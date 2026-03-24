इन बाइक्स ने तोड़े बिक्री के रिकॉर्ड! एक महीने में हुई 1 लाख से ज्यादा सेल

भारत में Bajaj Pulsar और TVS Apache बाइक्स का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है. खासकर युवाओं, कॉलेज स्टूडेंट्स और स्पोर्ट्स बाइक पसंद करने वालों के बीच इन बाइक्स की पॉपुलेरिटी साफ देखी जा सकती है. फरवरी 2026 के आंकड़ों के अनुसार Bajaj Pulsar की 1,11,617 यूनिट और TVS Apache की 45,166 यूनिट बिकी हैं. आइए विस्तार से जानते हैं.

दरअसल, Pulsar की बिक्री में करीब 27% और Apache की बिक्री में लगभग 19% की सालाना बढ़ोतरी देखने को मिली है. इससे साफ है कि दोनों कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को लगातार अपडेट कर रही हैं और ग्राहकों की पसंद को समझ रही हैं. आज के समय में लोग ऐसी बाइक चाहते हैं जो स्टाइलिश भी हो, पावरफुल भी हो और कीमत में भी सही हो. Pulsar और Apache इन सभी जरूरतों को पूरा करती हैं, यही वजह है कि इनकी डिमांड लगातार बढ़ रही है.

हर बजट में मिलने वाली बाइक है Pulsar

Bajaj Pulsar सीरीज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें हर बजट के लिए विकल्प मिल जाते हैं. 125cc से लेकर 400cc तक की बाइक्स इस सीरीज में मौजूद हैं, जिससे हर तरह के राइडर के लिए एक मॉडल उपलब्ध है. अगर कीमत की बात करें तो Pulsar 125 की शुरुआती कीमत करीब 90,028 रुपये से शुरू होती है, जो इसे एंट्री लेवल राइडर्स के लिए एक अच्छा विकल्प बनाती है. वहीं Pulsar NS200 और RS200 जैसे मॉडल्स ज्यादा पावर और स्पोर्टी लुक के साथ आते हैं. सबसे खास बात यह है कि Pulsar NS400Z जैसे नए मॉडल्स के साथ कंपनी अब हाई-परफॉर्मेंस सेगमेंट में भी अपनी पकड़ मजबूत कर रही है. इसकी कीमत करीब 1.93 लाख रुपये से शुरू होती है.

TVS Apache

TVS Apache सीरीज भी अपनी परफॉर्मेंस और एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती है. Apache बाइक्स खासकर उन लोगों के लिए हैं जो स्पीड और कंट्रोल दोनों चाहते हैं. Apache RTR 160 और RTR 160 4V जैसे मॉडल्स एंट्री और मिड सेगमेंट में काफी पॉपुलर हैं. इनकी कीमत करीब 1.12 लाख रुपये से शुरू होती है. वहीं Apache RTR 200 4V और RTR 310 जैसे मॉडल्स ज्यादा पावर और फीचर्स के साथ आते हैं. अगर आप एक प्रीमियम स्पोर्ट्स बाइक चाहते हैं, तो Apache RR 310 एक बेहतरीन विकल्प है, जिसकी कीमत करीब 2.57 लाख रुपये से शुरू होती है. इसमें आपको रेसिंग जैसी फील और एडवांस फीचर्स मिलते हैं.

कौन सी बाइक है आपके लिए बेहतर?

Pulsar और Apache दोनों ही अपनी-अपनी जगह मजबूत हैं. Pulsar जहां किफायती और भरोसेमंद विकल्प देती है, वहीं Apache ज्यादा एडवांस फीचर्स और बेहतर परफॉर्मेंस पर फोकस करती है. अगर आपका बजट कम है और आप एक स्टाइलिश बाइक चाहते हैं, तो Pulsar बेहतर विकल्प हो सकती है. वहीं अगर आप ज्यादा टेक्नोलॉजी और स्पोर्टी राइड चाहते हैं, तो Apache आपके लिए सही रहेगी.

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