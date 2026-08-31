JCB बुलडोजर का इस्तेमाल सिर्फ खुदाई के लिए ही नहीं होता, बल्कि कंस्ट्रक्शन, खेती-बाड़ी और सामान की लोडिंग-अनलोडिंग जैसे कई कामों में भी किया जाता है. यही वजह है कि इस मशीन की जरूरत खासतौर पर उन लोगों को होती है जो इसे निर्माण कार्यों के लिए किराए पर चलाते हैं.

इसकी कीमत आम गाड़ियों के मुकाबले काफी ज्यादा होती है, इसलिए हर शख्स के लिए इसे फुल पेमेंट देकर खरीदना आसान नहीं होता. ऐसे में यहां हम आपको बैंक लोन और EMI के जरिए JCB बुलडोजर खरीदने के ऑप्शन के बारे में बताने जा रहे हैं.

कितनी है बुलडोजर की कीमत?

दिल्ली में JCB 3DX Super की कीमत करीब 34 लाख रुपये से 36 लाख रुपये के बीच बताई गई है. वहीं नोएडा में इसकी कीमत करीब 34 लाख रुपये बताई गई थी. कीमत मॉडल, लोकेशन और डीलर के हिसाब से अलग हो सकती है.

JCB जैसी मशीन खरीदने वालों में बड़ी संख्या ऐसे लोगों की होती है जो इसे कंस्ट्रक्शन कंपनियों या दूसरे ग्राहकों को किराए पर चलाते हैं. मशीन को किराए पर देकर इससे कमाई की जा सकती है. इसी वजह से कुछ खरीदार इसे निजी इस्तेमाल की बजाय बिजनेस और कमाई के लिए खरीदते हैं.

अगर नोएडा में JCB 3DX Super की कीमत 34 लाख रुपये मानें और बैंक कुल कीमत का 90 फीसदी फाइनेंस करता है तो करीब 30.60 लाख रुपये का लोन लिया जा सकता है. इसके लिए खरीदार को मशीन की कुल कीमत का 10 फीसदी यानी करीब 3.40 लाख रुपये डाउन पेमेंट के तौर पर देने होंगे.

आसान भाषा में कहें तो 34 लाख रुपये की मशीन खरीदने के लिए शुरुआत में 3.40 लाख रुपये अपनी जेब से लगाने होंगे और बाकी 30.60 लाख रुपये बैंक से लोन के तौर पर लिए जा सकते हैं. हालांकि, वास्तव में बैंक कितना लोन देगा, यह ग्राहक के क्रेडिट स्कोर और बैंक की अपनी लोन पॉलिसी पर निर्भर करेगा.

अगर बैंक 9 फीसदी सालाना ब्याज पर 30.60 लाख रुपये का लोन देता है और ग्राहक इसे 5 साल में चुकाता है तो हर महीने करीब 63,521 रुपये की EMI देनी होगी. इस तरह 5 साल का टाइम चुनने पर हर महीने की EMI ज्यादा होगी, लेकिन लोन जल्दी खत्म हो जाएगा. यानी जो खरीदार ज्यादा EMI आसानी से चुका सकता है, उसके लिए कम टाइम का लोन एक ऑप्शन हो सकता है.

6 साल की EMI कितनी होगी?

अगर खरीदार लोन के टाइम को बढ़ाकर 6 साल कर देता है तो इसी 9 फीसदी ब्याज दर के हिसाब से मंथली EMI करीब 55,200 रुपये हो जाती है. यानी लोन टाइम एक साल बढ़ाने पर हर महीने की EMI कम हो जाती है.

इस ऑप्शन में मंथली EMI 5 साल वाले लोन की तुलना में थोड़ी कम हो सकती है. हालांकि, लोन टाइम बढ़ने पर कुल ब्याज का बोझ भी बढ़ सकता है.

अगर खरीदार 30.60 लाख रुपये का लोन 7 साल के लिए लेता है और ब्याज दर 9 फीसदी रहती है, तो हर महीने करीब 49,300 रुपये की EMI देनी होगी. अगर 34 लाख रुपये की कीमत और 30.60 लाख रुपये के लोन का उदाहरण लें, तो 9 फीसदी ब्याज दर के आधार पर EMI ऐसे होगी.

5 साल का लोन: करीब 63,521 रुपये प्रति महीना

6 साल का लोन: करीब 55,200 रुपये प्रति महीना

7 साल का लोन: करीब 49,300 रुपये प्रति महीना

बुलडोजर से कैसे हो सकती है कमाई?

JCB बुलडोजर की खरीदारी आमतौर पर उन लोगों के लिए ज्यादा जरूरी हो सकती है जो इसे नियमित तौर पर काम पर लगा सकते हैं. कंस्ट्रक्शन साइट, सड़क निर्माण, मिट्टी की खुदाई, कृषि से जुड़े काम और दूसरे भारी कामों में ऐसी मशीनों की जरूरत पड़ती है. मशीन को किराए पर चलाने वाला मालिक हर काम या घंटे के हिसाब से किराया ले सकता है.

सिर्फ EMI देखकर मशीन खरीदना सही फैसला नहीं होगा. मशीन की EMI के अलावा डीजल, ऑपरेटर की सैलरी, सर्विसिंग, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस और दूसरी लागत भी होती है. इसलिए खरीदने से पहले यह हिसाब लगाना जरूरी है कि मशीन महीने में कितने दिन काम करेगी और उससे कितनी कमाई होने की उम्मीद है.

बैंक से JCB बुलडोजर के लिए मिलने वाला लोन हर शख्स के लिए एक जैसा नहीं होता. बैंक ग्राहक की वित्तीय स्थिति, क्रेडिट स्कोर, आय और दूसरी जरूरी जानकारी देखकर लोन की राशि और शर्तें तय कर सकता है. लोन की रकम ग्राहक के क्रेडिट स्कोर पर निर्भर कर सकती है.

इसके अलावा बैंक की ब्याज दर भी ग्राहक की प्रोफाइल और उस समय लागू फाइनेंसिंग शर्तों के हिसाब से अलग हो सकती है.

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