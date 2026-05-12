ज्यादा स्पेस, भरपूर फीचर्स और डीजल इंजन, जल्द भारत में पेश की जाएगी नई Kia Sonet

भारत में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में काफी पसंद की जाने वाली Kia Sonet अब जल्द ही नए अवतार में आने वाली है. हाल ही में इस नई जनरेशन Sonet को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, जिससे साफ हो गया है कि कंपनी इस SUV पर तेजी से काम कर रही है. माना जा रहा है कि नई Sonet को भारत में 2027 तक लॉन्च किया जा सकता है. मौजूदा Sonet काफी समय से बाजार में मौजूद है और अब कंपनी इसे पूरी तरह नए अंदाज में लाने की तैयारी कर रही है.

नई Sonet इस बार सिर्फ फेसलिफ्ट नहीं होगी, बल्कि इसमें बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे. कंपनी इसे एक नए प्लेटफॉर्म पर तैयार करेगी, जो नई Hyundai Venue और Kia Syros में भी इस्तेमाल किया जाएगा. नए प्लेटफॉर्म का फायदा यह होगा कि SUV पहले से ज्यादा मजबूत, आरामदायक और स्पेशियस बनेगी. यानी यात्रियों को अंदर बैठने में ज्यादा जगह मिलेगी और ड्राइविंग फील भी बेहतर होगा.

कार का डिजाइन और इंटीरियर

डिजाइन की बात करें तो नई Sonet पहले से ज्यादा बड़ी और स्टाइलिश दिखाई दे सकती है. इसका फ्रंट लुक काफी हद तक नई Kia Seltos जैसा हो सकता है. इसमें नई LED हेडलाइट्स, बड़ा ग्रिल और ज्यादा शार्प डिजाइन देखने को मिल सकता है. SUV का लुक ज्यादा बोल्ड और प्रीमियम बनाया जाएगा ताकि सड़क पर इसकी मौजूदगी पहले से ज्यादा दमदार लगे. साथ ही इसमें नई Venue जैसी कुछ डिजाइन डिटेल्स भी देखने को मिल सकती हैं.

कार के अंदर यानी इंटीरियर में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. नई Sonet का केबिन पूरी तरह नया होगा और इसमें आधुनिक डिजाइन दिया जाएगा. डैशबोर्ड का लेआउट पहले से ज्यादा प्रीमियम और साफ-सुथरा हो सकता है. कंपनी इसमें नया स्टीयरिंग व्हील, बड़ी टचस्क्रीन और अपडेटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम दे सकती है. इसके अलावा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और कई एडवांस फीचर्स भी मिलने की उम्मीद है. टेक्नोलॉजी के मामले में यह SUV काफी हद तक नई Seltos जैसी महसूस हो सकती है.

कैसे हैं गाड़ी के फीचर्स?

फीचर्स की बात करें तो नई Sonet में सनरूफ जरूर दिया जाएगा, लेकिन इसमें पैनोरमिक सनरूफ नहीं मिलेगा. यानी इसमें एक सिंगल-पेन सनरूफ देखने को मिल सकती है, जैसा नई Venue में मिलेगा. हालांकि बाकी फीचर्स में कंपनी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए इसमें सेफ्टी और कम्फर्ट के कई नए फीचर्स जोड़े जा सकते हैं.

इंजन ऑप्शन्स में कंपनी ज्यादा बदलाव नहीं करेगी. नई Sonet में 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन का ऑप्शन जारी रह सकता है. यानी जो ग्राहक माइलेज के लिए डीजल पसंद करते हैं, उनके लिए भी यह SUV उपलब्ध रह सकती है.साथ ही मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स विकल्प मिलने की उम्मीद है.

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