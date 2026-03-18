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राज्यसभा सांसदों के लिए PM मोदी की फेयरबल स्पीच, खरगे और शरद पवार का जिक्र कर क्या कहा
पीएम मोदी ने आज बुधवार (18 मार्च) को राज्यसभा सांसदों के लिए फेयरबल स्पीच दी. उन्होंने कहा कि आदरणीय देवेगौड़ा, खरगे जी, शरद पवार जी ऐसे वरिष्ठ लोग हैं, जिनकी आधी उम्र संसदीय कार्य प्रणाली में गई है. हमें इनसे सीखना चाहिए. समाज में जो जिम्मेदारी मिली है, उसके प्रति समर्पित रहना.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
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Source: IOCL