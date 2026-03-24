Volkswagen भारत में अपनी मिड साइज SUV Taigun के नए फेसलिफ्ट वर्जन को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. हाल ही में इस गाड़ी को टेस्टिंग के दौरान पुणे में देखा गया है, जिससे यह साफ हो गया है कि कंपनी इस मॉडल पर तेजी से काम कर रही है. भारत में Taigun पहले से ही एक पॉपुलर SUV है, लेकिन बढ़ती कंपटीशन को देखते हुए कंपनी अब इसे नए लुक और फीचर्स के साथ अपडेट करना चाहती है. लॉन्च के बाद ये SUV Hyundai Creta, Kia Seltos और Skoda Kushaq जैसी गाड़ियों को टक्कर दे सकती है.

नए डिजाइन के साथ मिलेगा ज्यादा मॉडर्न लुक

टेस्टिंग के दौरान जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक Taigun Facelift के एक्सटीरियर में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं. इसमें नई डिजाइन की हेडलाइट्स दी जा सकती हैं, जो पहले से ज्यादा शार्प और मॉडर्न होंगी. इसके अलावा इसमें कनेक्टेड LED DRL और कनेक्टेड टेललाइट्स भी मिलने की उम्मीद है, जो आजकल नई गाड़ियों में काफी पसंद किए जा रहे हैं. इससे SUV का लुक और भी प्रीमियम लगेगा.

फ्रंट ग्रिल को भी नया डिजाइन दिया जा सकता है, जिससे गाड़ी का फ्रंट लुक और ज्यादा दमदार दिखेगा. साथ ही नए बंपर और स्किड प्लेट भी इसमें जोड़े जा सकते हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें 17 इंच के नए अलॉय व्हील्स भी मिल सकते हैं, जो इसकी रोड प्रेजेंस को बेहतर बनाएंगे.

इंजन में नहीं होगा बदलाव

अगर इंजन की बात करें तो Volkswagen इस बार किसी बड़े बदलाव के मूड में नहीं है. Taigun Facelift में वही पुराने इंजन ऑप्शन दिए जा सकते हैं, जो मौजूदा मॉडल में मिलते हैं. इसमें 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का विकल्प मिलेगा. ये दोनों इंजन अच्छे परफॉर्मेंस और स्मूद ड्राइविंग के लिए जाने जाते हैं. ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें 6-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के विकल्प मिल सकते हैं. इसका मतलब है कि कंपनी डिजाइन और फीचर्स पर ज्यादा ध्यान दे रही है, जबकि इंजन की परफॉर्मेंस को वैसे ही बनाए रखना चाहती है.

कब होगी लॉन्च?

Volkswagen ने अभी तक Taigun Facelift की लॉन्च डेट को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसे अगले तीन महीनों में भारत में लॉन्च किया जा सकता है.अगर ऐसा होता है, तो यह SUV जल्द ही बाजार में नई अपडेट के साथ दिखाई दे सकती है.

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