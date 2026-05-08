Renault ला रही 3 दमदार SUVs, पेट्रोल से लेकर हाइब्रिड और 7-सीटर तक मिलेंगे कई ऑप्शन

Renault भारत में अपनी बड़ी वापसी की तैयारी कर रही है. अप्रैल 2026 में कंपनी ने भारत के लिए अपनी नई योजना पेश की है. Renault आने वाले समय में 7 नए मॉडल और 2 नए प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाली है. इन प्लेटफॉर्म पर पेट्रोल, हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक और CNG जैसी कई टेक्नोलॉजी वाली गाड़ियां तैयार की जाएंगी. कंपनी का लक्ष्य 2030 तक भारत से हर साल लगभग 2 अरब यूरो का एक्सपोर्ट करना है.

Renault Duster Hybrid में मिलेगी नई टेक्नोलॉजी

Renault अपनी नई Duster Hybrid SUV को दिवाली 2026 तक भारतीय बाजार में लॉन्च कर सकती है. इस SUV में 1.8 लीटर का चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलेगा. इसके साथ दो इलेक्ट्रिक मोटर और 1.4kWh की बैटरी दी जाएगी. यह सिस्टम मिलकर करीब 160 बीएचपी की पावर और 172 एनएम टॉर्क जनरेट करेगा. कंपनी का दावा है कि यह SUV बेहतर माइलेज और दमदार परफॉर्मेंस दोनों देगी. नई Duster Hybrid उन ग्राहकों को पसंद आ सकती है जो पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों का फायदा चाहते हैं.

7-सीटर Duster फैमिली कार के रूप में आएगी

Renault भारत में Duster का 7-सीटर मॉडल भी लाने की तैयारी कर रही है. इसका डिजाइन काफी हद तक Dacia Bigster और Renault Boreal से प्रेरित होगा. यह SUV बड़े परिवारों को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी. नई 7-सीटर Duster में वही प्लेटफॉर्म और इंजन देखने को मिलेगा जो 5-सीटर मॉडल में दिया जाएगा. इसकी लंबाई करीब 4,556 मिमी हो सकती है. लॉन्च के समय कंपनी इसे नए नाम से पेश कर सकती है.

Renault Bridger कई पावर ऑप्शन के साथ आएगी

Renault की नई Bridger SUV को 2027 में लॉन्च किया जा सकता है. यह सब-4 मीटर SUV होगी और कंपनी के नए RGMP प्लेटफॉर्म पर तैयार की जाएगी. इसमें पेट्रोल, CNG, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक जैसे कई विकल्प मिल सकते हैं. SUV में 1.2 लीटर का नया पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है. वहीं इलेक्ट्रिक मॉडल में 35kWh और 55kWh बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है. Renault Bridger का मुकाबला भारत की पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUVs से होगा.

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