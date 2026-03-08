हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
लॉन्च होते ही छा गई Mahindra BE6 Batman Edition, जानें किन गाड़ियों को देती है टक्कर

लॉन्च होते ही छा गई Mahindra BE6 Batman Edition, जानें किन गाड़ियों को देती है टक्कर

Mahindra BE6 Batman Edition भारत में लॉन्च होते ही हिट हो गई. इसके Limited यूनिट्स कुछ ही सेकंड में बिक गईं, अब कंपनी इसका प्रोडक्शन बढ़ा सकती है. आइए इसके राइवल्स पर नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 08 Mar 2026 10:44 AM (IST)
महिंद्रा एंड महिंद्रा की नई इलेक्ट्रिक SUV Mahindra BE6 Batman Edition लॉन्च होते ही काफी चर्चा में आ गई है. कंपनी ने इसे अगस्त 2025 में भारतीय बाजार में 27.79 लाख रुपये की शुरुआती कीमत (एक्स-शोरूम) पर पेश किया था. यह कार महिंद्रा और वार्नर ब्रदर्स की डीसी कॉमिक्स के बीच एक खास साझेदारी के तहत बनाई गई है. शुरुआत में इस स्पेशल एडिशन की केवल 300 यूनिट्स ही तैयार की गई थीं, लेकिन लॉन्च के बाद इस कार की डिमांड इतनी ज्यादा रही कि कंपनी को इसका प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ा और बाद में कुल यूनिट्स बढ़ाकर 999 कर दी गईं. हैरानी की बात यह रही कि ये सभी यूनिट्स सिर्फ 135 सेकंड में बिक गईं.

प्रोडक्शन बढ़ाने की तैयारी

दरअसल, अब ग्राहकों की बढ़ती मांग को देखते हुए कंपनी फिर से इसका प्रोडक्शन बढ़ाने की तैयारी कर रही है. इस कार की नई बुकिंग 10 मार्च 2026 को सिर्फ एक दिन के लिए खुलेगी और इसकी डिलीवरी 10 अप्रैल 2026 से शुरू होने की उम्मीद है. इस स्पेशल एडिशन SUV का डिजाइन बैटमैन से इंस्पायर्ड है. कार को सैटिन ब्लैक रंग में पेश किया गया है, जिससे इसका लुक काफी दमदार दिखाई देता है. व्हील आर्च और बंपर पर ग्लॉसी बॉडी क्लैडिंग दी गई है. इसके साथ ही कार के दरवाजों पर बैटमैन के खास स्टिकर और टेलगेट पर डार्क नाइट बैज भी लगाया गया है.

इंटीरियर में भी दिखती है बैटमैन थीम

कार के अंदर का इंटीरियर भी बैटमैन थीम पर बनाया गया है. डैशबोर्ड पर एक खास प्लेट लगी है जिस पर एडिशन नंबर लिखा होता है. इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील और कार की चाबी पर भी बैटमैन का लोगो दिया गया है. Mahindra BE6 Batman Edition टॉप वेरिएंट पर बेस्ड है. इसमें 79 kWh की बैटरी दी गई है और कंपनी के अनुसार यह एक बार चार्ज होने पर लगभग 682 किलोमीटर तक चल सकती है. इसमें इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है जो 286 हॉर्सपावर और 380 Nm टॉर्क जनरेट करती है. Mahindra BE6 Batman Edition मुख्य रूप से भारत में प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में टाटा कर्व ईवी, एमजी जेडएस ईवी और हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक जैसी गाड़ियों को टक्कर देती है.

Published at : 08 Mar 2026 10:44 AM (IST)
