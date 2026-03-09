हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोये हैं देश की सबसे सस्ती डीजल SUV, Scorpio से Tata Safari तक के नाम शामिल, देखिए लिस्ट

Affordable Diesel SUVs: अगर आप आने वाले समय में किसी किफायती डीजल SUV खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए भारतीय बाजार में Tata Safari से लेकर Scorpio तक मौजूद हैं. आइए जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क  | Updated at : 09 Mar 2026 12:37 PM (IST)
भारत में बड़े परिवारों के लिए 7-सीटर SUV काफी लोकप्रिय हैं. इन गाड़ियों में ज्यादा लोग आराम से बैठ सकते हैं और लंबी यात्रा के दौरान अच्छा स्पेस और सेफ्टी भी मिलती है. आज के समय में बाजार में कई मजबूत और भरोसेमंद 7-सीटर डीजल SUVs मौजूद हैं.

महिंद्रा बोलेरो भारत की सबसे भरोसेमंद गाड़ियों में से एक मानी जाती है. इसमें 1.5-लीटर डीजल इंजन मिलता है जो अच्छा माइलेज और मजबूत परफॉर्मेंस देता है. यह गाड़ी खासकर गांव या खराब सड़कों पर चलाने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है.
स्कॉर्पियो क्लासिक उन लोगों को पसंद आती है जिन्हें मजबूत और दमदार SUV चाहिए. इसमें 2.2-लीटर mHawk डीजल इंजन मिलता है जो लगभग 130 HP की पावर देता है. इसका 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स लंबी ड्राइव और हाईवे के लिए अच्छा माना जाता है.
Published at : 09 Mar 2026 12:37 PM (IST)
Mahindra Bolero Tata Safari Mahindra Scorpio N Affordable Diesel SUVs

