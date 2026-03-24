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हिंदी न्यूज़ऑटोक्या पुरानी डस्टर की बराबरी कर पाएगी नई Renault Duster? खरीदने से पहले ये जानना जरूरी

क्या पुरानी डस्टर की बराबरी कर पाएगी नई Renault Duster? खरीदने से पहले ये जानना जरूरी

भारतीय बाजार में हाल ही में नई Renault Duster को लॉन्च किया गया है. लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या नई डस्टर पुराने मॉडल की बराबरी कर पाएगी? आइए इस गाड़ी के बारे में जानते हैं.

By : सोमनाथ चटर्जी | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 24 Mar 2026 11:56 AM (IST)
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भारत में Renault Duster जब पहली बार साल 2012 में आई थी, तब इसने अपने मजबूत लुक और अच्छे परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीत लिया था. अब कंपनी नई Duster लेकर आई है, जो एक नए प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई है और पहले से ज्यादा मॉडर्न और फीचर्स से भरी हुई है, लेकिन सवाल ये है कि क्या नई Duster भी पुरानी जैसी ही भरोसेमंद और दमदार है? आइए विस्तार से जानते हैं.

डिजाइन में बड़ा बदलाव

अगर डिजाइन की बात करें तो नई Duster पहले से बड़ी, चौड़ी और ज्यादा दमदार दिखती है. इसका लुक अब ज्यादा मॉडर्न और अट्रैक्टिव हो गया है, जो आज के SUV ट्रेंड के हिसाब से फिट बैठता है. हालांकि, इसमें कुछ ऐसे डिजाइन एलिमेंट्स भी हैं जो पुरानी Duster की याद दिलाते हैं. जैसे इसका High बोनट और मजबूत बॉडी स्टाइल, जो इसे एक असली SUV जैसा लुक देते हैं. नई Duster का डिजाइन अब ज्यादा प्रीमियम लगता है, लेकिन इसमें वही सादगी भी बरकरार रखी गई है जो पुराने मॉडल की पहचान थी. यही वजह है कि यह नई होते हुए भी अपने पुराने फैंस से जुड़ी रहती है.

इंटीरियर और फीचर्स में जबरदस्त सुधार

पुरानी Duster का इंटीरियर काफी साधारण था और इसमें ज्यादा फीचर्स नहीं मिलते थे, लेकिन नई Duster इस मामले में पूरी तरह बदल गई है. अब इसमें बड़ा टचस्क्रीन, डिजिटल डिस्प्ले और कई नए फीचर्स दिए गए हैं. साथ ही पैनोरमिक सनरूफ और पावर्ड टेलगेट जैसे प्रीमियम फीचर्स भी जोड़े गए हैं, जो पहले कभी Duster में नहीं मिले थे. इंटीरियर की क्वालिटी भी अब पहले से बेहतर हो गई है, जिससे गाड़ी के अंदर बैठने का एक्सपीरियंस ज्यादा आरामदायक और प्रीमियम लगता है. यह बदलाव उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर किया गया है जो अब ज्यादा फीचर्स और आराम चाहते हैं.

ड्राइविंग एक्सपीरियंस हुआ बेहतर

नई Duster का ड्राइविंग एक्सपीरियंस पुरानी से काफी अलग है. पहले जहां डीजल इंजन की आवाज और एक रफ फीलिंग मिलती थी, वहीं अब नई Duster ज्यादा स्मूद हो गई है. इसमें हाइब्रिड और टर्बो पेट्रोल इंजन दिए गए हैं, जो बेहतर माइलेज और ड्राइविंग एक्सपीरियंस देते हैं. स्टीयरिंग भी अब हल्का हो गया है, जिससे शहर में चलाना आसान हो गया है. हालांकि, इसमें पुरानी Duster जैसा रफ और मजबूत फील थोड़ा कम हो गया है. लेकिन इसके बदले अब यह ज्यादा आरामदायक और आसान ड्राइविंग एक्सपीरियंस देती है. सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी राइड क्वालिटी अभी भी शानदार है. खराब सड़कों पर भी यह SUV आसानी से चलती है और झटकों को अच्छे से संभाल लेती है. बता दें कि नई Duster अपने डिजाइन, फीचर्स और ड्राइविंग एक्सपीरियंस के दम पर इस नाम के साथ फीट बैठती है.

ये भी पढ़ें: भारत में लॉन्च हुई नई Skoda Kushaq Facelift, Creta और Duster की बढ़ी टेंशन,जानें फीचर्स

Published at : 24 Mar 2026 11:52 AM (IST)
Tags :
Renault Duster 2026 New Duster Features New Vs Old Duster Renault Duster Comparison Duster India
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