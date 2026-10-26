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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाLive: राहुल गांधी मानहानि केस में बरी, कोर्ट ने कही 3 अहम बातें, 'शिकायतकर्ता पीड़ित नहीं...'

Live: राहुल गांधी मानहानि केस में बरी, कोर्ट ने कही 3 अहम बातें, 'शिकायतकर्ता पीड़ित नहीं...'

Rahul Gandhi Acquitted: राहुल गांधी को सुल्तानपुर कोर्ट ने मानहानि केस में बरी कर दिया है. इसपर यूपी कांग्रेस की अध्यक्ष अराधना सिंह ने कहा कि यह सत्य की जीत है.

Written By : जीवन प्रकाश  | Updated at : 26 Oct 2026 12:37 PM (IST)

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राहुल गांधी को सुल्तानपुर कोर्ट ने मानहानि केस में किया बरी
Source : PTI

Background

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को यूपी के सुल्तानपुर की एक अदालत ने मानहानि के मामले में बरी कर दिया है. विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने ये फैसला सुनाया है. फैसले के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी खुद कोर्ट में मौजूद रहे.

केस केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर दिए गए बयान से जुड़ा है. बीजेपी नेता और जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी. 

अदालत ने गांधी को 27 नवंबर 2023 को मुकदमे का सामना करने के लिए तलब किया. इसके बाद कांग्रेस नेता अदालत में पेश हुए और उन्हें जमानत मिल गई. बाद में विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के वॉयस सैंपल (आवाज के नमूने) की मांग की. ट्रायल कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी.

क्या है मामला?
2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों के दौरान राहुल गांधी ने बेंगलुरु में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के संबंध में बयान दिया था. राहुल गांधी ने अमित शाह पर हत्या के एक मामले में आरोपी होने का उल्लेख करते हुए उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे.

इसी बयान को लेकर 4 अगस्त 2018 को सुल्तानपुर में मुकदमा दर्ज कराने की शिकायत दी. शिकायतकर्ता विजय मिश्रा का आरोप है कि राहुल गांधी की टिप्पणी से अमित शाह की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा और यह आपराधिक मानहानि का मामला बनता है.

राहुल गांधी ने आरोपों से इनकार किया है. उनका पक्ष है कि शिकायत राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है और उन्होंने किसी को बदनाम करने के इरादे से बयान नहीं दिया था. 

12:37 PM (IST)  •  26 Oct 2026

हम राहुल गांधी पर फैसले का स्वागत करते हैं- पवन खेड़ा

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बरी होने पर कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी ने क्या कहा था....अमित शाह हत्या के आरोपी रहे हैं. अदालत ने इस बयान को सही माना है और कहा है कि इससे मानहानि नहीं होती. यही वह टिप्पणी थी. हम इस फैसले का स्वागत करते हैं. राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई में सबसे आगे हैं. हमारे हथियार सत्य और अहिंसा हैं. उनके हथियार झूठ, हिंसा, एजेंसियों का दुरुपयोग और संसाधनों का दुरुपयोग हैं.

12:34 PM (IST)  •  26 Oct 2026

संविधान में पक्का विश्वास रखते हैं- कांग्रेस सांसद

कांग्रेस सांसद करमवीर सिंह बौद्ध ने कहा कि सत्य की ही जीत होगी. हम सब मिलकर ‘मोहब्बत की दुकान’ खोलने और भाईचारा बढ़ाने निकले हैं. आपने देखा होगा कि दिल्ली में कितने विरोध-प्रदर्शन हुए. क्या किसी को थोड़ी सी भी चोट आई? क्या आपने किसी दुकानदार पर हमला होते देखा, या हिंसा की कोई घटना या ऐसा कुछ और देखा? हम वे लोग हैं जो संविधान में पक्का विश्वास रखते हैं. यह सत्य की जीत है और इसी तरह बाकी सभी मामले भी खारिज हो जाएंगे.

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