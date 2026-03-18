आ गया ‘उस्ताद भगत सिंह’ का पहला रिव्यू, जानें- कैसी है पवन कल्याण की फिल्म

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाUstaad Bhagat Singh First Review Out: आ गया ‘उस्ताद भगत सिंह’ का पहला रिव्यू, पवन कल्याण की फिल्म बताई जा रही 'सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर'

Ustaad Bhagat Singh First Review Out: आ गया ‘उस्ताद भगत सिंह’ का पहला रिव्यू, पवन कल्याण की फिल्म बताई जा रही 'सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर'

Ustaad Bhagat Singh First Review: पवन कल्याण की ‘उस्ताद भगत सिंह’ का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस बीच फिल्म का फर्स्ट रिव्यू भी आ गया है जिसके मुताबिक ये एक बड़ी ब्लॉकबस्टर बनने वाली है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 18 Mar 2026 12:07 PM (IST)
Preferred Sources

 

पवन कल्याण की मच अवेटेड फिल्म  ‘उस्ताद भगत सिंह’ को लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है. ये फिल्म 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी और इसका रणवीर सिंह की धुरंधर 2 से क्लैश होगा. हरीश शंकर द्वारा निर्देशित यह एक कॉप एक्शन ड्रामा है और इसकी रिलीज़ से पहले, इसके कई बेनिफिट शो दिखाए जाने की तैयारी है. इसके अलावा, कुछ लोगों को फ़िल्म रिलीज़ से पहले ही इसे देखने का मौक़ा भी मिला और इसी के साथ इसका फर्स्ट रिव्यू आ गया है.

आ गया ‘उस्ताद भगत सिंह’ का फर्स्ट रिव्यू
123 तेलुगु की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म मेकर नवीन येरनेनी ने पवन कल्याण की फिल्म  ‘उस्ताद भगत सिंह’ का फाइनल वर्जन पहले ही देख लिया है. उन्होंने एक इवेंट में इस फिल्म का रिव्यू भी शेयर किया. उन्होंने कहा, “मैंने कल फिल्म देखी. यह एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर बनने वाली है. आप बहुत ज्यादा उम्मीदों के साथ फिल्म देखने जा सकते हैं, और फिल्म आपकी उम्मीदों पर पूरी तरह खरी उतरेगी. ‘उस्ताद भगत सिंह’ हरीश की तरफ़ से पवन कल्याण गारू को एक ट्रिब्यूट है.”

‘उस्ताद भगत सिंह’ के ट्रेलर के बारे में
हाल ही मे रिलीज हुए ट्रेलर में पवन कल्याण को भगत सिंह के रूप में दिखाया गया है. वह एक मज़बूत और ईमानदार पुलिस अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं. उनका किरदार बहादुर है और अन्याय के खिलाफ लड़ता है. कई सीन्स में उन्हें गुंडों को पीटते हुए और लोगों के लिए खड़े होते हुए दिखाया गया है. फिल्म में एक कॉमिकल थीम भी होगी, जो इसे एक फैमिली एंटरटेनर फिल्म बनाती है. ‘उस्ताद भगत सिंह’ 19 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में आ रही है., यह तारीख उगादी त्योहार से मेल खाती है. इससे पहले, फिल्म को 26 मार्च को रिलीज़ करने की प्लानिंग थी. लेकिन टीम ने इसे एक हफ़्ता पहले ही रिलीज़ करने का फ़ैसला किया, फ़ैन्स अब त्योहार और फिल्म, दोनों को एक साथ सेलिब्रेट करने का इंतज़ार कर रहे हैं. ये फिल्म एक पूरी तरह से मास एंटरटेनर लग रही है, जिसे ख़ास तौर पर पवन कल्याण के फैंस के लिए बनाया गया है.

‘उस्ताद भगत सिंह’ की स्टार  कास्ट
‘उस्ताद भगत सिंह’ को हरीश शंकर ने डायरेक्ट किया है, जो ‘गब्बर सिंह’ की सफलता के बाद एक बार फिर ‘पावर स्टार’ के साथ काम कर रहे हैं. फिल्म में श्रीलीला और राशि खन्ना  लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आएंगी. इनके अलावा, ‘उस्ताद भगत सिंह’ में  आशुतोष राणा, नवाब शाह, बी.एस. अविनाश, आर. पार्थिबन, गौतमी और चम्मक चंद्रा भी अहम किरदारों में नज़र आएंगे. इस फ़िल्म का म्यूजिक देवी श्री प्रसाद और थमन एस. ने तैयार किया है.

