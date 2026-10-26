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हिंदी न्यूज़ऑटोCar10 लाख के बजट में ये हैं सबसे लो मेंटिनेंस कारें, सर्विसिंग में न के बराबर खर्च

10 लाख के बजट में ये हैं सबसे लो मेंटिनेंस कारें, सर्विसिंग में न के बराबर खर्च

10 लाख रुपये के बजट में आने वाली इन बेहतरीन गाड़ियों में सर्विसिंग का खर्च है न के बराबर, जानें लंबी दूरी के लिए बेहद आरामदायक और सबसे कम मेंटेनेंस खर्च वाली कारों की यह पूरी लिस्ट

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 26 Oct 2026 10:07 AM (IST)
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भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में जब भी कोई मध्यवर्गीय परिवार नई कार खरीदने का फैसला करता है, तो वह केवल उसकी शुरुआती कीमत पर विचार नहीं करता. वाहन की खरीद के बाद ईंधन की मासिक खपत और समय-समय पर होने वाला शेड्यूल्ड मेंटिनेंस खर्च बजट को सीधे तौर पर प्रभावित करता है.

यदि आपका बजट 10 लाख रुपये तक का है और आपकी प्राथमिकता एक ऐसी गाड़ी है जिसका रख-रखाव बेहद किफायती हो, तो वर्तमान बाजार में कुछ बेहद चुनिंदा विकल्प उपलब्ध हैं. ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इन गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स न सिर्फ सस्ते हैं बल्कि इनका सालाना सर्विसिंग बिल भी न के बराबर आता है. आइए जानते हैं देश के उन टॉप मॉडल्स पर जो बजट में फिट होने के साथ जेब पर भी भारी नहीं पड़ते.

Maruti Suzuki Alto K10

एंट्री-लेवल हैचबैक सेगमेंट में Maruti Suzuki Alto K10 लंबे समय से ग्राहकों के बीच सबसे भरोसेमंद और लो-मेंटिनेंस कार के रूप में स्थापित है. इस गाड़ी को इस तरह से इंजीनियर किया गया है कि इसका मैकेनिकल और पीरियॉडिक मेंटिनेंस बेहद सरल रहे. ऑटोमोबाइल सर्विस डेटा के अनुसार, 5 साल की लंबी अवधि में इस कार की नियमित सर्विसिंग पर कुल मिलाकर लगभग 15,000 रुपये का खर्च आता है. भारतीय बाजार में इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 3.70 लाख से लेकर 5.45 लाख तक जाती है.

Maruti Suzuki WagonR

भारतीय मध्यमवर्गीय परिवारों के बीच टॉल-बॉय डिजाइन वाली Maruti Suzuki WagonR एक बेहद व्यावहारिक विकल्प रही है. बेहतरीन केबिन स्पेस और विश्वसनीय के-सीरीज इंजन से लैस इस कार की सबसे बड़ी यूएसपी इसका कम रख-रखाव खर्च है.

ओनरशिप रिपोर्ट्स के मुताबिक, WagonR का सालाना मेंटिनेंस कॉस्ट औसतन 3,600 रुपये के करीब रहता है. रिफाइंड इंजन और मिनिमल इलेक्ट्रॉनिक जटिलताओं के कारण इस गाड़ी में ब्रेकडाउन की संभावना न के बराबर होती है. ग्राहकों के लिए यह लोकप्रिय कार 4.99 लाख की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर उपलब्ध है, जो वेरिएंट के आधार पर 7.24 लाख तक जाती है.

Tata Tiago

यदि आप कम बजट में बिना किसी समझौते के मजबूत बिल्ड क्वालिटी और लो-मेंटिनेंस का कॉम्बिनेशन चाहते हैं, तो Tata Tiago एक बेहतरीन दावेदार है. Tata मोटर्स ने हाल के वर्षों में अपनी सर्विस डिलीवरी और स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता में उल्लेखनीय सुधार किया है. टियागो की शेड्यूल्ड सर्विसिंग काफी कॉस्ट-इफेक्टिव है.

इसकी मजबूत संरचना के कारण इसके सस्पेंशन और अन्य मैकेनिकल पार्ट्स में घिसावट कम होती है, जिससे ग्राहक को अनचाहे रिपेयरिंग खर्चों का सामना नहीं करना पड़ता. कीमत की बात करें तो बाजार में इस सुरक्षित हैचबैक की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 4.77 लाख से शुरू होकर 8.62 लाख तक है.

Hyundai Grand i10 Nios

Hyundai की यह प्रीमियम हैचबैक अपने स्मूथ फोर-सिलेंडर इंजन, बेहतरीन फीचर्स और आरामदायक राइड क्वालिटी के लिए जानी जाती है. आफ्टर-सेल्स सर्विस के मामले में Hyundai का देशव्यापी नेटवर्क बेहद मजबूत है. इस कार के पीरियॉडिक सर्विस पैकेज काफी पॉकेट-फ्रेंडली हैं.

इसके साथ ही, इसके विंडस्क्रीन, ओआरवीएम और अन्य ग्लास कंपोनेंट्स स्थानीय बाजारों और आधिकारिक सर्विस सेंटर्स पर बहुत ही वाजिब कीमतों पर मिल जाते हैं, जिससे कार ओनरशिप का कुल खर्च पूरी तरह नियंत्रण में रहता है. Hyundai की इस प्रीमियम स्टाइल वाली कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.60 लाख से शुरू होकर 8.09 लाख तक जाती है.

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Nissan Magnite

10 लाख रुपये से कम के बजट में यदि आप हैचबैक के बजाय एक कॉम्पैक्ट SUV की तलाश में हैं, तो Nissan Magnite एक बेहतरीन वैल्यू-फॉर-मनी प्रोडक्ट है. यह सब-4 मीटर एसयूवी सेगमेंट की उन चुनिंदा गाड़ियों में से है, जिसका मेंटिनेंस खर्च हैचबैक कारों के बराबर है.

कंपनी के आधिकारिक सर्विस डेटा के अनुसार, इसकी सालाना सर्विसिंग लागत करीब 3,200 रुपये के आसपास बैठती है, जो कि एसयूवी सेगमेंट के लिहाज से भारतीय बाजार में सबसे किफायती मानी जाती है. दमदार लुक वाली इस एसयूवी की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.68 लाख से शुरू होती है और इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 11.16 लाख तक जाती है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 26 Oct 2026 10:07 AM (IST)
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