Bullet 650 या Gold Star 650? खरीदने से पहले जान लें किसमें है ज्यादा दम

Royal Enfield Bullet 650 vs BSA Goldstar 650: भारतीय प्रीमियम मोटरसाइकिल बाजार में 650 सीसी सेगमेंट लगातार लोकप्रिय हो रहा है. इसी सेगमेंट में रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 और बीएसए गोल्ड स्टार 650 दो ऐसी बाइक्स हैं जो क्लासिक डिजाइन और दमदार इंजन के कारण बाइक प्रेमियों का ध्यान खींच रही हैं. दोनों मोटरसाइकिलें रेट्रो स्टाइल को आधुनिक तकनीक पेश करती हैं. ऐसे में कई ग्राहकों के मन में सवाल रहता है कि आखिर इनमें से कौन सी बाइक खरीदना ज्यादा फायदे का सौदा हो सकता है.

एक तरफ बुलेट 650 का मजबूत ब्रांड नाम और रॉयल एनफील्ड की बड़ी फैन फॉलोइंग है, तो दूसरी तरफ बीएसए गोल्ड स्टार 650 अपनी अलग पहचान और ज्यादा इंजन क्षमता के साथ बाजार में मौजूद है. अगर आप नई 650 सीसी बाइक खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो दोनों मॉडलों के बीच यह तुलना आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकती है.

इंजन और परफॉर्मेंस में किसका पलड़ा है भारी

परफॉर्मेंस की बात करें तो बीएसए गोल्ड स्टार 650 में 652 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है, जो लगभग 45 बीएचपी की पावर और 55 एनएम का टॉर्क पैदा करता है. वहीं रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 में 648 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन दिया गया है, जो करीब 47 बीएचपी की पावर और 52 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है. कागज पर देखें तो दोनों बाइक्स की ताकत काफी करीब दिखाई देती है.

हालांकि बुलेट 650 का ट्विन सिलेंडर इंजन ज्यादा स्मूद और रिफाइंड राइडिंग अनुभव देने के लिए जाना जाता है. दूसरी ओर गोल्ड स्टार 650 अपने सिंगल सिलेंडर कैरेक्टर और मजबूत लो एंड टॉर्क के कारण अलग पहचान रखती है. लंबी दूरी की टूरिंग और हाईवे राइडिंग पसंद करने वाले राइडर्स को बुलेट 650 ज्यादा पसंद आ सकती है, जबकि क्लासिक फील और अलग अनुभव चाहने वालों को गोल्ड स्टार आकर्षित कर सकती है.

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फीचर्स, कीमत और वैल्यू के मामले में कौन बेहतर

दोनों बाइक्स का डिजाइन रेट्रो स्टाइल पर आधारित है, लेकिन उनकी पहचान अलग है. बुलेट 650 में रॉयल एनफील्ड का पारंपरिक लुक देखने को मिलता है, जबकि गोल्ड स्टार 650 ब्रिटिश क्लासिक मोटरसाइकिल की झलक पेश करती है. फीचर्स के मामले में दोनों में आधुनिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, डिस्क ब्रेक और डुअल चैनल एबीएस जैसी सुविधाएं मिलती हैं. कीमत की बात करें तो दोनों मोटरसाइकिलें प्रीमियम सेगमेंट में आती हैं, लेकिन रॉयल एनफील्ड को देशभर में मजबूत सर्विस नेटवर्क का फायदा मिलता है.

यही वजह है कि मेंटेनेंस और आफ्टर सेल्स सपोर्ट के मामले में बुलेट 650 कई ग्राहकों के लिए ज्यादा भरोसेमंद विकल्प बन सकती है. वहीं जो ग्राहक भीड़ से अलग दिखने वाली और कम देखने को मिलने वाली मोटरसाइकिल चाहते हैं, उनके लिए बीएसए गोल्ड स्टार 650 एक दिलचस्प विकल्प साबित हो सकती है. अंतिम फैसला आपकी राइडिंग पसंद, बजट और ब्रांड प्राथमिकता पर निर्भर करेगा.

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