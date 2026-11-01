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हिंदी न्यूज़ऑटोDelhi New Traffic Rule: आपकी गाड़ी BS 4 है या BS 6, दिल्ली जाने से पहले कैसे करें पता?

Delhi New Traffic Rule: आपकी गाड़ी BS 4 है या BS 6, दिल्ली जाने से पहले कैसे करें पता?

Delhi New Traffic Rule: दिल्ली में 1 नवंबर से 31 जनवरी तक बाहरी राज्यों में रजिस्टर्ड BS6 से कम मानक वाले वाहनों की एंट्री पर रोक है. ऐसे में इन आसान स्टेप्स से पता करें अपनी गाड़ी का एमिशन स्टेटस.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 01 Nov 2026 10:09 AM (IST)
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Delhi New Traffic Rule: सर्दियों की शुरुआत के साथ ही दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कई नए नियम लागू किए जा रहे हैं. इस बार सरकार ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए BS6 एमिशन नॉर्म्स को लेकर सख्ती बढ़ा दी है. अगर आप दिल्ली से बाहर रहते हैं और अपनी कार या बाइक से वहां जाने का प्लान बना रहे हैं या काम के सिलसिले में रोज दिल्ली आना-जाना करते हैं, तो सफर शुरू करने से पहले एक जरूरी जानकारी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है.

दरअसल, दिल्ली में आज से (1 नवंबर 2026) बाहरी राज्यों में रजिस्टर्ड BS6 से कम मानक वाले वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लागू हो गया है. यह व्यवस्था 31 जनवरी 2027 तक लागू रहेगी. हालांकि, इलेक्ट्रिक और सीएनची वाहनों के लिए छूट रहेगी. 

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BS4 और BS6 में अंतर

BS यानी भारत स्टेज (Bharat Stage) एमिशन नॉर्म्स हैं. इन्हें सरकार वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लागू करती है. इन मानकों के जरिए तय किया जाता है कि किसी वाहन का इंजन कितनी मात्रा में हानिकारक गैसें और प्रदूषक कण वातावरण में छोड़ सकता है. BS4 के मुकाबले BS6 मानक अधिक सख्त हैं. इनमें नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर जैसे प्रदूषकों के उत्सर्जन की सीमा कम रखी गई है. भारत में BS4 मानक 1 अप्रैल 2017 से लागू हुए थे. इसके बाद सरकार ने सीधे BS6 मानक अपनाए, जो 1 अप्रैल 2020 से देशभर में लागू हो गए. बीच में BS5 मानक लागू नहीं किए गए.

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ऐसे पता करें आपकी गाड़ी BS4 है या BS6

अपनी गाड़ी का एमिशन स्टेटस जानने के लिए आपको किसी मैकेनिक के पास जाने की जरूरत नहीं है. इसे आप घर बैठे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी RC देखें. इसमें Emission Norms या Bharat Stage नाम का विकल्प हो सकता है. यहां BS-IV या BS-VI लिखा मिल जाएगा. डिजिटल RC में भी यह जानकारी उपलब्ध होती है. आप सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आधिकारिक पोर्टल पर जा कर भी पता कर सकते हैं. सबसे पहले वेबसाइट खोलें, इसके बाद Know Your Vehicle Details विकल्प पर जाएं. अब अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें, जरूरी वेरिफिकेशन पूरा करने के बाद गाड़ी की जानकारी में Emission Norms का विकल्प देखें. यहां आपको पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी किस एमिशन कैटेगरी में आती है.

इन गाड़ियों पर लगी है रोक

दिल्ली सरकार के विंटर पॉल्यूशन कंट्रोल प्लान के तहत 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड BS6 से कम मानक वाले वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है. इसका मतलब है कि अगर आपकी पेट्रोल या डीजल कार BS4 है और उसका रजिस्ट्रेशन दिल्ली के बाहर का है, तो आप इस अवधि में उसे लेकर दिल्ली नहीं जा सकेंगे. यह प्रतिबंध केवल दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड वाहनों के लिए है. दिल्ली में रजिस्टर्ड गाड़ियों पर इस विशेष एंट्री प्रतिबंध के अलावा GRAP के अलग-अलग चरणों के नियम लागू होंगे.

यह भी पढ़ें: पुरानी WagonR को बनाया Electric कार, क्या 15 साल के बाद भी चलेगी?

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 01 Nov 2026 10:09 AM (IST)
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