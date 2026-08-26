Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोRakhi पर बहन के घर जा रहे हैं? FASTag में जरूर चेक करें ये चीज

Rakhi पर बहन के घर जा रहे हैं? FASTag में जरूर चेक करें ये चीज

रक्षाबंधन पर कार से बहन के घर जा रहे हैं? टोल प्लाजा पर भारी जुर्माने से बचने के लिए FASTag का ब्लैकलिस्ट स्टेटस, Minimum Balance और KYC तुरंत चेक करें.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 26 Aug 2026 04:24 PM (IST)
Preferred Sources

हमारे देश में 28 अगस्त को रक्षाबंधन का पावन त्यौहार मनाया जाएगा. लेकिन अभी से हर तरफ इस त्यौहार की बात होने लगी है. अगर आप भी इस रक्षाबंधन अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए हाईवे के रास्ते कार से निकालने का प्लान बना रहे हैं. तो यह खबर आपके लिए ही है. क्योंकि, त्योहारों के सीजन में नेशनल और स्टेट हाईवे पर गाड़ियो की आवाजाही आम दिनों के मुकाबले कई गुना बढ़ जाती है जिसकी वजह से टोल प्लाजा पर लंबी कतारें देखने को मिलती हैं.

अक्सर ऐसा देखा जाता है कि, लोग हाईवे पर निकलने से पहले गाड़ी में पेट्रोल-डीजल तो भरवा लेते हैं लेकिन अपने FASTag का एक्टिव स्टेटस चेक करना भूल जाते हैं. इसलिए घर से निकलने से पहले ही अपने मोबाइल से FASTag से जुड़ी कुछ बेहद जरूरी चीजों को री-चेक कर लेना समझदारी है. चलिए इस खबर में जानतें हैं कि, हमें हाईवे पर निकलने से पहले किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है.

फास्टैग को रखें अपडेट

बता दें कि, अगर आपके FASTag में पैसे हैं फिर भी टोल बूथ का बैरियर नहीं खुल रहा तो इसका सबसे बड़ा कारण ब्लैकलिस्ट स्टेटस हो सकता है. नेशनल हाईवे अथॉरिटी और बैंकों के नियमों के अनुसार अगर आपके FASTag से जुड़े वॉलेट का बैलेंस एक तय न्यूनतम सीमा से नीचे चला जाता है तो बैंक उस टैग को तुरंत ब्लैकलिस्ट कर देता है.

जैसे कि, कारों के लिए ज्यादातर बैंक 150 से 200 रुपये का मिनिमम बैलेंस रिजर्व रखते हैं. अगर आपका कुल बैलेंस 200 रुपये से कम है और टोल टैक्स 100 रुपये का है तो भले ही खाते में पैसे दिख रहे हों लेकिन टोल पर टैग काम नहीं करेगा. इसलिए घर से निकलने से पहले अपने फास्टटैग वॉलेट में कम से कम 500 से 1,000 रुपये का पर्याप्त बैलेंस रखें.


Rakhi पर बहन के घर जा रहे हैं? FASTag में जरूर चेक करें ये चीज

Image Credit- AI Generated

यह भी पढ़ें: गाड़ी को मॉडिफाई करने वालों की खैर नहीं, हर हाल में मानने होंगे ये नियम

साथ ही KYC रखें अपडेट

जानकारी के लिए बता दें कि, एनएचएआई के वन व्हीकल वन फास्टटैग नियम के तहत सभी FASTags के लिए KYC अपडेट होना अनिवार्य कर दिया गया है. यदि आपका फास्टटैग काफी पुराना है और आपने अभी तक अपने बैंक ऐप या NHAI पोर्टल पर जाकर अपने वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और पहचान पत्र के जरिए Re-KYC की प्रक्रिया पूरी नहीं की है तो बैंक आपके चालू खाते को भी अस्थायी रूप से ब्लॉक या इनएक्टिव कर देते हैं.