Published at : 18 Mar 2026 12:07 PM (IST)
Tags :
Pawan Kalyan Ustaad Bhagat Singh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
Ustaad Bhagat Singh First Review Out: आ गया ‘उस्ताद भगत सिंह’ का पहला रिव्यू, पवन कल्याण की फिल्म बताई जा रही 'सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर'
आ गया ‘उस्ताद भगत सिंह’ का पहला रिव्यू, जानें- कैसी है पवन कल्याण की फिल्म
साउथ सिनेमा
शादी के बाद काम पर लौटीं रश्मिका मंदाना, 'मैसा' के सेट से पोस्ट शेयर कर दिया बड़ा अपडेट
शादी के बाद काम पर लौटीं रश्मिका मंदाना, 'मैसा' के सेट से पोस्ट शेयर कर दिया बड़ा अपडेट
साउथ सिनेमा
मिडिल ईस्ट टेंशन पर राशि खन्ना का बड़ा बयान,बोलीं- 'फिल्म इंडस्ट्री पर पड़ेगा इसका असर'
मिडिल ईस्ट टेंशन पर राशि खन्ना का बड़ा बयान,बोलीं- 'फिल्म इंडस्ट्री पर पड़ेगा इसका असर'
साउथ सिनेमा
June 2026 Theatre Release List: जून में थिएटर में आएगी नई फिल्में की सुनामी, रिलीज होंगी 'टॉक्सिक' से 'कॉकटेल' तक, चेक करें पूरी लिस्ट
जून में थिएटर में आग लगाएंगी नई फिल्में, रिलीज होंगी 'टॉक्सिक' से 'कॉकटेल' तक, चेक करें लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

Iran- Israel War: जंग का 18वां दिन... युद्ध की आग।में जल रही है दुनिया | World War 3 | Israel
West Bengal Election 2026: Suvendu Adhikari के खिलाफ..Mamata Banerjee का 'पबित्रा' दांव! | Breaking
Chitra Tripathi: युद्ध से बढ़ेगा महंगाई का महासंकट! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Israe Iran War
Pakistan Attack on Kabul: काबुल दहला, अब इस्लामाबाद की बारी? मुनीर को सीधी चुनौती | Taliban
Iran-Israel-US War: महायुद्ध के 18 दिन हमले और तबाही 'अंतहीन' | Trump | World War 3 | Abp News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
हवाई यात्रियों को बड़ी राहत, 60 फीसदी सीटों पर नहीं देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज, सरकार के एयरलाइंस को सख्त निर्देश
हवाई यात्रियों को बड़ी राहत, 60 फीसदी सीटों पर नहीं देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज, सरकार के एयरलाइंस को सख्त निर्देश
महाराष्ट्र
असम में कांग्रेस सांसद ने छोड़ी पार्टी, शिवसेना UBT की प्रियंका चतुर्वेदी को सताई चिंता, कहा- यह शर्मनाक है
असम में कांग्रेस MP ने छोड़ी पार्टी, शिवसेना UBT की प्रियंका चतुर्वेदी को सताई चिंता, कहा- यह शर्मनाक है
इंडिया
Assam Election 2026: असम चुनाव के लिए AAP ने जारी की दूसरी लिस्ट, 6 उम्मीदवारों के नाम, जानें किसे कहां से मैदान में उतारा
असम चुनाव के लिए AAP ने जारी की दूसरी लिस्ट, 6 उम्मीदवारों के नाम, जानें किसे कहां से मैदान में उतारा
क्रिकेट
KKR के 25.20 करोड़ के खिलाड़ी पर बदतमीजी का आरोप, पत्रकार से की बदसलूकी - कोच ने मांगी माफी
KKR के 25.20 करोड़ के खिलाड़ी पर बदतमीजी का आरोप, पत्रकार से की बदसलूकी - कोच ने मांगी माफी
बॉलीवुड
Dhurandhar 2: 'धुरंधर 2' के कई सीन्स पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची, जानें कांट-छांट के बाद कितना हुआ रनटाइम?
'धुरंधर 2' के कई सीन्स पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची, जानें कांट-छांट के बाद कितना हुआ रनटाइम?
विश्व
मिडिल ईस्ट में जंग रुकवाने को बेकरार पाकिस्तान... अताउल्लाह तरार बोले- 'ईरान को समझाएंगे, मुझे लगता है हम...'
मिडिल ईस्ट में जंग रुकवाने को बेकरार पाकिस्तान... अताउल्लाह तरार बोले- 'ईरान को समझाएंगे, मुझे लगता है हम...'
शिक्षा
KVS Admission 2026: केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2026 की तैयारी शुरू, क्लास 1 में लॉटरी से होगा चयन, जानें पूरी प्रक्रिया
केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2026 की तैयारी शुरू, क्लास 1 में लॉटरी से होगा चयन, जानें पूरी प्रक्रिया
हेल्थ
Vitamin Side Effects: सावधान! बिना डॉक्टरी सलाह के यह विटामिन लेना पड़ सकता है भारी, जा सकती है आंखों की रोशनी
सावधान! बिना डॉक्टरी सलाह के यह विटामिन लेना पड़ सकता है भारी, जा सकती है आंखों की रोशनी
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget