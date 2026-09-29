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हिंदी न्यूज़ऑटोये हैं भारत की सबसे सस्ती 7 सीटर कारें, देख लें लिस्ट

ये हैं भारत की सबसे सस्ती 7 सीटर कारें, देख लें लिस्ट

कम बजट में बड़े परिवार के लिए बेस्ट हैं ये गाड़ियां, Maruti Suzuki Eeco, Renault Triber और Ertiga जैसी 7-सीटर कारें दमदार माइलेज और शानदार केबिन स्पेस के साथ देश में सबसे ज्यादा पसंद की जाती हैं.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 29 Sep 2026 03:10 PM (IST)
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भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में इन दिनों गाड़ियों का क्रेज बहुत तेजी से बदल रहा है. पहले लोग छोटी कारें या हैचबैक खरीदना पसंद करते थे, लेकिन अब ट्रेंड बदल चुका है. आजकल बड़ी फैमिली के लिए 7-सीटर कारों की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है. जब पूरी फैमिली को एक साथ किसी सफर पर निकलना हो, तो 5-सीटर गाड़ियां छोटी पड़ने लगती हैं. 

ऐसे में ग्राहकों की पहली पसंद एक किफायती 7-सीटर कार होती है, जो बजट में भी फिट बैठे और स्पेस के मामले में भी दमदार हो. आइए जानते हैं भारत की उन सबसे सस्ती 7-सीटर कारों के बारे में, जो अपनी कम कीमत, धांसू माइलेज और शानदार स्पेस के लिए जानी जाती हैं.

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Maruti Suzuki Eeco

मारुति सुजुकी ईको आज भी देश के आम मध्यमवर्गीय परिवारों और कमर्शियल बिजनेस करने वाले लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 5.61 लाख रुपये से शुरू होती है. इंजन की बात करें तो इसमें 1.2-लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो काफी भरोसेमंद है. इसके साथ ही इसमें CNG का विकल्प भी उपलब्ध है, जो इसे बेहद कम रनिंग कॉस्ट वाली गाड़ी बनाता है. हालांकि, यह बहुत ही बेसिक फीचर्स के साथ आती है, लेकिन कम कीमत में 7 लोगों के बैठने के लिए यह एक व्यावहारिक और मजबूत गाड़ी है. 

Renault Triber

कम बजट में बेहतर फिचर्स और आधुनिक लुक के मामले में Renault Triber सबसे बेस्ट ऑप्शन मानी जाती है. इसकी शुरूआती एक्स शोरूम कीमत 5.76 लाख रुपये है. Triber की सबसे बड़ी खासियत इसी मॉड्यूलर सीटिंग है, जिससे आपको 625 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिल जाता है. इसमें 1.0 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है, जो मैनूअल और AMT दोनों गियरबॉक्स विकल्पों के साथ उपलब्ध है. 

यह भी पढ़ें: गाड़ी खरीदने से पहले डीलर Authorized है या नहीं, ऐसे करें चेक

Maruti Suzuki Ertiga

जब बात एक आरामदायक, प्रीमियम और भरोसेमंद 7-सीटर कार की आती है, तो Ertiga का कोई मुकाबला नहीं है. इसी एक्स शोरूम कीमत 8.80 लाख रुपये के आसपास है. Ertiga में 1.5 लीटर का दमदार माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो बड़ी गाड़ी होने के बावजूद भी शानदार माइलेज देता है. इसके CNG वेरिएंट की मांग भी बाजार में बहुत ज्यादा है, क्योंकि यह प्रति किलोग्राम CNG पर बेहतरीन माइलेज निकालकर देती है. 

Mahindra Bolero और Bolero Neo

ग्रामीण इलाकों में पथरीले रास्तों पर चलने के लिए Mahindra Bolero को सबसे बेहतर विकल्प माना जाता है. इसकी एक्स शोरूम कीमत 7.99 लाख रुपये है, जबकि इसके थोड़े मॉडर्न वर्जन की Bolero Neo की शुरूआती कीमत 8.69 लाख रुपये है. दोनों ही गाड़ियां 1.5 लीटर के दमदार डीजल इंजन के साथ आती हैं, जो भारी लोड खींचने में सक्षम है. 

यह भी पढ़ें: मारुति का बड़ा धमाका, Swift, Dzire और Baleno अब CNG ऑटोमैटिक में लॉन्च

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 29 Sep 2026 03:10 PM (IST)
Tags :
7 Seater Cars
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