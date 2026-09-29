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हिंदी न्यूज़ऑटोनई Triber Turbo vs Ertiga vs Carens: कौन सी 7-सीटर ज्यादा दमदार?

नई Triber Turbo vs Ertiga vs Carens: कौन सी 7-सीटर ज्यादा दमदार?

नई रेनॉ ट्राइबर टर्बो की एंट्री से 7-सीटर सेगमेंट में मुकाबला रोमांचक हो गया है. जानें अर्टिगा और कैरेंस के मुकाबले कौन सी फैमिली कार आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 29 Sep 2026 05:20 PM (IST)
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हमारे देश में बड़ी गाड़ियों का क्रेज अलग लेवल का ही देखा जाता है. इन दिनों भी लोग 7-सीटर फैमिली कार खरीदना पसंद कर रहें हैं. बता दें कि, मार्केट में अबतक इस सेगमेंट में मारुति सुजुकी अर्टिगा और किआ कैरेंस का दबदबा देखने को मिलता था. लेकिन रेनॉ ने अपनी लोकप्रिय MPV ट्राइबर को नए टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ उतारकर मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है.

बता दें कि, पहले ट्राइबर को कम पावर की वजह से फुल लोड पर थोड़ी सुस्त माना जाता था. वहीं अब टर्बो इंजन के आने से इसकी परफॉरमेंस में बड़ा सुधार हुआ है. अगर आप अपने परिवार के लिए एक स्पेसियस, दमदार और बजट-फ्रेंडली 7-सीटर कार खरीदने का मन बना रहे हैं. तो इन तीनों गाड़ियों की खूबियों, पावर और कीमत का सटीक आकलन करना बेहद जरूरी हो जाता है. चलिए जानतें हैं कौन सी इनमें से कौन सी 7-सीटर कार बेस्ट है.

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पावर और परफॉरमेंस में कौन आगे?

आपको बता दें कि, इंजन और परफॉरमेंस के मामले में तीनों गाड़ियों की अपनी अलग ताकत है. क्योंकि, नई रेनॉ ट्राइबर टर्बो में 1.0-लीटर 3-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है. जो करीब 100 PS की पावर जनरेट करता है. जबकि मारुति सुजुकी अर्टिगा में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड K15C पेट्रोल इंजन मिलता है जो 103 PS की पावर देता है.

वहीं, किआ कैरेंस में ग्राहकों को 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड के साथ-साथ 160 PS पावर वाला 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 116 PS वाला डीजल इंजन ऑप्शन भी मिलता है. पावरफुल ड्राइव और हाईवे क्रूज़िंग के लिहाज से कैरेंस सबसे आगे निकल जाती है. जबकि अर्टिगा अपनी रिफाइंड ड्राइविंग के लिए जानी जाती है.

नई Triber Turbo vs Ertiga vs Carens: कौन सी 7-सीटर ज्यादा दमदार?

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कम्फर्ट में कौन मारता है बाजी?

जब भी किसी 7-सीटर कार की बात होती है सबसे पहले केबिन का कम्फर्ट और स्पेस देखा जाता है. ट्राइबर अपनी 4-मीटर से छोटी लंबाई के बावजूद सबसे फ्लेक्सिबल सीटिंग लेआउट देती है. जहां आप जरूरत पड़ने पर तीसरी रो को पूरी तरह हटाकर 625 लीटर का बड़ा बूट स्पेस हासिल कर सकते हैं.

जबकि अर्टिगा में दूसरी और तीसरी रो में काफी कम्फर्टेबल लेग रूम मिलता है. जो लंबी दूरी के सफर को आसान बनाता है. वहीं, किआ कैरेंस व्हीलबेस के मामले में सबसे बड़ी है. इसमें इलेक्ट्रिक वन-टच टम्बल सीट्स मिलती हैं जिससे तीसरी रो में जाना बेहद आसान हो जाता है जो इसे सबसे प्रीमियम बनाती है.

नई Triber Turbo vs Ertiga vs Carens: कौन सी 7-सीटर ज्यादा दमदार?

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फीचर्स और सेफ्टी में कौन बेहतर?

बता दें कि, फीचर्स के मामले में किआ कैरेंस अपनी क्लास में सबसे आगे खड़ी नजर आती है. इसमें 10.25-इंच का टचस्क्रीन, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, सनरूफ और स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स जैसे हाई-टेक फीचर्स मिलते हैं. मारुति अर्टिगा में भी 7-इंच इंफोटेनमेंट, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और क्रूज़ कंट्रोल जैसे सभी जरूरत के फीचर्स दिए गए हैं.

वहीं, नई ट्राइबर टर्बो में डिजिटल कंसोल, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ रियर एसी वेंट्स शामिल हैं. सुरक्षा के लिहाज से तीनों ही कारों में ABS, EBD, रियर पार्किंग सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे जरूरी फीचर्स मौजूद हैं जो आपके सफर को बेहद सुरक्षित बनाते हैं.

आपके लिए कौन सी कार रहेगी सही?

अब बात करें अगर कीमत की तो रेनॉ ट्राइबर टर्बो सबसे किफायती 7-सीटर विकल्प बनकर उभरती है. इसकी शुरुआती कीमत काफी कम है जो इसे छोटे परिवारों और कम  बजट वालों के लिए वैल्यू फॉर मनी बनाती है. जबकि मारुति अर्टिगा 8.69 लाख रुपये से शुरू होती है और अपने बेहतरीन माइलेज व कम मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए जानी जाती है.

वहीं, किआ कैरेंस लगभग 10.52 लाख रुपये से शुरू होकर प्रीमियम सेगमेंट में जाती है. अगर आपका बजट सीमित है तो ट्राइबर टर्बो बेस्ट है. बेहतर माइलेज के लिए अर्टिगा और प्रीमियम फीचर्स व दमदार पावर के लिए कैरेंस चुनना सही फैसला रहेगा.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 29 Sep 2026 05:20 PM (IST)
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