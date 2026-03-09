महिंद्रा बोलेरो भारत की सबसे भरोसेमंद गाड़ियों में से एक मानी जाती है. इसमें 1.5-लीटर डीजल इंजन मिलता है जो अच्छा माइलेज और मजबूत परफॉर्मेंस देता है. यह गाड़ी खासकर गांव या खराब सड़कों पर चलाने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है.