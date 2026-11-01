ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोRange Rover SV Sawai: 24K Gold की Branding, 537 HP का दम, ये है शाही Range Rover

Range Rover SV Sawai: 24K Gold की Branding, 537 HP का दम, ये है शाही Range Rover

Range Rover SV Sawai: 24K गोल्ड ब्रांडिंग और 537 HP की ताकत के साथ लॉन्च हुई शाही Range Rover SV Sawai Collection. जानिए इस बेहद खास और सीमित एडिशन एसयूवी की कीमत व खूबियां.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 01 Nov 2026 12:36 PM (IST)
Preferred Sources

Range Rover SV Sawai: ऑटोमोबाइल मार्केट में हमेशा से ही लैंड रोवर गाड़ियों की डिमांड बहुत ज्यादा रही है. कंपनी की रेंज रोवर गाड़ी मार्केट में कई सालों से धमाल मचा रही है. जबकि इस बीच कंपनी ने अपनी फ्लैगशिप रेंज रोवर का स्पेशल एडिशन Range Rover SV Sawai Collection भारत में आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है. बता दें कि शाही अंदाज वाली इस रेंज रोवर की सबसे बड़ी खासियत इसकी 24-कैरेट गोल्ड ब्रांडिंग और इसका दमदार इंजन है.

कंपनी ने इस एक्सक्लूसिव कलेक्शन की बेहद सीमित यूनिट्स ही तैयार की है. जिससे यह कार दुनिया के चुनिंदा रईसों और कार कलेक्टर्स की गैरेज की शान बनेगी. यह कार न केवल बाहर से देखने में एक चलती-फिरती राजसी हवेली जैसी लगती है. चलिए विस्तार से जानते हैं कि इस शाही रेंज रोवर एसवी सवाई कलेक्शन में क्या-क्या अनोखे फीचर्स मिलते हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

ऑटो
Upcoming Bikes 2027: 2027 में होगी इन धांसू बाइक्स की एंट्री, कीमत कम और माइलेज ज्यादा
2027 में होगी इन धांसू बाइक्स की एंट्री, कीमत कम और माइलेज ज्यादा
ऑटो
Delhi New Traffic Rule: आपकी गाड़ी BS 4 है या BS 6, दिल्ली जाने से पहले कैसे करें पता?
आपकी गाड़ी BS 4 है या BS 6, दिल्ली जाने से पहले कैसे करें पता?
ऑटो
MG Motor Car Price Hike: इन 2 गाड़ियों के बढ़े दाम, खरीदने से पहले जान लें नई कीमत
MG की इन 2 गाड़ियों के बढ़े दाम, खरीदने से पहले जान लें नई कीमत
ऑटो
Tata Punch: साउथ अफ्रीका में भी लॉन्च हुई Tata Punch, भारत से महंगी या सस्ती?
साउथ अफ्रीका में भी लॉन्च हुई Tata Punch, भारत से महंगी या सस्ती?

24-कैरेट गोल्ड की ब्रांडिंग

बता दें कि रेंज रोवर एसवी सवाई कलेक्शन को पहली नजर में देखते ही इसका लुक हर किसी को अपना दीवाना बना देता है. इस कार के फ्रंट ग्रिल, बूट लिड और साइड पैनल्स पर दिए गए Range Rover और SV के बैज मेटल से नहीं बल्कि 24-कैरेट शुद्ध सोने से प्लेटिंग की गई है.

जबकि इसके एक्सटीरियर में एक खास कस्टम Sawai Blue और गोल्ड-एसेंटेड पेंट स्कीम दी गई है जो सूर्य की रोशनी में बेहद प्रीमियम चमक बिखेरती है. कार में 23-इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जिन पर गोल्ड और डार्क पोलिश का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है जो इसे सड़क पर एक अलग ही प्रेजेंस देता है.

Range Rover SV Sawai: 24K Gold की Branding, 537 HP का दम, ये है शाही Range Rover

यह भी पढ़ें: Best Mileage Bikes: दिवाली पर खरीदें 75 kmpl माइलेज वाली ये सस्ती Bikes, कीमत 80 हजार रुपये से कम

537 HP का दमदार V8 इंजन

रेंज रोवर की यह नई कार केवल लुक्स में ही नहीं बल्कि परफॉर्मेंस के मामले में भी किसी से पीछे नहीं है. Range Rover SV Sawai Collection में 4.4-लीटर का ट्विन-टर्बो V8 माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन दिया गया है. यह इंजन 537 हॉर्स पॉवर और 750 Nm का टॉर्क जनरेट करता है.

जबकि 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन और ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम से लैस यह भारी-भरकम एसयूवी महज 4.6 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है. इतनी विशालकाय और लग्जरी कार में 537 एचपी का दम इसे सड़कों पर एक सुपरकार जैसी तेजी देता है.

Range Rover SV Sawai: 24K Gold की Branding, 537 HP का दम, ये है शाही Range Rover

अल्ट्रा-लग्जरी इंटीरियर फीचर्स

आपको बता दें कि कार के दरवाजे खोलते ही केबिन का माहौल आपको किसी 7-स्टार होटल या शाही महल का अहसास फील देता है. क्योंकि इसमें हैंड-क्राफ्टेड लेदर सीट्स, रियल वुड वेनियर और डैशबोर्ड पर असली सोने के धागों से की गई खास कस्टमाइज्ड स्टिचिंग मिलती है.

