Maruti Victoris से लेकर Tata Punch तक, ये हैं देश की बेहतर CNG कारें, जानें कीमत और माइलेज

पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच CNG SUVs ग्राहकों के लिए बजट-फ्रेंडली और हाई माइलेज वाला विकल्प बनकर सामने आई हैं. भारतीय बाजार में अब ऐसी कई गाड़ियां हैं, जिनमें पावरफुल इंजन, बड़े बूट स्पेस और शानदार माइलेज का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है. आइए भारत में उपलब्ध 7 टॉप CNG SUVs के बारे में विस्तार से जानते हैं.

Maruti Suzuki Victoris

Maruti Suzuki की नई SUV Victoris ग्राहकों को बेहतर डिजाइन और पावर के वजह से खुब पसंद आ रही है. इसमें 1.5-लीटर का इंजन दिया गया है, जो 27.02 km/kg का माइलेज देता है. इसमें ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग और 55 लीटर का बड़ा CNG टैंक मिलता है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 11.5 लाख से शुरू होकर 14.57 लाख तक जाती है.

Maruti Suzuki Brezza

Brezza का फैक्ट्री-फिटेड CNG वेरिएंट ग्राहकों में काफी पॉपुलर है. इसमें 1.5-लीटर का K15C इंजन दिया गया है, जो 25.51 km/kg माइलेज देता है. इसका कंफर्टेबल स्पेस और दमदार परफॉर्मेंस इसे फैमिली कार का बेहतरीन विकल्प बनाते हैं. इसकी कीमत 9.17 लाख से 11.31 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है.

Tata Nexon

Tata Nexon का CNG वेरिएंट भी मार्केट में छाई हुई है. इसका टर्बोचार्ज्ड CNG इंजन लगभग 24 km/kg माइलेज देता है. Nexon अपने सेगमेंट में सबसे बेहतर बूट स्पेस ऑफर करती है. इसकी कीमत 8.23 लाख से शुरू होकर 13.08 लाख तक जाती है.

Maruti Suzuki Fronx

Maruti Fronx का CNG वेरिएंट Sigma और Delta वेरिएंट्स में उपलब्ध है. यह SUV भी 28.51 km/kg माइलेज देती है. इसकी कीमत 7.79 लाख से 8.59 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है, जो इसे बजट में शानदार विकल्प बनाती है.

Tata Punch

Tata Punch CNG तकनीक के साथ ट्विन सिलिंडर टेक्नोलॉजी में आती है. इसमें 1.2-लीटर इंजन है, जो 26.99 km/kg माइलेज देता है. इसकी शुरुआती कीमत सिर्फ 6.68 लाख है और टॉप वेरिएंट 9.15 लाख तक जाता है. अगर आप CNG SUV खरीदने का सोच रहे हैं तो आपके पास 6.68 लाख से 14.57 लाख तक का शानदार बजट रेंज मौजूद है.