वहीं, ऐसे में पैसे होने के बावजूद स्कैनर टैग को अमान्य बता देगा. यात्रा शुरू करने से पहले अपने FASTag जारीकर्ता बैंक की ऐप खोलकर देख लें कि KYC स्टेटस एक्टिव है या नहीं.

टोल के पास रिचार्ज करने से बचें

हाईवे पर कई बार ऐसा देखा जाता है कि, लोग टोल प्लाजा के 100 मीटर पास पहुंचकर या टोल लाइन में खड़े होकर FASTag में पैसे डालते हैं. एनएचएआई के हालिया सिस्टम अपडेट्स के अनुसार आखरी मौके पर किए गए रिचार्ज को NPCI के केंद्रीय सर्वर और टोल बूथ के लोकल डेटाबेस तक सिंक होने में 15 से 30 मिनट का समय लग जाता है.

यदि आप टोल बूथ के ठीक सामने खड़े होकर यूपीआई से पैसा ट्रांसफर करेंगे तो स्कैनर पुरानी लो बैलेंस वाली जानकारी ही पढ़ेगा और आपका टैग वहां रिजेक्ट हो जाएगा. इसलिए घर से निकलने से कम से कम 1-2 घंटे पहले ही FASTag में पर्याप्त पैसा रिचार्ज कर लें.


Rakhi पर बहन के घर जा रहे हैं? FASTag में जरूर चेक करें ये चीज

Image Credit- AI Generated

विंडस्क्रीन रखें हमेशा साफ

वहीं, अगर आपका FASTag अकाउंट बिल्कुल सही है लेकिन कार की विंडस्क्रीन पर टैग वाली जगह पर बहुत धूल-मिट्टी जमी है या टैग का क्यूआर कोड मुड़ गया है तो भी सेंसर उसे स्कैन नहीं कर पाएगा. इसलिए सफर शुरू करने से पहले शीशे को सूखे कपड़े से साफ कर लें.

हमेशा ध्यान रखें कि यदि स्कैनर आपके ब्लैकलिस्टेड टैग या लो-बैलेंस की वजह से पेमेंट नहीं ले पाता है तो आपको नियम के तहत कैश लेन में दोगुनी टोल फीस या UPI के जरिए एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा. इन सभी झंझटों से बचने के लिए रक्षाबंधन के सफर पर रवाना होने से ठीक पहले अपने FASTag ऐप पर जाकर स्टेटस एक्टिव सुनिश्चित कर लें.

यह भी पढ़ें: फुल टैंक में 1200 KM माइलेज, Grand Vitara खरीदने के लिए कितनी EMI?

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 26 Aug 2026 04:24 PM (IST)
Tags :
Auto News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Rakhi पर बहन के घर जा रहे हैं? FASTag में जरूर चेक करें ये चीज
Rakhi पर बहन के घर जा रहे हैं? FASTag में जरूर चेक करें ये चीज
ऑटो
Sierra EV है देश की पहली 5G कनेक्टेड कार, हादसे में ऐसे आएगी काम
Sierra EV है देश की पहली 5G कनेक्टेड कार, हादसे में ऐसे आएगी काम
ऑटो
13.99 लाख रुपये में 517KM रेंज, MG ने लॉन्च की 7-Seater EV
13.99 लाख रुपये में 517KM रेंज, MG ने लॉन्च की 7-Seater EV
ऑटो
किस वक्त खरीदें गाड़ियां, शोरूम पर कब मिलती है सबसे ज्यादा छूट?
किस वक्त खरीदें गाड़ियां, शोरूम पर कब मिलती है सबसे ज्यादा छूट?
Advertisement