जबकि कार के रियर केबिन में Executive Class Comfort सीट्स दी गई हैं जो 24-वे पावर एडजस्टमेंट, मसाज फंक्शन, और रेफ्रिजरेटर के साथ आती हैं. सफर के दौरान यात्रियों के मनोरंजन के लिए केबिन में 35-स्पीकर वाला Meridian Signature 3D साउंड सिस्टम दिया गया है. जो कार के अंदर का शोर पूरी तरह खत्म कर देता है.

क्या है कीमत?

बता दें कि रेंज रोवर एसवी सवाई कलेक्शन की कीमत की बात करें तो इसकी एक्स-शोरूम कीमत 4.90 करोड़ रुपये है. जो इसे भारत में बिकने वाली सबसे महंगी और प्रीमियम एसयूवी में से एक बनाती है. कंपनी भारत के लिए इस खास सवाई कलेक्शन की केवल 18 यूनिट्स ही अलॉट करेगी. अपनी 24-कैरेट गोल्ड ब्रांडिंग 537 HP की बेजोड़ ताकत और बेमिसाल लग्जरी के साथ यह कार भारतीय ऑटो इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होने जा रही है.

यह भी पढ़ें: Tesla Model Y: आया Ghost Mode, कार देखकर चौंक जाएंगे लोग

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
Read More
Published at : 01 Nov 2026 12:19 PM (IST)
Tags :
Auto News ABP LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Upcoming Bikes 2027: 2027 में होगी इन धांसू बाइक्स की एंट्री, कीमत कम और माइलेज ज्यादा
2027 में होगी इन धांसू बाइक्स की एंट्री, कीमत कम और माइलेज ज्यादा
ऑटो
Delhi New Traffic Rule: आपकी गाड़ी BS 4 है या BS 6, दिल्ली जाने से पहले कैसे करें पता?
आपकी गाड़ी BS 4 है या BS 6, दिल्ली जाने से पहले कैसे करें पता?
ऑटो
MG Motor Car Price Hike: इन 2 गाड़ियों के बढ़े दाम, खरीदने से पहले जान लें नई कीमत
MG की इन 2 गाड़ियों के बढ़े दाम, खरीदने से पहले जान लें नई कीमत
ऑटो
Tata Punch: साउथ अफ्रीका में भी लॉन्च हुई Tata Punch, भारत से महंगी या सस्ती?
साउथ अफ्रीका में भी लॉन्च हुई Tata Punch, भारत से महंगी या सस्ती?
Advertisement

वीडियोज

ABP News: REEL का जुनून... मौत को चैलेंज ! | Sansani
Jan Mahabhiyog Programme: अभी-अभी 'जन महाभियोग'पर आई बड़ी खबर! | Rahul Gandhi | Congress | ABP
Jan Mahabhiyog Programme: जन महाभियोग में क्या-क्या हुआ? पूरी कहानी | Rahul Gandhi | BJP | Gyanesh
Jan Mahabhiyog Programme: जन-महाभियोग-रैली..खतरे में ज्ञानेश की कुर्सी? | Rahul Gandhi | Congress
Sandeep Chaudhary: 'ज्ञानेश हटाओ'...लोकतंत्र बचाओ या राजनीति चमकाओ? | Jan Mahabhiyog | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल देश को बदनाम कर रहे', रामलीला मैदान की रैली पर जेपी नड्डा भड़के
राहुल देश को बदनाम कर रहे', रामलीला मैदान की रैली पर जेपी नड्डा भड़के
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश का CM योगी पर हमला, बोले- 1.27 करोड़ वोट कटे तो रामलीला मैदान आना चाहिए
अखिलेश का CM योगी पर हमला, बोले- 1.27 करोड़ वोट कटे तो रामलीला मैदान आना चाहिए
इंडिया
'महंगाई मैन का चाबुक', कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम बढ़ने पर क्या बोली कांग्रेस
'महंगाई मैन का चाबुक', कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम बढ़ने पर क्या बोली कांग्रेस
Kabaddi
भारत ने कबड्डी में लिखा नया इतिहास, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में जीता डबल गोल्ड
भारत ने कबड्डी में लिखा नया इतिहास, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में जीता डबल गोल्ड
बॉलीवुड
सोहेल खान का दिखा जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन, रैंप वॉक में दिखाया दमदार स्वैग!
सोहेल खान का दिखा जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन, रैंप वॉक में दिखाया दमदार स्वैग!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में बसपा, मायावती ने बुलाई अहम बैठक
यूपी में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में बसपा, मायावती ने बुलाई अहम बैठक
विश्व
फ्रांस के बाद जर्मनी में Gen-Z प्रदर्शनकारियों की हिंसा, दुकानों को लूटा, आग लगाई
फ्रांस के बाद जर्मनी में Gen-Z प्रदर्शनकारियों की हिंसा, दुकानों को लूटा, आग लगाई
एग्रीकल्चर
Water Chestnut Farming: अपना तालाब नहीं है तो भी करें सिंघाड़े की खेती, जानें कैसे होगी कमाई
अपना तालाब नहीं है तो भी करें सिंघाड़े की खेती, जानें कैसे होगी कमाई
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget