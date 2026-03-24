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हिंदी न्यूज़शिक्षाRajasthan Board Results 2026: राजस्थान बोर्ड ने किया बड़ा बदलाव, अब नहीं मिलेगा ऑटोमैटिक प्रमोशन? जानें क्या हैं पास होने के नए नियम

Rajasthan Board Results 2026: राजस्थान बोर्ड ने किया बड़ा बदलाव, अब नहीं मिलेगा ऑटोमैटिक प्रमोशन? जानें क्या हैं पास होने के नए नियम

राजस्थान बोर्ड ने इस साल सबसे बड़ा बदलाव पासिंग पॉलिसी में किया है. जहां पहले पांचवी और आठवीं के छात्रों को ऑटोमेटिक प्रमोशन मिल जाता था, अब यह नियम पूरी तरह खत्म कर दिया गया है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 24 Mar 2026 12:13 PM (IST)
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माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान आज यानी 24 मार्च को 5वीं, 8वीं और 10वीं का रिजल्ट जारी करेगा. बोर्ड दोपहर करीब 1:00 बजे रिजल्ट जारी करेगा. वहीं स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाकर देख सकते हैं. इस बार राजस्थान बोर्ड की दसवीं की परीक्षाएं फरवरी में हुई थी, जबकि पांचवीं और आठवीं के एग्जाम भी तय समय पर ही पूरे हुए थे. इस साल 5वीं, 8वीं और 10वीं को मिलाकर करीब 26 लाख छात्रों ने परीक्षा दी है. वहीं इस बार राजस्थान बोर्ड ने बोर्ड के रिजल्ट को लेकर बड़ा बदलाव किया है, दरअसल अब स्टूडेंट्स को ऑटोमैटिक प्रमोशन नहीं मिलेगा. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि राजस्थान बोर्ड में अब स्टूडेंट्स को ऑटोमैटिक प्रमोशन नहीं मिलेगा और पास होने की अब नए नियम क्या है. 

ऑटोमैटिक प्रमोशन खत्म, 33 प्रतिशत नंबर लाना जरूरी 

राजस्थान बोर्ड ने इस साल सबसे बड़ा बदलाव पासिंग पॉलिसी में किया है. जहां पहले पांचवी और आठवीं के छात्रों को ऑटोमेटिक प्रमोशन मिल जाता था, अब यह नियम पूरी तरह खत्म कर दिया गया है. नई व्यवस्था के अनुसार हर छात्र को पास होने के लिए हर विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा. साथ ही कुल मिलाकर भी 33 प्रतिशत अंक जरूरी होंगे. वहीं जो छात्र निर्धारित अंक हासिल नहीं कर पाएंगे, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है. बोर्ड की ओर से 45 दिनों के अंदर कंपार्टमेंट परीक्षा का मौका दिया जाएगा, जिससे वह दोबारा परीक्षा देखकर अपना साल बचा सकेंगे. 

ये भी पढ़ें-Rajasthan Board Results 2026: आज दोपहर 1 बजे आएगा राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट, 5वीं, 8वीं और 10वीं के नतीजे एक साथ होंगे जारी

कितने मार्क्स का होता है बोर्ड पेपर? 

राजस्थान बोर्ड परीक्षा में हर सब्जेक्ट 100 नंबर का होता है. इसमें 80 नंबर का थ्योरी पेपर होता है और 20 नंबर का प्रैक्टिकल पेपर होता है. ऐसे में टोटल 600 अंकों में पास होने के लिए कम से कम 180 नंबर लाना जरूरी होता है. वहीं बोर्ड के नियमों के अनुसार हर छात्रों को हर सब्जेक्ट में कम से कम 33 प्रतिशत नंबर लाना जरूरी होता है. ऐसे में राजस्थान बोर्ड के अनुसार स्टूडेंट्स को पास होने के लिए थ्योरी और प्रैक्टिकल असेसमेंट मिलाकर कुल 33 प्रतिशत मार्क्स लाने होते हैं. 

कैसे चेक कर सकते हैं बोर्ड का रिजल्ट?

राजस्थान बोर्ड पांचवी, आठवीं और दसवीं कक्षा का रिजल्ट आज दोपहर 1:00 बजे जारी करेगा. ऐसे में दसवीं के स्टूडेंट्स अपना रोल नंबर की मदद से वेबसाइट पर लॉगिन कर मार्कशीट देख सकते हैं. ऑनलाइन मार्कशीट में सब्जेक्ट वाइज नंबर, टोटल नंबर और पास-फैल का स्टेटस दिया जाएगा. हालांकि यह प्रोविजनल मार्कशीट होगी और असली मार्कशीट स्कूल से मिलेगी. 

ऐसे चेक करें 5वीं और 8वीं का रिजल्ट

  • 5वीं और 8वीं का रिजल्ट देखने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले rajshaladarpan.nic.in पर जाएं. 
  • इसके बाद RBSE Class 5 Result 2026 या RBSE Class 8 Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें. 
  • अब सारी डिटेल भरकर सबमिट करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा.

ये भी पढ़ें-Rajasthan Class 10 Result: बिना इंटरनेट भी देख सकते हैं राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट, SMS से ऐसे करें चेक

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 24 Mar 2026 12:13 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Board Result Results Education News Rajasthan Board 10th Result RBSE Result 2026 RBSE 5th 8th 10th Result
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