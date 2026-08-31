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हिंदी न्यूज़ऑटोदिल्ली में बुलेट 350 की ऑन-रोड कीमत कितनी है? खरीदने से पहले जानें

दिल्ली में बुलेट 350 की ऑन-रोड कीमत कितनी है? खरीदने से पहले जानें

अगर आप Bullet 350 को EMI पर खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो अपना क्रेडिट स्कोर पहले से जांच लेना बेहतर रहेगा. अच्छा क्रेडिट स्कोर होने पर बैंक से बेहतर लोन ऑफर लिया जा सकता है.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 31 Aug 2026 12:31 PM (IST)
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रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 भारत में लंबे समय से लोगों की पसंदीदा मोटरसाइकिलों में शामिल है. अपने क्लासिक डिजाइन, दमदार रोड प्रेजेंस और अलग पहचान के चलते इस बाइक को युवाओं के साथ-साथ बड़े उम्र के लोग भी पसंद करते हैं. अगर आप इस बाइक को फुल पेमेंट न देकर EMI पर खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि गाड़ी की डाउन पेमेंट कितनी है और बैंक लोन या EMI के जरिए इसे खरीदने का ऑप्शन कितना बेहतर है?

अगर आप भी Bullet 350 खरीदने का प्लान बना रहे हैं और यह जानना चाहते हैं कि दिल्ली में बाइक की ऑन-रोड कीमत कितनी है और इसे खरीदने के लिए कितनी EMI चुकानी पड़ेगी? तो यहां हम आपको पूरा हिसाब बताने जा रहे हैं. 

कितनी है बाइक की ऑन-रोड कीमत?

  • Royal Enfield Bullet 350 के बटालियन ब्लैक मॉडल की दिल्ली में ऑन-रोड कीमत करीब 2 लाख रुपये है. हालांकि, अलग-अलग शहरों में ऑन-रोड कीमत में अंतर हो सकता है. इसकी वजह रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और दूसरे चार्जेस हैं. अगर आपके पास बाइक की पूरी कीमत एक साथ देने के लिए फुल पेमेंट नहीं है, तो आप इसे फाइनेंस भी करा सकते हैं. ऐसे में करीब 2 लाख रुपये की ऑन-रोड कीमत वाली Bullet 350 के लिए लगभग 1.90 लाख रुपये का बैंक लोन लिया जा सकता है.


दिल्ली में बुलेट 350 की ऑन-रोड कीमत कितनी है? खरीदने से पहले जानें

  • इस हिसाब से खरीदार को करीब 10,000 रुपये की डाउन पेमेंट करनी होगी. यानी शुरुआत में करीब 10 हजार रुपये देने के बाद बाकी रकम लोन के जरिए चुकाई जा सकती है. हालांकि, रियल  डाउन पेमेंट बैंक, फाइनेंस कंपनी और ग्राहक की प्रोफाइल के हिसाब से अलग हो सकती है.
  • अगर बैंक से करीब 1.90 लाख रुपये का लोन लिया जाता है और ब्याज दर 10 फीसदी सालाना मानी जाए तो 2 साल के लोन टाइम में हर महीने करीब 9,500 रुपये की EMI देनी होगी.
  • इस ऑप्शन में हर महीने की EMI ज्यादा होगी, लेकिन लोन जल्दी खत्म हो जाएगा. इसलिए जिन लोगों की मंथली इनकम अच्छी है और वे ज्यादा EMI आसानी से चुका सकते हैं, उनके लिए कम टाइम का लोन बेहतर हो सकता है.
  • अगर आप लोन टाइम बढ़ाकर 3 साल कर देते हैं, तो मंथली EMI कम हो जाती है. 3 साल के लोन के लिए करीब 6,900 रुपये प्रति महीने की EMI बताई गई है.

कितनी सैलरी पर खरीदनी चाहिए बाइक?

  • इसका फायदा यह है कि हर महीने आपकी सैलरी पर EMI का बोझ 2 साल वाले लोन की तुलना में कम रहेगा. हालांकि, लोन टाइम बढ़ने पर कुल ब्याज का भुगतान ज्यादा हो सकता है. इसलिए सिर्फ कम EMI देखकर लंबे टाइम का लोन चुनना सही नहीं होगा.
  • 3 साल की करीब 6,900 रुपये EMI के हिसाब से खरीदार की सैलरी कम से कम 30,000 रुपये प्रति महीने के आसपास होनी चाहिए. इसका मकसद यह है कि EMI चुकाने के बाद भी शख्स के पास घर के बाकी खर्चों के लिए पेमेंट बची रहे.


दिल्ली में बुलेट 350 की ऑन-रोड कीमत कितनी है? खरीदने से पहले जानें

  • Bullet 350 खरीदने से पहले सिर्फ डाउन पेमेंट और EMI का हिसाब लगाना काफी नहीं है. बाइक खरीदने के बाद पेट्रोल, इंश्योरेंस, सर्विसिंग और मेंटेनेंस जैसे खर्च भी लगातार होते हैं. इसके अलावा अगर बाइक का इस्तेमाल रोजाना ज्यादा किया जाता है तो पेट्रोल का खर्च भी अच्छा-खासा हो सकता है.
  • अगर आप ज्यादा EMI चुका सकते हैं, तो कम टाइम का लोन लेने से कर्ज जल्दी खत्म हो सकता है. उदाहरण के लिए, 2 साल के लोन में EMI करीब 9,500 रुपये बताई गई है. वहीं 3 साल की अवधि में EMI करीब 6,900 रुपये हो जाती है.

खरीदने से पहले क्रेडिट स्कोर जरूर देखें

  • अगर आप Bullet 350 को EMI पर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो अपना क्रेडिट स्कोर पहले से जांच लेना बेहतर रहेगा. अच्छा क्रेडिट स्कोर होने पर बैंक से बेहतर लोन ऑफर लिया जा सकता है. इसके अलावा अलग-अलग बैंकों और फाइनेंस कंपनियों की ब्याज दरों की तुलना भी करनी चाहिए.
  • अगर आप Royal Enfield Bullet 350 खरीदना चाहते हैं तो सिर्फ बाइक की कीमत देखकर बजट तय न करें. करीब 2 लाख रुपये की ऑन-रोड कीमत वाले मॉडल के लिए लगभग 10,000 रुपये डाउन पेमेंट और करीब 1.90 लाख रुपये लोन का उदाहरण दिया गया है. 10 फीसदी ब्याज दर पर 2 साल के लोन में करीब 9,500 रुपये और 3 साल के लोन में करीब 6,900 रुपये EMI बताई गई है.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 31 Aug 2026 12:22 PM (IST)
Tags :
Royal Enfield Bullet 350 Bullet 350 Finance Plan
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