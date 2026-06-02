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हिंदी न्यूज़ऑटोअब मिनटों में पूरा होगा घंटों का सफर, जापान के नए विमान इंजन ने दुनिया को चौंकाया

अब मिनटों में पूरा होगा घंटों का सफर, जापान के नए विमान इंजन ने दुनिया को चौंकाया

Japan Hypersonic Engine: जापान ने माक 5 हाइपरसोनिक इंजन के सफल परीक्षण से दुनिया का ध्यान खींचा है. यह तकनीक भविष्य में महाद्वीपों के बीच यात्रा का समय घंटों से घटाकर कुछ घंटों तक ला सकती है.

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 02 Jun 2026 05:13 PM (IST)
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Japan Hypersonic Engine: दुनिया में तेज और बेहतर यात्रा को लेकर लगातार नए प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन जापान की नई उपलब्धि ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. जापान ने हाल ही में माक 5 हाइपरसोनिक इंजन के परीक्षण में सफलता हासिल की है. यह इंजन इतनी तेज गति से उड़ान भरने की क्षमता रखता है कि भविष्य में एक देश से दूसरे देश तक पहुंचने में लगने महज कुछ मिनट ही लग सकते हैं. 

विशेषज्ञों के अनुसार माक 5 का मतलब ध्वनि की गति से पांच गुना ज्यादा रफ्तार है. अगर यह तकनीक व्यावसायिक विमानों तक पहुंचती है तो लंबी दूरी की यात्रा पूरी तरह बदल सकती है. टोक्यो से अमेरिका जैसे सफर, जो आज कई घंटों में पूरे होते हैं, भविष्य में केवल कुछ घंटों में पूरे किए जा सकेंगे. यही वजह है कि इस तकनीक को एविएशन सेक्टर का अगला बड़ा कदम माना जा रहा है.

क्या है माक 5 हाइपरसोनिक इंजन और क्यों है इतना खास?

माक 5 हाइपरसोनिक इंजन सामान्य जेट इंजनों से पूरी तरह अलग तकनीक पर काम करता है. यह इंजन बेहद ऊंची गति पर भी स्थिर प्रदर्शन देने के लिए डिजाइन किया गया है. जानकारी के अनुसार जापानी वैज्ञानिकों ने इस तकनीक का सफल परीक्षण कर इसकी क्षमता का प्रदर्शन किया है. माक 5 की गति लगभग 6,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक हो सकती है. 

इतनी तेज रफ्तार के कारण महाद्वीपों के बीच यात्रा का समय कम हो सकता है. इस तरह की तकनीक सिर्फ नागरिक उड्डयन ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में भी नई संभावनाएं पैदा कर सकती है. हालांकि अभी यह तकनीक शुरुआती चरण में है, लेकिन इसके सफल परीक्षण ने यह संकेत जरूर दिया है कि भविष्य में सुपरफास्ट हवाई यात्रा अब केवल कल्पना नहीं रहेगी. दुनिया की कई बड़ी एजेंसियां भी हाइपरसोनिक तकनीक पर काम कर रही हैं.

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भविष्य की एयर ट्रैवल इंडस्ट्री को मिल सकती है नई दिशा

यदि हाइपरसोनिक तकनीक व्यावसायिक विमानों में सफलतापूर्वक लागू हो जाती है तो पूरी एयर ट्रैवल इंडस्ट्री बदल सकती है. लंबी दूरी की उड़ानों का समय काफी कम होगा और अंतरराष्ट्रीय यात्रा पहले से ज्यादा आसान हो जाएगी. बिजनेस यात्रियों, पर्यटकों और वैश्विक व्यापार के लिए यह तकनीक गेम चेंजर साबित हो सकती है. हालांकि अभी इसके सामने लागत, सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी कई चुनौतियां मौजूद हैं. 

वैज्ञानिकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि इतनी तेज गति पर उड़ान पूरी तरह सुरक्षित और आर्थिक रूप से व्यवहारिक हो. इसके बावजूद जापान की यह उपलब्धि दिखाती है कि भविष्य की दुनिया में यात्रा पहले से कहीं ज्यादा तेज हो सकती है. आने वाले वर्षों में यदि यह तकनीक सफल होती है तो टोक्यो से अमेरिका या एशिया से यूरोप जैसे लंबे सफर कुछ घंटों में पूरे होते दिखाई दे सकते हैं. यही कारण है कि दुनिया भर के विशेषज्ञ इस प्रोजेक्ट को बेहद महत्वपूर्ण मान रहे हैं.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 02 Jun 2026 05:13 PM (IST)
Tags :
Japan Hypersonic Engine Mach 5 Engine Future Air Travel Hypersonic Aircraft
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