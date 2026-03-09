हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
जल्द आ रही Kylaq बेस्ड नई Volkswagen SUV, Brezza और Venue से होगा मुकाबला

Volkswagen जल्द ही Kylaq प्लेटफॉर्म पर नई सब-4 मीटर SUV ला सकती है. दमदार फीचर्स और टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ यह Brezza और Venue को टक्कर दे सकती है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 09 Mar 2026 11:19 AM (IST)
भारत में सब-4 मीटर SUV सेगमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है. इस सेगमेंट में पहले से ही कई पॉपुलर गाड़ियां मौजूद हैं, लेकिन आने वाले समय में इसमें और नए मॉडल देखने को मिल सकते हैं. कई कंपनियां इस सेगमेंट में नई गाड़ियां लाने की तैयारी कर रही हैं. इनमें रेनॉल्ट, फॉक्सवैगन, होंडा और विनफास्ट जैसी कंपनियां शामिल हैं.

स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन इंडिया की बात करें तो स्कोडा के पास पहले से Kylaq SUV मौजूद है. वहीं फॉक्सवैगन भी इसी प्लेटफॉर्म पर अपनी नई सबकॉम्पैक्ट SUV लाने की तैयारी कर रही है. रिपोर्ट्स के अनुसार, यह नई Volkswagen SUV साल 2027 के मध्य तक भारतीय बाजार में लॉन्च हो सकती है.

डिजाइन और स्टाइलिंग में होगा अलग अंदाज

फॉक्सवैगन की आने वाली सबकॉम्पैक्ट SUV, स्कोडा काइलैक के प्लेटफॉर्म और कुछ टेक्नोलॉजी को शेयर कर सकती है. इससे पहले भी Volkswagen Taigun और Skoda Kushaq एक ही प्लेटफॉर्म पर बने हैं, लेकिन दोनों का डिजाइन अलग-अलग है. इसी तरह नई Volkswagen SUV भी स्कोडा की कार से अलग और खास दिखाई देगी.  माना जा रहा है कि इस नई SUV में नया फ्रंट ग्रिल, फ्रंट और रियर बंपर, नई हेडलाइट और टेललाइट दी जा सकती हैं. इसके अलावा पीछे के हिस्से में भी थोड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, जिससे इसका लुक ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा.

इंजन, गियरबॉक्स और फीचर्स

नई Volkswagen सब-4 मीटर SUV के इंजन के बारे में कंपनी ने अभी आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन उम्मीद है कि इसमें Skoda Kylaq वाला 1.0 लीटर तीन-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है. यह इंजन लगभग 115 बीएचपी पावर और 178 एनएम टॉर्क देता है.

इसके साथ 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिल सकता है. टर्बोचार्जिंग और डायरेक्ट इंजेक्शन टेक्नोलॉजी के कारण यह इंजन बेहतर पावर और अच्छा माइलेज दे सकता है. ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें आगे डिस्क ब्रेक और पीछे ड्रम ब्रेक मिलने की संभावना है. सस्पेंशन सिस्टम भी काफी मजबूत हो सकता है, जिसमें आगे इंडिपेंडेंट और पीछे टॉर्शन बीम सेटअप दिया जा सकता है.

कीमत और लॉन्च 

नई Volkswagen सबकॉम्पैक्ट SUV की कीमत काफी किफायती हो सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका शुरुआती वेरिएंट करीब 7.60 लाख रुपये से शुरू हो सकता है. वहीं इसका टॉप वेरिएंट लगभग 13 से 14 लाख रुपये तक जा सकता है. अगर ये SUV इसी कीमत और अच्छे फीचर्स के साथ आती है, तो यह Maruti Suzuki Brezza, Hyundai Venue और Kia Sonet जैसी पॉपुलर गाड़ियों को कड़ी टक्कर दे सकती है.

लॉन्च होते ही छा गई Mahindra BE6 Batman Edition, जानें किन गाड़ियों को देती है टक्कर

Published at : 09 Mar 2026 11:14 AM (IST)