वीडियोज

Govinda-Sunita के Family Drama पर Krushna Abhishek का बड़ा बयान, बोले- ‘घर की बातें घर में रहें’
Hijab Controversy | Asaduddin Owaisi: हिजाब पर HC के फैसले से गुस्से में ओवैसी! | HC | Muslim
Hijab Controversy | Asaduddin Owaisi: हाईकोर्ट का फैसला...ओवैसी को चुभा! | Allahabad | HC | Muslim
Kriti Sanon Ad Controversy: Kangana Ranaut और कृति के विवाद में अब आया नया ट्विस्ट! | Baba Ramdev
Heavy Rain News Today | Weather Alert: इफको चौक पर धंसी सड़क...बेसमेंट में लबालब पानी | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'रेट पूछे गए थे..', बांसुरी स्वराज ने 'पितृसत्ता' के मुद्दे पर राहुल को घेरा
'रेट पूछे गए थे..', बांसुरी स्वराज ने 'पितृसत्ता' के मुद्दे पर राहुल को घेरा
महाराष्ट्र
हिजाब पर AIMIM नेता वारिस पठान बोले, 'मंगलसूत्र-सिंदूर पर हम तो...'
हिजाब पर AIMIM नेता वारिस पठान बोले, 'मंगलसूत्र-सिंदूर पर हम तो...'
क्रिकेट
अनाया बांगर को क्रिकेट खेलने की अनुमति, ट्रांसजेंडर ने BCCI से की नियम बदलने की अपील
अनाया बांगर को क्रिकेट खेलने की अनुमति, ट्रांसजेंडर ने BCCI से की नियम बदलने की अपील
इंडिया
नेपाल बाढ़ में 105 भारतीय लापता, देखें तबाही की तस्वीरें
नेपाल बाढ़ में 105 भारतीय लापता, देखें तबाही की तस्वीरें
बॉलीवुड
आ गया 'टॉक्सिक' का फर्स्ट रिव्यू, हर सीन में कमाल लगे यश, कियारा संग जमी केमिस्ट्री
'टॉक्सिक' की जान हैं यश, हर सीन में लगे कमाल, आ गया फर्स्ट रिव्यू
विश्व
H-1B वीजा से फिर बढ़ेंगी भारतीयों की मुश्किलें, क्या बोले एक्सपर्ट
H-1B वीजा से फिर बढ़ेंगी भारतीयों की मुश्किलें, क्या बोले एक्सपर्ट
बिहार
नेपाल में बाढ़, बिहार में हाई अलर्ट, बेतिया-मोतिहारी सहित 8 जिलों में भारी आफत!
नेपाल में बाढ़, बिहार में हाई अलर्ट, बेतिया-मोतिहारी सहित 8 जिलों में भारी आफत!
एग्रीकल्चर
बारिश में इस राज्य के किसानों की बल्ले बल्ले, जमकर हुआ है मुनाफा
बारिश में इस राज्य के किसानों की बल्ले बल्ले, जमकर हुआ है मुनाफा
ENT LIVE
Nirahua-Pakhi Hegde के पुराने रिश्ते पर खुलासा, इमोशनल हुईं Pakhi, बोले- ‘उनका हक है’
Nirahua-Pakhi Hegde के पुराने रिश्ते पर खुलासा, इमोशनल हुईं Pakhi, बोले- ‘उनका हक है’
ENT LIVE
Hina Khan ने सुनाया Shah Rukh Khan से पहली मुलाकात का किस्सा, थके SRK ने फिर भी खिंचवाई Photo
Hina Khan ने सुनाया Shah Rukh Khan से पहली मुलाकात का किस्सा, थके SRK ने फिर भी खिंचवाई Photo
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में Viewers को मिला 1 वरदान! Riya Tahir और Lovepreet Kaur में होगा मुकाबला
Bigg Boss 20 में Viewers को मिला 1 वरदान! Riya Tahir और Lovepreet Kaur में होगा मुकाबला
ENT LIVE
Salman Khan के 38 Years पर मिलेगा Monster का Teaser? Fans ने दी Boycott की Warning!
Salman Khan के 38 Years पर मिलेगा Monster का Teaser? Fans ने दी Boycott की Warning!
ENT LIVE
Govinda-Sunita के Family Drama पर Krushna Abhishek का बड़ा बयान, बोले- ‘घर की बातें घर में रहनी चाहिए’
Govinda-Sunita के Family Drama पर Krushna Abhishek का बड़ा बयान, बोले- ‘घर की बातें घर में रहनी चाहिए’
Embed widget