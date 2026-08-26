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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोफुल टैंक में 1200 KM माइलेज, Grand Vitara खरीदने के लिए कितनी EMI?

फुल टैंक में 1200 KM माइलेज, Grand Vitara खरीदने के लिए कितनी EMI?

अगर आप Grand Vitara का बेस पेट्रोल वेरिएंट खरीदना चाहते हैं और आपके पास करीब 2 लाख रुपये की डाउन पेमेंट है तो हर महीने EMI का क्या हिसाब रहेगा? आइए जानते हैं.

Written By : क़मरजहां  | Updated at : 26 Aug 2026 03:00 PM (IST)
अगर आप Grand Vitara का बेस पेट्रोल वेरिएंट खरीदना चाहते हैं और आपके पास करीब 2 लाख रुपये की डाउन पेमेंट है तो हर महीने EMI का क्या हिसाब रहेगा? आइए जानते हैं.

अगर आप एक ऐसी मिड-साइज SUV खरीदने की योजना बना रहे हैं, जिसमें अच्छा माइलेज, दमदार लुक और कई मॉडर्न फीचर्स मिलें तो Maruti Grand Vitara आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकती है. अगर आप इस गाड़ी को खरीदने के लिए फुल पेमेंट न देकर फाइनेंस कराना चाहते हैं तो यहां हम आपको EMI का पूरा हिसाब बता देते हैं.

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Maruti Grand Vitara की एक्स-शोरूम कीमत करीब 10.76 लाख रुपये से शुरू होती है. कीमत वेरिएंट और इंजन के हिसाब से अलग-अलग होती है. अगर इसके बेस Sigma पेट्रोल वेरिएंट की बात करें, तो इसकी ऑन-रोड कीमत करीब 12.46 लाख रुपये पड़ेगी. ऑन-रोड कीमत में एक्स-शोरूम कीमत के अलावा RTO, इंश्योरेंस और दूसरे जरूरी चार्जेस शामिल होते हैं.
Maruti Grand Vitara की एक्स-शोरूम कीमत करीब 10.76 लाख रुपये से शुरू होती है. कीमत वेरिएंट और इंजन के हिसाब से अलग-अलग होती है. अगर इसके बेस Sigma पेट्रोल वेरिएंट की बात करें, तो इसकी ऑन-रोड कीमत करीब 12.46 लाख रुपये पड़ेगी. ऑन-रोड कीमत में एक्स-शोरूम कीमत के अलावा RTO, इंश्योरेंस और दूसरे जरूरी चार्जेस शामिल होते हैं.
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अगर आप Grand Vitara के बेस वेरिएंट को खरीदते हैं और शुरुआत में 2 लाख रुपये डाउन पेमेंट देते हैं, तो करीब 10.46 लाख रुपये का कार लोन लेना होगा. अगर EMI 9 फीसदी सालाना ब्याज दर और 7 साल के लिए लोन पर ली जाती है तो इस हिसाब से आपकी मंथली EMI लगभग 17 हजार रुपये के आसपास बैठ सकती है.
अगर आप Grand Vitara के बेस वेरिएंट को खरीदते हैं और शुरुआत में 2 लाख रुपये डाउन पेमेंट देते हैं, तो करीब 10.46 लाख रुपये का कार लोन लेना होगा. अगर EMI 9 फीसदी सालाना ब्याज दर और 7 साल के लिए लोन पर ली जाती है तो इस हिसाब से आपकी मंथली EMI लगभग 17 हजार रुपये के आसपास बैठ सकती है.
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आपके लिए जानना जरूरी है कि वास्तविक EMI बैंक की ब्याज दर, आपके क्रेडिट स्कोर, लोन टाइम और प्रोसेसिंग फीस जैसी चीजों के आधार पर बदल सकती है. इसलिए कार खरीदने से पहले अलग-अलग बैंकों और फाइनेंस कंपनियों की ब्याज दरों की तुलना करना बेहतर रहेगा.
आपके लिए जानना जरूरी है कि वास्तविक EMI बैंक की ब्याज दर, आपके क्रेडिट स्कोर, लोन टाइम और प्रोसेसिंग फीस जैसी चीजों के आधार पर बदल सकती है. इसलिए कार खरीदने से पहले अलग-अलग बैंकों और फाइनेंस कंपनियों की ब्याज दरों की तुलना करना बेहतर रहेगा.
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कोशिश करनी चाहिए कि कार की EMI आपकी मंथली सैलरी के करीब 20 फीसदी से ज्यादा न हो. अगर Grand Vitara की EMI लगभग 17,000 रुपये है, तो इसे मैनेज करने के लिए करीब 60,000 से 70,000 रुपये सैलरीहोना बेहतर माना गया है. इससे EMI के अलावा घर का खर्च, फ्यूल, इंश्योरेंस, सर्विस और दूसरी जरूरतों के लिए भी पैसा बचा रहेगा.
कोशिश करनी चाहिए कि कार की EMI आपकी मंथली सैलरी के करीब 20 फीसदी से ज्यादा न हो. अगर Grand Vitara की EMI लगभग 17,000 रुपये है, तो इसे मैनेज करने के लिए करीब 60,000 से 70,000 रुपये सैलरीहोना बेहतर माना गया है. इससे EMI के अलावा घर का खर्च, फ्यूल, इंश्योरेंस, सर्विस और दूसरी जरूरतों के लिए भी पैसा बचा रहेगा.
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Grand Vitara में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ Mild Hybrid और Strong Hybrid तकनीक के विकल्प मिलते हैं. इसके अलावा CNG वेरिएंट भी मौजूद है. इसका पेट्रोल वेरिएंट करीब 20 से 21 kmpl तक माइलेज दे सकता है, जबकि Strong Hybrid वेरिएंट का माइलेज 27.97 kmpl तक बताया गया है.
Grand Vitara में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ Mild Hybrid और Strong Hybrid तकनीक के विकल्प मिलते हैं. इसके अलावा CNG वेरिएंट भी मौजूद है. इसका पेट्रोल वेरिएंट करीब 20 से 21 kmpl तक माइलेज दे सकता है, जबकि Strong Hybrid वेरिएंट का माइलेज 27.97 kmpl तक बताया गया है.
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फीचर्स की बात करें तो Grand Vitara में पैनोरमिक सनरूफ, 360-डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जर और 6 एयरबैग्स जैसे फीचर्स दिए जाते हैं। यानी कार में आराम और सुविधा के साथ सुरक्षा पर भी ध्यान दिया गया है.
फीचर्स की बात करें तो Grand Vitara में पैनोरमिक सनरूफ, 360-डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जर और 6 एयरबैग्स जैसे फीचर्स दिए जाते हैं। यानी कार में आराम और सुविधा के साथ सुरक्षा पर भी ध्यान दिया गया है.
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गाड़ी की बड़ी खासियत यह है कि अगर आप इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल खरीदते हैं, तो इसमें 45 लीटर का टैंक मिलता है, जिसे फुल कराने पर आसानी से 1200 KM तक की यात्रा की जा सकती है.
गाड़ी की बड़ी खासियत यह है कि अगर आप इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल खरीदते हैं, तो इसमें 45 लीटर का टैंक मिलता है, जिसे फुल कराने पर आसानी से 1200 KM तक की यात्रा की जा सकती है.
Published at : 26 Aug 2026 02:59 PM (IST)
Tags :
Maruti Suzuki Grand Vitara

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