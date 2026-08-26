फुल टैंक में 1200 KM माइलेज, Grand Vitara खरीदने के लिए कितनी EMI?

अगर आप Grand Vitara के बेस वेरिएंट को खरीदते हैं और शुरुआत में 2 लाख रुपये डाउन पेमेंट देते हैं, तो करीब 10.46 लाख रुपये का कार लोन लेना होगा. अगर EMI 9 फीसदी सालाना ब्याज दर और 7 साल के लिए लोन पर ली जाती है तो इस हिसाब से आपकी मंथली EMI लगभग 17 हजार रुपये के आसपास बैठ सकती है.