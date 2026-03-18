Guerrilla 450, Triumph 400 या KTM Duke 390, कौन-सी बाइक ज्यादा दमदार? यहां जानें अंतर

भारतीय बाजार में 400cc सेगमेंट तेजी से पॉपुलर हो रहा है और इसी में Royal Enfield Guerrilla 450, Triumph Speed 400 और KTM Duke 390 जैसी दमदार बाइक्स आती हैं. ये तीनों बाइक्स स्टाइल, पावर और टेक्नोलॉजी के मामले में अलग पहचान रखती हैं. जहां Royal Enfield अपनी मजबूत बिल्ड और क्लासिक फील के लिए जानी जाती है, वहीं KTM Duke 390 अपनी स्पोर्टी परफॉर्मेंस के लिए मशहूर है. दूसरी तरफ Triumph Speed 400 एक बैलेंस्ड और प्रीमियम ऑप्शन के रूप में सामने आती है.

किसकी वैल्यू ज्यादा?

कीमत के मामले में Triumph Speed 400 सबसे किफायती विकल्प बनकर सामने आती है, जिसकी कीमत करीब 2.3 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. KTM Duke 390 की कीमत लगभग 3.1 लाख रुपये के आसपास है, जो इसे थोड़ा महंगा बनाती है. वहीं Royal Enfield Guerrilla 450 की कीमत लगभग 2.4 से 2.6 लाख रुपये के बीच मानी जा रही है. अगर आप बजट में एक प्रीमियम बाइक चाहते हैं, तो Speed 400 अच्छा विकल्प है. वहीं ज्यादा फीचर्स और परफॉर्मेंस के लिए Duke 390 पर खर्च करना पड़ सकता है.

इंजन और पावर में कौन आगे?

तीनों बाइक्स में पावरफुल इंजन दिए गए हैं, लेकिन KTM Duke 390 यहां सबसे आगे निकलती है. इसमें 399cc इंजन मिलता है, जो करीब 45 bhp की पावर देता है. यह बाइक स्पीड और एक्सीलरेशन के लिए जानी जाती है. Triumph Speed 400 में 398cc इंजन है, जो करीब 40 bhp की पावर देता है. यह बाइक स्मूथ और बैलेंस्ड परफॉर्मेंस देती है. वहीं Guerrilla 450 में 452cc इंजन मिलता है, जो लगभग 40 bhp की पावर देता है, लेकिन इसका फोकस टॉर्क और आरामदायक राइड पर ज्यादा है.

फीचर्स और टेक्नोलॉजी में कौन है एडवांस?

फीचर्स की बात करें तो KTM Duke 390 सबसे ज्यादा एडवांस मानी जाती है. इसमें TFT डिस्प्ले, राइडिंग मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल और क्विक शिफ्टर जैसे फीचर्स मिलते हैं. Triumph Speed 400 भी प्रीमियम फील देती है, जिसमें डिजिटल-एनालॉग डिस्प्ले, ट्रैक्शन कंट्रोल और ABS जैसे फीचर्स हैं. Guerrilla 450 में भी मॉडर्न फीचर्स मिलते हैं.

किसका राइडिंग एक्सपीरियंस है बेहतर?

अगर आप स्पोर्टी और फास्ट राइड चाहते हैं, तो KTM Duke 390 सबसे बेहतर है. शहर और हाईवे दोनों पर यह शानदार परफॉर्म करती है. Triumph Speed 400 आरामदायक और स्मूथ राइड देती है, जो रोजाना इस्तेमाल के लिए सही है. वहीं Royal Enfield Guerrilla 450 लंबी दूरी और आरामदायक सफर के लिए बेहतर मानी जाती है. इसका सस्पेंशन और सीटिंग इसे टूरिंग के लिए अच्छा बनाते हैं.

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