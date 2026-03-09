हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
17 हजार की EMI पर Maruti Fronx CNG खरीदें तो कितनी डाउन पेमेंट देनी होगी? जानें हिसाब

17 हजार की EMI पर Maruti Fronx CNG खरीदें तो कितनी डाउन पेमेंट देनी होगी? जानें हिसाब

Maruti Fronx CNG: कार में 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ CNG विकल्प मिलता है. यह इंजन करीब 76 बीएचपी की पावर और 98.5 Nm टॉर्क देता है और इसमें 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 09 Mar 2026 01:20 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय ऑटो बाजार में किफायती और ज्यादा माइलेज देने वाली सीएनजी कारों की मांग लगातार बढ़ रही है. ऐसे में Maruti Suzuki Fronx CNG उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प मानी जा रही है जो कम खर्च में कार खरीदना चाहते हैं. अगर किसी के पास फुल पेमेंट नहीं है तो वो इस कार को डाउन पेमेंट और बैंक लोन की मदद से EMI पर भी खरीद सकते हैं. 

इस कार के सिग्मा सीएनजी वेरिएंट की दिल्ली में ऑन-रोड कीमत 8.81 लाख रुपये के करीब है. अगर कोई ग्राहक इस गाड़ी को 2 लाख रुपये की डाउन पेमेंट देकर खरीदता है, तो बाकी की राशि के लिए आपको बैंक से लोन लेना होगा. अगर आपको बैंक 9.8 फीसदी ब्याज दर से लोन देता है और यह लोन 4 साल के लिए मिलता है तो आपको हर महीने करीब 17 हजार 228 रुपये की EMI चुकानी होगी. 

कितनी EMI पर मिल जाएगी Maruti Fronx CNG?

अगर आप लोन के टाइम को घटा देते हैं तो आपको EMI ज्यादा देनी होगी. उदाहरण के तौर पर अगर आप 3 साल के लिए लोन लेते हैं तो आपको हर महीने 21 हजार 937 रुपये की EMI देनी होगी. इसके अलावा 2 साल के लिए लोन लेने पर आपको 31 हजार 400 रुपये प्रति महीने की किस्त देनी पड़ सकती है. 

कितना माइलेज देती है Maruti Fronx CNG?

Maruti Fronx CNG के इंजन और परफॉर्मेंस की बात करें तो इस कार में लगभग 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ CNG विकल्प मिलता है. यह इंजन करीब 76 बीएचपी की पावर और 98.5 Nm टॉर्क देता है और इसमें 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है. कंपनी के अनुसार इसका CNG वेरिएंट करीब 28.51 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का माइलेज दे सकता है, जो इसे कम खर्च में चलने वाली कारों में शामिल करता है.

Published at : 09 Mar 2026 01:20 PM (IST)
