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हिंदी न्यूज़ऑटोMG Motor Car Price Hike: इन 2 गाड़ियों के बढ़े दाम, खरीदने से पहले जान लें नई कीमत

MG Motor Car Price Hike: इन 2 गाड़ियों के बढ़े दाम, खरीदने से पहले जान लें नई कीमत

MG Motor Car Price Hike: MG Motor ने भारत में अपनी Windsor EV और Majestor SUV की कीमतें बढ़ा दी हैं. जानिए नवंबर 2026 से लागू हुई इन दोनों गाड़ियों की नई रेट लिस्ट.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 01 Nov 2026 09:42 AM (IST)
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MG Motor Car Price Hike: हमारे देश में पहले एमजी मोटर इंडिया की गाड़ियां इतनी नहीं बिकती थी लेकिन अब इस कंपनी ने मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत बना ली है. मार्केट में अभी MG की कई गाड़ियां धूम मचा रही हैं. लेकिन इस बीच कंपनी ने अपने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है. क्योंकि अब एमजी मोटर इंडिया अपने 2 बेहतरीन गाड़ियों के दाम बढ़ाने जा रहे हैं. 

कंपनी ने अपनी पॉपुलर इलेक्ट्रिक कार एमजी विंडसर और प्रीमियम एसयूवी एमजी मैजेस्टर की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है. नई कीमत नवंबर 2026 से पूरे देश में लागू कर दी गई हैं. चलिए जानते हैं कि एमजी विंडसर ईवी और एमजी मैजेस्टर के कौन-कौन से वेरिएंट्स की कीमतों में कितने रुपये तक का इजाफा किया गया है और इनकी नई रेट लिस्ट क्या है.

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MG Windsor EV की कीमतों में हुइ बढ़ोतरी

आपको बता दें कि एमजी विंडसर ईवी अब थोड़ी महंगी हो गई है. क्योंकि कंपनी ने इसके सभी वेरिएंट्स की कीमतों में 15,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की है. इस प्राइस हाइक के बाद विंडसर ईवी की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत अब लगभग 13.65 लाख रुपये से शुरू होती है.

बात करें एमजी विंडसर कार की तो अपनी बेहतरीन रेंज, 135-डिग्री रिक्लाइनिंग रियर सीट्स और 15.6-इंच की विशाल टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले के कारण भारतीय ग्राहकों इसे काफी पसंद करते हैं.

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MG Majestor हुई 1 लाख रुपये तक महंगी

वहीं एमजी मोटर ने सबसे बड़ा प्राइस हाइक अपनी हाल ही में पेश की गई फ्लैगशिप फुल-साइज एसयूवी एमजी मैजेस्टर पर किया है. कंपनी ने इस प्रीमियम 7-सीटर एसयूवी के अलग-अलग ट्रिम्स और वेरिएंट्स के आधार पर कीमतों में 1 लाख रुपये तक की भारी बढ़ोतरी की है. इस तगड़े प्राइस हाइक के बाद अब एमजी मैजेस्टर की नई एक्स-शोरूम कीमत इसके बेस मॉडल के लिए लगभग 39.50 लाख रुपये से शुरू होकर टॉप ट्रिम्स के लिए और ऊपर जाती है.

एमजी मैजेस्टर कंपनी की सबसे पावरफुल और हाई-टेक एसयूवी मानी जाती है. जिसमें 4x4 ड्राइवट्रेन, लेवल-2 ADAS सेफ्टी सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ और कार जैसे कई लग्जरी फीचर्स मिलते हैं.

MG Motor Car Price Hike: इन 2 गाड़ियों के बढ़े दाम, खरीदने से पहले जान लें नई कीमत

क्या पहले की बुकिंग्स के भी बढ़ेंगे दाम?

गाड़ियों के कीमतों में हुई इस बढ़ोतरी के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जिन ग्राहकों ने अक्टूबर में ही गाड़ी बुक कर ली थी. क्या उन्हें भी बढ़ी हुई कीमत देनी होगी? ऑटो इंडस्ट्री के नियमों के मुताबिक यदि आपने कार की डिलीवरी से पहले पूरी पेमेंट नहीं की है तो डिलीवरी के दिन लागू होने वाली एक्स-शोरूम कीमत ही मान्य होती है.

हालांकि एमजी मोटर के कुछ चुनिंदा डीलर्स अपनी पुरानी पेंडिंग बुकिंग्स पर पुरानी कीमत का प्रोटेक्शन ऑफर कर रहे हैं. इसलिए अगर आपने नवंबर से पहले एमजी विंडसर या मैजेस्टर बुक कराई थी तो अपनी गाड़ी की फाइनल बिलिंग कराने से पहले अपने नजदीकी एमजी शोरूम या डीलरशिप से प्राइस प्रोटेक्शन और ऑन-रोड कीमत जरूर कन्फर्म कर लें.

यह भी पढ़ें: 2030 तक हर 10 में से करीब 4 गाड़ियां होंगी Electric, रिपोर्ट का दावा

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 01 Nov 2026 09:42 AM (IST)
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