2 करोड़ की Defender भी नहीं बचा पाई शख्स की जान, इस हादसे से ये सीख लेना जरूरी

सिर्फ महंगी और सेफ मानी जाने वाली गाड़ी होना ही काफी नहीं है, बल्कि सही तरीके से ड्राइव करना भी उतना ही जरूरी है. आजकल लोग हाई-टेक और सेफ्टी फीचर्स वाली गाड़ियां खरीद लेते हैं, लेकिन अगर ड्राइविंग में सावधानी न बरती जाए तो बड़ा हादसा हो सकता है.

फरीदाबाद में एक घटना के दौरान Land Rover Defender जैसी महंगी और 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली कार भी शख्स की जान नहीं बचा पाई. यहां एक 24 साल का युवक तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहा था और उसकी कार सड़क किनारे खड़े डंपर से टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पूरी तरह टूट गई और युवक की मौके पर ही मौत हो गई.

कैसे हुआ हादसा?

जानकारी के मुताबिक, कार काफी तेज स्पीड में थी और पीछे से डंपर में जा घुसी. हादसा इतना भयानक था कि कार के एयरबैग खुलने के बावजूद ड्राइवर की जान नहीं बच पाई. कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, टक्कर के दौरान कार के हिस्से एयरबैग को भी पार कर गए, जिससे गंभीर चोट लगी.

इस घटना से यह साफ होता है कि चाहे गाड़ी कितनी भी सेफ क्यों न हो, अगर स्पीड ज्यादा हो या ड्राइविंग में लापरवाही हो तो हादसा जानलेवा बन सकता है. इसलिए हमेशा गाड़ी को नियंत्रित गति में चलाना चाहिए.

इन चीजों का ख्याल रखना जरूरी

आपको इन सुरक्षा नियमों के बारे में जानना बेहद जरूरी है. हमेशा तेज रफ्तार से बचें, सड़क पर खड़े वाहनों का ध्यान रखें, ड्राइविंग के दौरान ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहें और हमेशा सीट बेल्ट पहनें. इसके अलावा रात में या कम विजिबिलिटी में और ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए.

भारत में डिफेंडर को एक बड़े स्टेटस सिंबल के रूप में देखा जाता है · यह कार अपनी बेहतरीन ऑफ-रोडिंग के लिए मशहूर है, जो इसे ऊबड़-खाबड़ रास्तों और पहाड़ों के लिए सबसे भरोसेमंद SUV बनाती है. इस गाड़ी की कीमत भारत में 1 करोड़ रुपये से शुरू होकर 2.60 करोड़ रुपये तक जाती है.

यह भी पढ़ें:-

Renault Duster का बेस वेरिएंट खरीदने में कितना फायदा? कीमत से फीचर्स तक यहां जानिए सब