फ्यूल की टेंशन खत्म! अब सूरज की रोशनी से चलेगी कार, 50,000 लोगों ने कर दी बुकिंग

दुनिया में पर्यावरण को बचाने के लिए अब इलेक्ट्रिक और CNG गाड़ियों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अब टेक्नोलॉजी एक कदम और आगे बढ़ गई है. अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित कंपनी Aptera Motors ने एक ऐसी कार बनाई है जो सूरज की रोशनी से चल सकती है. यह एक सोलर इलेक्ट्रिक व्हीकल है. इस कार का डिजाइन भी काफी अलग है और इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे भविष्य की कोई गाड़ी सड़क पर आ गई हो. इस कार को लोगों से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. अब तक लगभग 50,000 लोग इस कार का प्री-ऑर्डर कर चुके हैं. इससे साफ है कि लोग इस नई टेक्नोलॉजी को लेकर काफी एक्साइटेड हैं.

कार की टेस्टिंग जारी

दरअसल, शुरुआत में ये कार सिर्फ प्रोटोटाइप मॉडल थी. यानी इसे हाथ से बनाकर टेस्ट किया जाता था, लेकिन अब कंपनी ने इसके प्रोडक्शन के लिए 14 स्टेशनों वाली असेंबली लाइन शुरू कर दी है. इससे अब इस कार को बड़े स्तर पर बनाया जा सकेगा. फिलहाल जो गाड़ियां तैयार हो रही हैं, उन्हें कई तरह के जरूरी टेस्ट से गुजरना होगा. इसमें ब्रेक टेस्ट, गर्मी में टेस्ट और क्रैश टेस्ट जैसे परीक्षण शामिल हैं. जब ये सभी टेस्ट पूरे हो जाएंगे और सरकार से अनुमति मिल जाएगी, तब कंपनी इस कार को बाजार में बेचना शुरू करेगी. इस कार का डिजाइन बहुत खास है. इसका शेप थोड़ा एयरक्राफ्ट जैसा दिखता है. इसे इस तरह बनाया गया है कि यह हवा को आसानी से चीरते हुए आगे बढ़ सके. टेस्टिंग के दौरान इसका अच्छा प्रदर्शन देखा गया.

फीचर्स और रेंज

इस कार की सबसे बड़ी खासियत इसका सोलर सिस्टम है. इसकी छत पर सोलर पैनल लगे हैं जो सूरज की रोशनी से ऊर्जा लेते हैं. इससे कार रोज लगभग 38 किलोमीटर तक चल सकती है. अगर बैटरी पूरी तरह चार्ज हो तो यह कार करीब 643 किलोमीटर तक चल सकती है. कंपनी भविष्य में 1600 किलोमीटर रेंज वाला मॉडल लाने की तैयारी कर रही है. बता दें कि कंपनी ने इस प्रोजेक्ट पर करीब 10 साल तक काम किया है. पहली बार 2007 में इसका कॉन्सेप्ट दिखाया गया था. बाद में 2019 में प्रोजेक्ट फिर शुरू हुआ. कंपनी की प्लानिंग है कि 2026 के अंत तक इस कार की डिलीवरी शुरू कर दी जाएगी.

