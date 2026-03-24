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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Budget Session 2026 LIVE: दिल्ली के लिए सीएम रेखा गुप्ता ने खोला पिटारा, सड़कों के लिए 1000 करोड़ रुपये, दिव्यांगजन के लिए भी बड़ा ऐलान

Delhi Budget Session 2026 LIVE: दिल्ली के लिए सीएम रेखा गुप्ता ने खोला पिटारा, सड़कों के लिए 1000 करोड़ रुपये, दिव्यांगजन के लिए भी बड़ा ऐलान

Delhi Budget Session 2026 LIVE Updates: दिल्ली का बजट आज CM रेखा गुप्ता पेश करेंगी. पेपरलेस बजट में ‘लखपति बिटिया’ (Lakhpati Bitiya) और ‘सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड’ (Pink Smart Card)जैसे बड़े ऐलान संभव

By : एबीपी स्टेट डेस्क  | Updated at : 24 Mar 2026 12:15 PM (IST)

LIVE

Key Events
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Delhi Budget Session 2026 LIVE: सीएम रेखा गुप्ता आज पेश करेंगी बजट (फाइल फोटो)
Source : ANI

Background

राजधानी दिल्ली के लिए आज का दिन काफी अहम है, क्योंकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपना दूसरा बजट (Delhi Budget 2026) पेश करने जा रही हैं. इस बजट पर पूरे शहर की नजरें टिकी हुई हैं. खास बात यह है कि इस बार का बजट पूरी तरह पेपरलेस होगा, यानी डिजिटल तरीके से पेश किया जाएगा.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहले ही संकेत दे चुकी हैं कि इस बजट में महिलाओं और बेटियों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं. ‘लखपति बिटिया’ (Lakhpati Bitiya) योजना के जरिए बेटियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की बात कही जा रही है, वहीं ‘सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड’ (Saheli Pink Smart Card) महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखकर लाया जा सकता है.

सरकार का फोकस साफ तौर पर महिलाओं के सशक्तिकरण पर नजर आ रहा है. इसके अलावा रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर भी कुछ नई योजनाएं आने की उम्मीद है.

सोमवार को पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक दिल्ली की अर्थव्यवस्था लगातार आगे बढ़ रही है. अनुमान है कि इस वित्त वर्ष में जीएसडीपी में करीब 9.42 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी, जो एक सकारात्मक संकेत है.

अब सभी की नजर इस बात पर है कि सरकार आम लोगों को राहत देने और शहर के विकास के लिए क्या बड़े ऐलान करती है.

12:05 PM (IST)  •  24 Mar 2026

Delhi Budget Live: दिव्यांगजन वर्ग के लिए 5,921 करोड़ रुपये 

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 2026-27 का बजट पेश करते हुए कहा कि ‘ट्रिपल इंजन’ सरकार के साथ राष्ट्रीय राजधानी में तेजी से प्रगति हो रही है. वित्त वर्ष 2026-27 के लिए दिल्ली सरकार का 1,03,700 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. शहरी विकास विभाग के लिए 7,887 करोड़ रुपये और दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड के लिए 787 करोड़ रुपये आवंटित किए गए. दिव्यांगजन वर्ग के लिए 5,921 करोड़ रुपये का प्रस्ताव.

12:04 PM (IST)  •  24 Mar 2026

Delhi Budget Live: दिल्ली का रेवेन्यू सरप्लस 9092 करोड़ रुपये होगा

मुख्यमंत्री ने बताया, "PWD के लिए बजट 5 हजार 921 करोड़ का प्रावधान है. इस साल हमने रेवेन्यू खर्च के लिए 70.3% और कैपिटल खर्च के लिए 29.7% (बजट में) रखा है. हम पिछले साल से ज़्यादा कैपिटल खर्च भी करने जा रहे हैं. साल 2025-2026 के लिए टैक्स और GSDP रेशियो 4.95% था और साल 2026-2027 के लिए यह प्रतिशत 5.09% रहने की उम्मीद है, जो पिछले साल से बेहतर है. इसके साथ इस साल दिल्ली का रेवेन्यू सरप्लस 9092 करोड़ रुपये होने जा रहा है."

 

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