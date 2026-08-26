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फुल टैंक में 1200 KM माइलेज, Grand Vitara खरीदने के लिए कितनी EMI?
अगर आप Grand Vitara का बेस पेट्रोल वेरिएंट खरीदना चाहते हैं और आपके पास करीब 2 लाख रुपये की डाउन पेमेंट है तो हर महीने EMI का क्या हिसाब रहेगा? आइए जानते हैं.
अगर आप एक ऐसी मिड-साइज SUV खरीदने की योजना बना रहे हैं, जिसमें अच्छा माइलेज, दमदार लुक और कई मॉडर्न फीचर्स मिलें तो Maruti Grand Vitara आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकती है. अगर आप इस गाड़ी को खरीदने के लिए फुल पेमेंट न देकर फाइनेंस कराना चाहते हैं तो यहां हम आपको EMI का पूरा हिसाब बता देते हैं.
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Published at : 26 Aug 2026 02:59 PM (IST)
Tags :Maruti Suzuki Grand Vitara
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सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
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