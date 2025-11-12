Royal Enfield भारतीय बाजार में अपनी क्लासिक डिजाइन और दमदार इंजन के लिए जानी जाती है. अब कंपनी 2025-2026 के बीच अपनी तीन नई Bikes लॉन्च करने की तैयारी में है. इनमें से दो पेट्रोल इंजन वाली और एक इलेक्ट्रिक बाइक होगी. इस लाइनअप में Royal Enfield Bullet 650, Royal Enfield Flying Flea Electric (FF.S6) और Royal Enfield Himalayan Electric शामिल हैं. आइए विस्तार से जानते हैं.

Royal Enfield Bullet 650

रॉयल एनफील्ड का नाम आते ही बुलेट की पहचान खुद-ब-खुद याद आ जाती है. अब कंपनी अपनी इस आइकॉनिक बाइक को 650cc इंजन के साथ नए अवतार में पेश करने जा रही है. EICMA 2025 में दिखी यह बाइक पुराने क्लासिक लुक को बरकरार रखते हुए और भी प्रीमियम डिजाइन लेकर आई है. नई Bullet 650 में टियर-ड्रॉप फ्यूल टैंक, राउंड हेडलैंप, विंग्ड बैज, और हैंड-पेंटेड पिनस्ट्राइप्स दी गई हैं. इसमें इंजन 648cc पैरेलल-ट्विन यूनिट है, जो करीब 47bhp पावर और 52.3Nm टॉर्क देता है. इसके साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है. अनुमान है कि Bullet 650 की कीमत 2.80 लाख से 3.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच होगी और इसे 2026 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है.

Royal Enfield Flying Flea Electric (FF.S6)

रॉयल एनफील्ड अब अपनी इलेक्ट्रिक जर्नी शुरू करने जा रही है और इसके लिए कंपनी ने Flying Flea नाम को फिर से वापस लाया है. दरअसल, नई Flying Flea FF.S6 एक स्क्रैम्बलर-स्टाइल इलेक्ट्रिक बाइक है, जिसे EICMA 2025 में शोकेस किया गया. बाइक में अपसाइड-डाउन फोर्क, 19/18 इंच स्पोक व्हील्स, और लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन दिया गया है. इसके ब्लॉक-पैटर्न टायर्स इसे सिटी कम्यूटिंग और लाइट ऑफ-रोडिंग दोनों के लिए बेहतर बनाते हैं. फीचर्स की बात करें तो इसमें राउंड TFT टचस्क्रीन, 4G/ब्लूटूथ/वाई-फाई कनेक्टिविटी, वॉइस असिस्टेंट, और स्विचेबल डुअल-चैनल ABS दिया गया है. इसकी अनुमानित कीमत 2 से 3 लाख रुपये तक हो सकती है और लॉन्च 2026 के अंत में होगा.

Royal Enfield Himalayan Electric

रॉयल एनफील्ड की हिमालयन सीरीज़ हमेशा से एडवेंचर राइडर्स की पसंद रही है और अब कंपनी इसका इलेक्ट्रिक वर्जन लाने जा रही है. EICMA 2023 में कॉन्सेप्ट रूप में दिखने के बाद अब इसकी प्रोडक्शन वर्जन बाइक टेस्टिंग फेज में है. नई Himalayan Electric का डिजाइन काफी हद तक Himalayan 450 जैसा है. इसमें टॉल विंडस्क्रीन, बॉक्सी बॉडी, लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन और स्पोक व्हील्स शामिल हैं. इसमें एक हाई-टॉर्क इलेक्ट्रिक मोटर दी जाएगी, जो 200 से 250 किमी की रेंज दे सकती है. फीचर्स में राइड-बाय-वायर, मल्टीपल राइडिंग मोड्स, डिजिटल क्लस्टर और हीटेड ग्रिप्स जैसे एडवांस एक्सेसरीज शामिल हो सकते हैं. इसकी संभावित कीमत 7 से 8 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच होगी और इसे दिसंबर 2026 में लॉन्च किया जा सकता है.

