एक्सप्लोरर
ये हैं देश की सबसे सस्ती डीजल SUV, Scorpio से Tata Safari तक के नाम शामिल, देखिए लिस्ट
Affordable Diesel SUVs: अगर आप आने वाले समय में किसी किफायती डीजल SUV खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए भारतीय बाजार में Tata Safari से लेकर Scorpio तक मौजूद हैं. आइए जानते हैं.
भारत में बड़े परिवारों के लिए 7-सीटर SUV काफी लोकप्रिय हैं. इन गाड़ियों में ज्यादा लोग आराम से बैठ सकते हैं और लंबी यात्रा के दौरान अच्छा स्पेस और सेफ्टी भी मिलती है. आज के समय में बाजार में कई मजबूत और भरोसेमंद 7-सीटर डीजल SUVs मौजूद हैं.
1/5
2/5
Published at : 09 Mar 2026 12:37 PM (IST)
ऑटो
5 Photos
अगर 1 लाख डाउन पेमेंट पर Hyundai Creta खरीदें तो हर महीने कितनी बनेगी EMI? जानिए डिटेल्स
ऑटो
5 Photos
गांव में चलाएं या शहर में दौड़ाएं, सिर्फ 55 हजार रुपये से शुरू होती हैं ये बाइक्स, देखिए लिस्ट
ऑटो
5 Photos
Defender जैसे लुक के साथ आ रही Mini Duster, थार और जिम्नी की बढ़ेगी टेंशन, देखें तस्वीरें
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
ऑटो
जल्द आ रही Kylaq बेस्ड नई Volkswagen SUV, Brezza और Venue से होगा मुकाबला
ऑटो
इस EV के पास गिरी मिसाइल फिर भी खरोंच तक नहीं आई, इन खास फीचर्स से लैस है गाड़ी
ऑटो
जल्द लॉन्च होगी Renault Bridger SUV, दमदार लुक के साथ Jimny को देगी टक्कर, जानें फीचर्स
ऑटो
न विराट, न सचिन! इस क्रिकेटर के पास है करोड़ों की सुपरकार, स्पीड और कीमत जानकर रह जाएंगे हैरान
Advertisement
एबीपी लाइव डेस्क
Opinion