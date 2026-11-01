Upcoming Bikes: भारतीय टू-व्हीलर बाजार में लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं. अब बाइक खरीदने वाले कस्टमर केवल उसके लुक और इंजन की ताकत पर ध्यान नहीं देते, बल्कि माइलेज, कीमत, मेंटेनेंस खर्च और नई टेक्नोलॉजी पर भी ध्यान देते हैं. पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच लोग ऐसी बाइक्स पसंद कर रहे हैं, जो कम खर्च में बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें. यही वजह है कि कंपनियां भी कस्टमर्स की जरूरतों को समझते हुए अपने पोर्टफोलियो में नए मॉडल और आधुनिक फीचर्स शामिल कर रही हैं.

साल 2027 में Harley-Davidson से लेकर Royal Enfield, अलग-अलग सेगमेंट में नए मॉडल लॉन्च हो सकते हैं. वहीं Yamaha अपनी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के जरिए कस्टमर्स को बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी देने पर जोर दे रही है. ऐसे में अगर आप आने वाले समय में नई बाइक खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह बाइक्स आपके लिए शानदार विकल्प हो सकती है.

Harley-Davidson Sprint 440 नए अंदाज में आएगी क्रूजर बाइक

Harley-Davidson अपनी नई मोटरसाइकिल Sprint 440 को लेकर चर्चा में है. कंपनी ने इसे 2027 मॉडल के तौर पर लॉन्च करने की जानकारी दी है. इस बाइक को Hero MotoCorp के साथ मिलकर बनाया जा रहा है. Sprint 440 को पारंपरिक क्रूजर डिजाइन दिया गया है. इसमें टियरड्रॉप शेप का फ्यूल टैंक, नीचे की ओर झुकी सीट और अलग अंदाज का हैंडलबार देखने को मिलेगा. इसका डिजाइन Harley-Davidson की बड़ी क्रूजर बाइक्स से इंसपायर्ड नजर आता है. इसमें X440 वाला 440cc इंजन मिलने की संभावना है.

यह भी पढ़ें: पुरानी WagonR को बनाया Electric कार, क्या 15 साल के बाद भी चलेगी?

Royal Enfield 650cc और 750cc सेगमेंट में होगी हलचल

Royal Enfield भी 2027 के आसपास अपने मोटरसाइकिल पोर्टफोलियो का विस्तार करने की तैयारी में है. कंपनी की योजना FY2027 में पांच नई मोटरसाइकिलें लॉन्च करने की है. इनमें Bullet 650, Himalayan 440, Continental GT 750, Himalayan 750 और Scram 450 जैसे नाम शामिल हैं. खास बात यह है कि Continental GT 750 और Himalayan 750 के जरिए कंपनी 750cc सेगमेंट में अपनी मौजूदगी मजबूत कर सकती है.

Bajaj एडवेंचर बाइक से उम्मीद

Bajaj Auto जल्द ही एडवेंचर बाइक सेगमेंट में अपनी नई मोटरसाइकिल लॉन्च कर सकती है. कंपनी की इस अपकमिंग बाइक को कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है. माना जा रहा है कि इसके जरिए बजाज कम कीमत में एडवेंचर बाइक खरीदने वालों को शानदार विकल्प दे सकती है. यह बाइक शहर की सड़कों के साथ खराब रास्तों और हल्के ऑफ-रोडिंग ट्रैक पर चलाने के हिसाब से तैयार की जा रही है. इसमें ऊंचा फ्रंट फेंडर, लंबा हैंडलबार और सीधी राइडिंग पोजिशन देखने को मिलती है. इस बाइक की अनुमानित एक्स-शोरूम कीमत करीब 2 लाख रुपये बताई जा रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक बजाज की इस नई एडवेंचर बाइक को भारत में 2027 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: Duster Hybrid या Turbo Petrol, किसे खरीदना होगा फायदे का सौदा?