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हिंदी न्यूज़ऑटोHero पर फिदा हुए ग्राहक, एक महीने में बिक गईं 5.7 लाख से ज्यादा यूनिट, इन बाइक्स का रहा बोलबाला

Hero पर फिदा हुए ग्राहक, एक महीने में बिक गईं 5.7 लाख से ज्यादा यूनिट, इन बाइक्स का रहा बोलबाला

Hero MotoCorp Sales Bikes May 2026: हीरो मोटोकॉर्प ने मई 2026 में 5.7 लाख से ज्यादा दोपहिया वाहन बेचकर शानदार प्रदर्शन किया. स्प्लेंडर और एचएफ डीलक्स जैसी लोकप्रिय बाइक्स की मजबूत मांग ने कंपनी की बिक्री को नई रफ्तार दी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Himanshu Singh | Updated at : 02 Jun 2026 05:54 PM (IST)
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Hero MotoCorp Sales Bikes May 2026: भारतीय दोपहिया बाजार में हीरो मोटोकॉर्प ने एक बार फिर अपनी मजबूत पकड़ साबित कर दी है. मई 2026 में कंपनी ने 5.7 लाख से ज्यादा दोपहिया वाहनों की बिक्री दर्ज की, जो पिछले साल की तुलना में करीब 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी को दर्शाती है. बढ़ती मांग और ग्रामीण से लेकर शहरी बाजार तक मजबूत मौजूदगी ने कंपनी को शानदार प्रदर्शन करने में मदद की. 

खास बात यह रही कि हीरो की लोकप्रिय कम्यूटर बाइक्स लगातार ग्राहकों की पसंद बनी हुई हैं. बेहतर माइलेज, कम मेंटेनेंस खर्च और भरोसेमंद प्रदर्शन के कारण लाखों ग्राहक आज भी हीरो की बाइक्स को प्राथमिकता दे रहे हैं. मई के बिक्री आंकड़े यह दिखाते हैं कि प्रतिस्पर्धा बढ़ने के बावजूद कंपनी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है. यही वजह है कि हीरो मोटोकॉर्प भारतीय दोपहिया बाजार में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है.

स्प्लेंडर और एचएफ डीलक्स ने संभाली बिक्री की कमान

हीरो मोटोकॉर्प की सफलता के पीछे उसकी सबसे लोकप्रिय कम्यूटर बाइक्स का बड़ा योगदान रहा. स्प्लेंडर और एचएफ डीलक्स जैसे मॉडल्स लंबे समय से भारतीय ग्राहकों के बीच भरोसे का नाम बने हुए हैं. बेहतर माइलेज और कम खर्च वाली इन बाइक्स की मांग ग्रामीण इलाकों के साथ-साथ शहरों में भी मजबूत बनी हुई है. पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के दौर में ग्राहक ऐसी बाइक्स को ज्यादा पसंद कर रहे हैं जो रोजमर्रा के इस्तेमाल में जेब पर कम बोझ डालें. 

यही कारण है कि हीरो की एंट्री लेवल और कम्यूटर सेगमेंट की बाइक्स लगातार अच्छी बिक्री दर्ज कर रही हैं. कंपनी ने डीलर नेटवर्क को मजबूत करने और ग्राहकों तक बेहतर पहुंच बनाने पर भी जोर दिया है. इसका सीधा फायदा बिक्री आंकड़ों में देखने को मिला. मई 2026 के नतीजे बताते हैं कि हीरो की लोकप्रिय बाइक्स अब भी बाजार में मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं.

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बढ़ती मांग से कंपनी को मिला नया आत्मविश्वास

मई महीने के बिक्री आंकड़े हीरो मोटोकॉर्प के लिए सकारात्मक संकेत लेकर आए हैं. कंपनी का मानना है कि आने वाले महीनों में भी बाजार की मांग मजबूत रह सकती है. ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार, बेहतर फसल सीजन और आसान फाइनेंस विकल्पों का फायदा दोपहिया उद्योग को मिल रहा है. इसके अलावा युवा ग्राहकों के बीच भी हीरो के कई मॉडल्स लोकप्रिय बने हुए हैं. 

कंपनी लगातार नए उत्पादों और तकनीक पर भी काम कर रही है ताकि ग्राहकों की बदलती जरूरतों को पूरा किया जा सके. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और प्रीमियम सेगमेंट में बढ़ती गतिविधियां भी भविष्य में कंपनी के लिए नए अवसर पैदा कर सकती हैं. फिलहाल मई 2026 की 5.7 लाख से ज्यादा यूनिट की बिक्री ने यह साफ कर दिया है कि भारतीय ग्राहकों का भरोसा आज भी हीरो मोटोकॉर्प पर कायम है और कंपनी बाजार में मजबूती से आगे बढ़ रही है.

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Published at : 02 Jun 2026 05:54 PM (IST)
Tags :
Splendor HF Deluxe Hero Motocorp Sales May 2026 Sales
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