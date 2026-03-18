Renault Duster का बेस वेरिएंट खरीदने में कितना फायदा? कीमत से फीचर्स तक यहां जानिए सब

नई Renault Duster की शुरुआती कीमत 10.4 लाख रुपये रखी गई है, जो इसे मिड-साइज SUV सेगमेंट में किफायती बनाती है. इस कीमत पर कंपनी इसका बेस वेरिएंट “Authentic” ऑफर करती है. हालांकि इसे बेस वेरिएंट कहा जाता है, लेकिन इसमें कुछ जरूरी फीचर्स जरूर दिए गए हैं. यह उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कम कीमत में SUV का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं.

इंजन और परफॉर्मेंस

Authentic वेरिएंट में 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 100 bhp की पावर देता है. इसके साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है. यह इंजन शहर और हाईवे दोनों के लिए ठीक-ठाक परफॉर्मेंस देता है. हालांकि इसमें ज्यादा पावर या ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प नहीं मिलता, लेकिन बेस वेरिएंट के हिसाब से यह इंजन बैलेंस्ड माना जा सकता है.

बेस वेरिएंट में भी जरूरी फीचर्स

इस वेरिएंट में कुछ अच्छे फीचर्स दिए गए हैं. इसमें LED लाइटिंग, 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 6 एयरबैग, पार्किंग सेंसर और मैनुअल AC मिलता है. इसके अलावा रियर AC वेंट्स भी दिए गए हैं, जिससे पीछे बैठने वालों को भी आराम मिलता है. TPMS (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) और एडजस्टेबल स्टीयरिंग जैसे फीचर्स इसे थोड़ा प्रीमियम फील देते हैं.

डिजाइन और इंटीरियर में कोई कमी?

डिजाइन के मामले में ये वेरिएंट थोड़ा साधारण लगता है. इसमें अलॉय व्हील्स और रूफ रेल्स नहीं दिए गए हैं, बल्कि ब्लैक स्टील व्हील्स मिलते हैं. LED टेल लाइट्स तो हैं, लेकिन कनेक्टेड लाइटिंग और रियर वाइपर जैसी फीचर्स नहीं दी गई है. इंटीरियर भी काफी बेसिक है. इसमें कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं दिया गया है और AC भी मैनुअल है. हालांकि स्टीयरिंग व्हील की फिनिश अच्छी है, जिससे थोड़ा प्रीमियम फील आता है.

क्या यह वेरिएंट खरीदना चाहिए?

अगर आप सिर्फ कम कीमत में एक SUV लेना चाहते हैं, तो यह वेरिएंट ठीक है. लेकिन इसमें कई जरूरी फीचर्स की कमी महसूस होती है, खासकर इंफोटेनमेंट सिस्टम और कुछ स्टाइलिंग एलिमेंट्स की. ऐसे में थोड़ा ज्यादा बजट बढ़ाकर “Evolution” वेरिएंट लेना बेहतर रहेगा, जिसमें ज्यादा फीचर्स, रियर कैमरा और पावरफुल इंजन का विकल्प भी मिलता है.

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