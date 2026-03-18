सिंगल चार्ज में दौड़ती है 1200 KM, कीमत सिर्फ 3.47 लाख, इन खास फीचर्स से लैस है ये चीनी EV

आजकल इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है और लोग ऐसी कार चाहते हैं जो सस्ती होने के साथ ही लंबी दूरी भी तय कर सके. इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए चीन की एक कंपनी Bestune ने Xiaoma नाम की छोटी इलेक्ट्रिक कार पेश की थी, जिसकी चर्चा भारत में काफी समय से है.

Bestune Xiaoma कार की सबसे बड़ी खासियत इसकी रेंज और कीमत है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह कार एक बार फुल चार्ज करने पर लगभग 1200 किलोमीटर तक चल सकती है, जो आम इलेक्ट्रिक कारों से काफी ज्यादा है. वहीं इसकी कीमत चीन में लगभग 3.47 लाख रुपये से शुरू होकर करीब 5.78 लाख रुपये तक बताई गई है, जिससे यह काफी किफायती ऑप्शन मानी जाती है.

कैसे हैं इलेक्ट्रिक कार के फीचर्स?

फीचर्स की बात करें तो Xiaoma एक छोटी लेकिन स्मार्ट कार है. इसमें 7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डुअल-टोन डैशबोर्ड और एयरोडायनामिक डिजाइन वाले व्हील्स दिए गए हैं, जो इसकी रेंज बढ़ाने में मदद करते हैं. यह कार खास FME प्लेटफॉर्म पर बनी है, जिसे इलेक्ट्रिक और रेंज एक्सटेंडर वाहनों के लिए डिजाइन किया गया है.

पावर और बैटरी के मामले में इसमें 20kW की इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, जो रियर व्हील पर काम करती है. इसमें LFP (लिथियम आयरन फॉस्फेट) बैटरी का इस्तेमाल किया गया है, जो सुरक्षित और टिकाऊ मानी जाती है. सेफ्टी के लिए इसमें ड्राइवर साइड एयरबैग भी दिया गया है. कार का आकार छोटा है और यह 3-डोर डिजाइन में आती है, जिससे यह शहर में चलाने के लिए काफी सुविधाजनक हो सकती है.

किन गाड़ियों से होगा मुकाबला?

भारत में लॉन्च को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि इसे भारतीय बाजार में लाया जा सकता है. अगर ऐसा होता है, तो इसका मुकाबला Tata Tiago EV और MG Comet EV जैसी सस्ती इलेक्ट्रिक कारों से होगा. कम कीमत और लंबी रेंज के कारण यह कार भारतीय ग्राहकों के लिए एक आकर्षक विकल्प बन सकती है.

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