कम खर्च में लंबे समय तक चलानी है कार? अपनाएं ये आसान टिप्स, बड़ी परेशानी से रहेंगे दूर

आज के समय में कार सिर्फ शौक नहीं बल्कि जरूरत बन गई है. लेकिन अगर समय पर इसकी देखभाल न की जाए तो छोटी समस्या भी बड़े खर्च में बदल सकती है. कई लोग कार की सर्विस या छोटी खराबी को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से बाद में इंजन खराब होना, ब्रेक कमजोर पड़ना या टायर जल्दी घिसने जैसी दिक्कतें सामने आती हैं. अगर आप चाहते हैं कि आपकी कार लंबे समय तक अच्छी चले और रिपेयर पर ज्यादा पैसे खर्च न हों, तो कुछ आसान बातों का ध्यान रखना जरूरी है. आइए आपको कुछ आसान कार मेंटेनेंस टिप्स के बारे में बताते हैं.

समय पर बदलवाएं इंजन ऑयल

कार का इंजन सही तरीके से काम करे, इसके लिए इंजन ऑयल बहुत जरूरी होता है. यह इंजन के पार्ट्स को गर्म होने से बचाता है और Friction कम करता है. अगर ऑयल पुराना हो जाए तो इंजन पर दबाव बढ़ने लगता है. इसलिए हर 8 से 10 हजार किलोमीटर के बाद ऑयल और ऑयल फिल्टर जरूर बदलवाएं. अच्छी क्वालिटी का ऑयल इस्तेमाल करने से इंजन की लाइफ बढ़ती है और बड़े खर्च से बचाव होता है.

टायरों की सही देखभाल है जरूरी

कार के टायर सीधे सड़क से जुड़े होते हैं, इसलिए इनकी हालत अच्छी होना बहुत जरूरी है. हर महीने टायर का प्रेशर चेक करना चाहिए. गलत प्रेशर से टायर जल्दी खराब होते हैं और फ्यूल भी ज्यादा खर्च होता है. समय-समय पर टायर रोटेशन और व्हील बैलेंसिंग करवाने से टायर लंबे समय तक चलते हैं. अगर टायर ज्यादा घिस जाएं तो तुरंत बदल देना चाहिए.

ब्रेक सिस्टम को कभी नजरअंदाज न करें

कार की सुरक्षा पूरी तरह ब्रेक पर निर्भर करती है. अगर ब्रेक लगाते समय आवाज आए या कार एक तरफ खिंचने लगे तो तुरंत मैकेनिक को दिखाएं. ब्रेक फ्लूइड और ब्रेक पैड्स की जांच समय पर करवानी चाहिए. छोटी खराबी को नजरअंदाज करने से पूरा ब्रेक सिस्टम खराब हो सकता है, जिससे बड़ा खर्च आ सकता है.

फ्लूइड्स और फिल्टर की जांच भी जरूरी

कार में कूलेंट, ब्रेक फ्लूइड और दूसरे जरूरी फ्लूइड्स सही मात्रा में होने चाहिए. इनके कम होने से इंजन गर्म हो सकता है. साथ ही एयर फिल्टर और केबिन फिल्टर गंदे होने पर कार की परफॉर्मेंस खराब होने लगती है. इसलिए नियमित रूप से इनकी सफाई और जरूरत पड़ने पर बदलाव जरूरी है.

बैटरी और छोटी खराबियों पर रखें नजर

कार की बैटरी साफ और मजबूत होनी चाहिए. बैटरी टर्मिनल पर जंग लगने से कार स्टार्ट होने में परेशानी हो सकती है. अगर कार से अजीब आवाज आए या डैशबोर्ड पर कोई Warning Light जले तो उसे नजरअंदाज न करें. समय पर जांच करवाने से बड़ी खराबी और भारी खर्च से बचा जा सकता है.

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