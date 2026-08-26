Rakhi पर बहन के घर जा रहे हैं? FASTag में जरूर चेक करें ये चीज

हमारे देश में 28 अगस्त को रक्षाबंधन का पावन त्यौहार मनाया जाएगा. लेकिन अभी से हर तरफ इस त्यौहार की बात होने लगी है. अगर आप भी इस रक्षाबंधन अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए हाईवे के रास्ते कार से निकालने का प्लान बना रहे हैं. तो यह खबर आपके लिए ही है. क्योंकि, त्योहारों के सीजन में नेशनल और स्टेट हाईवे पर गाड़ियो की आवाजाही आम दिनों के मुकाबले कई गुना बढ़ जाती है जिसकी वजह से टोल प्लाजा पर लंबी कतारें देखने को मिलती हैं.

अक्सर ऐसा देखा जाता है कि, लोग हाईवे पर निकलने से पहले गाड़ी में पेट्रोल-डीजल तो भरवा लेते हैं लेकिन अपने FASTag का एक्टिव स्टेटस चेक करना भूल जाते हैं. इसलिए घर से निकलने से पहले ही अपने मोबाइल से FASTag से जुड़ी कुछ बेहद जरूरी चीजों को री-चेक कर लेना समझदारी है. चलिए इस खबर में जानतें हैं कि, हमें हाईवे पर निकलने से पहले किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है.

फास्टैग को रखें अपडेट

बता दें कि, अगर आपके FASTag में पैसे हैं फिर भी टोल बूथ का बैरियर नहीं खुल रहा तो इसका सबसे बड़ा कारण ब्लैकलिस्ट स्टेटस हो सकता है. नेशनल हाईवे अथॉरिटी और बैंकों के नियमों के अनुसार अगर आपके FASTag से जुड़े वॉलेट का बैलेंस एक तय न्यूनतम सीमा से नीचे चला जाता है तो बैंक उस टैग को तुरंत ब्लैकलिस्ट कर देता है.

जैसे कि, कारों के लिए ज्यादातर बैंक 150 से 200 रुपये का मिनिमम बैलेंस रिजर्व रखते हैं. अगर आपका कुल बैलेंस 200 रुपये से कम है और टोल टैक्स 100 रुपये का है तो भले ही खाते में पैसे दिख रहे हों लेकिन टोल पर टैग काम नहीं करेगा. इसलिए घर से निकलने से पहले अपने फास्टटैग वॉलेट में कम से कम 500 से 1,000 रुपये का पर्याप्त बैलेंस रखें.





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साथ ही KYC रखें अपडेट

जानकारी के लिए बता दें कि, एनएचएआई के वन व्हीकल वन फास्टटैग नियम के तहत सभी FASTags के लिए KYC अपडेट होना अनिवार्य कर दिया गया है. यदि आपका फास्टटैग काफी पुराना है और आपने अभी तक अपने बैंक ऐप या NHAI पोर्टल पर जाकर अपने वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और पहचान पत्र के जरिए Re-KYC की प्रक्रिया पूरी नहीं की है तो बैंक आपके चालू खाते को भी अस्थायी रूप से ब्लॉक या इनएक्टिव कर देते हैं.

वहीं, ऐसे में पैसे होने के बावजूद स्कैनर टैग को अमान्य बता देगा. यात्रा शुरू करने से पहले अपने FASTag जारीकर्ता बैंक की ऐप खोलकर देख लें कि KYC स्टेटस एक्टिव है या नहीं.

टोल के पास रिचार्ज करने से बचें

हाईवे पर कई बार ऐसा देखा जाता है कि, लोग टोल प्लाजा के 100 मीटर पास पहुंचकर या टोल लाइन में खड़े होकर FASTag में पैसे डालते हैं. एनएचएआई के हालिया सिस्टम अपडेट्स के अनुसार आखरी मौके पर किए गए रिचार्ज को NPCI के केंद्रीय सर्वर और टोल बूथ के लोकल डेटाबेस तक सिंक होने में 15 से 30 मिनट का समय लग जाता है.

यदि आप टोल बूथ के ठीक सामने खड़े होकर यूपीआई से पैसा ट्रांसफर करेंगे तो स्कैनर पुरानी लो बैलेंस वाली जानकारी ही पढ़ेगा और आपका टैग वहां रिजेक्ट हो जाएगा. इसलिए घर से निकलने से कम से कम 1-2 घंटे पहले ही FASTag में पर्याप्त पैसा रिचार्ज कर लें.





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विंडस्क्रीन रखें हमेशा साफ

वहीं, अगर आपका FASTag अकाउंट बिल्कुल सही है लेकिन कार की विंडस्क्रीन पर टैग वाली जगह पर बहुत धूल-मिट्टी जमी है या टैग का क्यूआर कोड मुड़ गया है तो भी सेंसर उसे स्कैन नहीं कर पाएगा. इसलिए सफर शुरू करने से पहले शीशे को सूखे कपड़े से साफ कर लें.

हमेशा ध्यान रखें कि यदि स्कैनर आपके ब्लैकलिस्टेड टैग या लो-बैलेंस की वजह से पेमेंट नहीं ले पाता है तो आपको नियम के तहत कैश लेन में दोगुनी टोल फीस या UPI के जरिए एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा. इन सभी झंझटों से बचने के लिए रक्षाबंधन के सफर पर रवाना होने से ठीक पहले अपने FASTag ऐप पर जाकर स्टेटस एक्टिव सुनिश्चित कर लें.

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