Tata Punch: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में छोटी SUV की मांग लगातार बढ़ रही है. कस्टमर ऐसी गाड़ियों को पसंद कर रहे हैं, जिनमें कम कीमत के साथ अच्छा ग्राउंड क्लीयरेंस, बेहतर सेफ्टी और आधुनिक फीचर्स मिलें. इसी वजह से Tata Punch ने भारतीय बाजार में अपनी अलग पहचान बनाई है. अब कंपनी ने इस लोकप्रिय SUV को साउथ अफ्रीका के बाजार में भी नए अपडेटेड अवतार के साथ लॉन्च कर दिया है.

Tata मोटर्स ने 29 अक्टूबर 2026 को साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में अपनी नई पंच को लॉन्च किया. कंपनी ने इसे वहां के बाजार में Motus Holdings के साथ साझेदारी में लॉन्च किया है. भारतीय कस्टमर्स के बीच लोकप्रिय रही इस SUV को अब विदेशी कस्टमर्स के लिए भी नए डिजाइन, बेहतर टेक्नोलॉजी और सेफ्टी फीचर्स के साथ उतारा गया है. खास बात यह है कि साउथ अफ्रीका में इसकी शुरुआती कीमत भारतीय बाजार के मुकाबले काफी ज्यादा है.

साउथ अफ्रीका में Tata Punch की कीमत

साउथ अफ्रीका में Tata Punch को तीन वेरिएंट में लॉन्च किया गया है. इसकी शुरुआती कीमत 2,24,900 साउथ अफ्रीकी रैंड रखी गई है. भारतीय मुद्रा में बदलें तो यह करीब 12.8 लाख रुपये बैठती है. वहीं, इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 2,69,900 रैंड यानी लगभग 15.4 लाख रुपये है. जबकि, भारतीय बाजार में Tata Punch की कीमत लगभग 5.74 लाख रुपये से शुरू होकर 10.76 लाख रुपये तक जाती है. साउथ अफ्रीका में पंच की कीमत भारतीय मॉडल से काफी ज्यादा दिखाई देती है. इसकी वजह सिर्फ गाड़ी के फीचर्स नहीं हैं. दोनों देशों में टैक्स व्यवस्था, आयात-निर्यात का खर्च, स्थानीय बाजार की परिस्थितियां और कीमत तय करने का तरीका अलग-अलग है.

इंजन में क्या मिलेगा खास?

साउथ अफ्रीका में Tata Punch को दो पेट्रोल इंजन विकल्पों के साथ लॉन्च किया गया है. इसमें पहला 1.2 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, जो 65kW की पावर और 115Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसे 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. दूसरा विकल्प 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का है. यह इंजन 88kW की पावर और 170Nm का टॉर्क देता है. इसके साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है. खास बात यह है कि साउथ अफ्रीका में पंच के साथ पहली बार टर्बो पेट्रोल इंजन का विकल्प दिया गया है.

यह भी पढ़ें: Second Hand Car: सेकंड हैंड कार की जरूर देखें सर्विस हिस्ट्री, ये चीजें जरूर करें चेक

फीचर्स और सेफ्टी में दमदार है SUV

फीचर्स की बात करें तो साउथ अफ्रीका में लॉन्च हुई नई पंच को कई आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है. इसमें वेरिएंट के अनुसार 8 इंच या 10.25 इंच का HD Harman इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है. इसके साथ वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto की सुविधा भी दी गई है. इसके अलावा SUV में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 360 डिग्री कैमरा और वॉयस असिस्टेड इलेक्ट्रिक सनरूफ जैसे फीचर्स भी मिलते हैं. हालांकि इन सुविधाओं की उपलब्धता अलग-अलग वेरिएंट पर निर्भर करती है.

कंपनी दे रही 5 साल की वारंटी

सेफ्टी के मामले में कंपनी ने सभी वेरिएंट में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड दिए हैं. इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल होल्ड असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट जैसे फीचर्स भी मिलते हैं. SUV को भारत में Bharat NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है. साउथ अफ्रीका में Tata Punch के साथ कंपनी 5 साल या 1,25,000 किलोमीटर की वारंटी दे रही है. इसके अलावा कस्टमर्स को 2 साल या 30,000 किलोमीटर का सर्विस प्लान भी मिलता है.

यह भी पढ़ें: Nitrogen vs Normal Air: टायर में नाइट्रोजन डालें या नॉर्मल हवा, कब किस चीज का होता है यूज?