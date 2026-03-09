Tesla को टक्कर देने की तैयारी में MG, भारत में जल्द आ रही नई इलेक्ट्रिक SUV IM6, जानें रेंज

भारत में इलेक्ट्रिक कारों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है और अब कई कंपनियां नई टेक्नोलॉजी के साथ शानदार ईवी पेश कर रही हैं. इसी कड़ी में MG Select जल्द ही भारत में अपनी नई इलेक्ट्रिक SUV IM6 लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. यह कार खास तौर पर Tesla Model Y को टक्कर देने के लिए तैयार की गई है. ये एक बड़ी और स्टाइलिश इलेक्ट्रिक SUV है, जिसमें दमदार परफॉर्मेंस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी देखने को मिल सकती है.

स्टाइलिश डिजाइन और बड़ा साइज

MG IM6 का डिजाइन काफी मॉडर्न और अट्रैक्टिव है. इसमें Slope वाली रूफलाइन और कर्व्स वाला बॉडी डिजाइन दिया गया है, जिससे यह एक प्रीमियम क्रॉसओवर SUV की तरह दिखती है. ये कार करीब 4.9 मीटर लंबी है, यानी यह Tesla Model Y से भी थोड़ी बड़ी मानी जा रही है. इसके बड़े साइज की वजह से इसमें अंदर बैठने वालों को काफी अच्छी जगह मिलती है. कार में आगे की तरफ फ्रंक (फ्रंट स्टोरेज) भी दिया गया है और पीछे की तरफ 600 लीटर से ज्यादा का बूट स्पेस मिलता है, जिससे यह फैमिली ट्रिप के लिए भी अच्छा विकल्प बन सकती है.

परफॉर्मेंस और रेंज

MG IM6 का सबसे खास पहलू इसकी दमदार परफॉर्मेंस है. इसके डुअल मोटर वेरिएंट में लगभग 751 हॉर्सपावर की ताकत मिलती है. इतनी ज्यादा पावर के कारण यह कार 0 से 100 किमी प्रति घंटा की रफ्तार सिर्फ 3.5 सेकंड में पकड़ सकती है, जो काफी तेज माना जाता है. इसके अलावा एक सिंगल मोटर वेरिएंट भी आने की उम्मीद है, जो कीमत के मामले में ज्यादा किफायती हो सकता है. रेंज की बात करें तो यह इलेक्ट्रिक SUV 500 किलोमीटर से ज्यादा की ड्राइविंग रेंज देने में सक्षम हो सकती है.

फास्ट चार्जिंग और एडवांस टेक्नोलॉजी

MG IM6 में 800V आर्किटेक्चर दिया गया है, जिससे यह कार बहुत तेजी से चार्ज हो सकती है. हालांकि भारत में अभी इस टेक्नोलॉजी के चार्जिंग स्टेशन ज्यादा नहीं हैं, लेकिन भविष्य में यह सुविधा काफी यूजफुल साबित हो सकती है. इसके इंटीरियर में काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है. कार में 26.3 इंच की बड़ी स्क्रीन दी गई है, जिसके नीचे एक और डिस्प्ले भी मौजूद है. यह सेटअप कार के इंफोटेनमेंट और कंट्रोल सिस्टम को बेहद मॉडर्न बनाता है.

स्मार्ट फीचर्स और केबिन

MG IM6 में कई स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं. इसमें वन-टच ऑटोमैटिक पार्किंग और पार्क-आउट फीचर मिलता है, जिससे पार्किंग करना काफी आसान हो जाता है. इसके अलावा कार में रडार और कैमरा सिस्टम भी दिया गया है, जो खराब मौसम या भारी बारिश के दौरान भी ड्राइविंग को सेफ बनाने में मदद करता है.

