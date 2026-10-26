Live: राहुल गांधी मानहानि केस में बरी, कोर्ट ने कही 3 अहम बातें, 'शिकायतकर्ता पीड़ित नहीं...'

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को यूपी के सुल्तानपुर की एक अदालत ने मानहानि के मामले में बरी कर दिया है. विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने ये फैसला सुनाया है. फैसले के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी खुद कोर्ट में मौजूद रहे.

केस केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर दिए गए बयान से जुड़ा है. बीजेपी नेता और जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी.

अदालत ने गांधी को 27 नवंबर 2023 को मुकदमे का सामना करने के लिए तलब किया. इसके बाद कांग्रेस नेता अदालत में पेश हुए और उन्हें जमानत मिल गई. बाद में विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के वॉयस सैंपल (आवाज के नमूने) की मांग की. ट्रायल कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी.

क्या है मामला?

2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों के दौरान राहुल गांधी ने बेंगलुरु में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के संबंध में बयान दिया था. राहुल गांधी ने अमित शाह पर हत्या के एक मामले में आरोपी होने का उल्लेख करते हुए उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे.

इसी बयान को लेकर 4 अगस्त 2018 को सुल्तानपुर में मुकदमा दर्ज कराने की शिकायत दी. शिकायतकर्ता विजय मिश्रा का आरोप है कि राहुल गांधी की टिप्पणी से अमित शाह की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा और यह आपराधिक मानहानि का मामला बनता है.

राहुल गांधी ने आरोपों से इनकार किया है. उनका पक्ष है कि शिकायत राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है और उन्होंने किसी को बदनाम करने के इरादे से बयान नहीं दिया था.