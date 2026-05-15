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हिंदी न्यूज़ऑटोPM Modi or President Trump Car: पीएम मोदी या राष्ट्रपति ट्रंप, जानिए किसकी कार है सबसे ज्यादा सुरक्षित, क्या है इनकी कीमत?

PM Modi or President Trump Car: पीएम मोदी या राष्ट्रपति ट्रंप, जानिए किसकी कार है सबसे ज्यादा सुरक्षित, क्या है इनकी कीमत?

PM Modi or President Trump Car : प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में ईंधन बचाने और खर्च को कम करने के लिए अपने काफिले की संख्या आधी करने का फैसला लिया है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 15 May 2026 08:28 AM (IST)
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PM Modi or President Trump Car : भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों की ही सुरक्षा के लिए खास तरह की गाड़ियां होती हैं.  प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में ईंधन बचाने और खर्च को कम करने के लिए अपने काफिले की संख्या आधी करने का फैसला लिया है. उनका यह कदम न सिर्फ सुरक्षा के लिहाज से है, बल्कि पर्यावरण और आर्थिक कारणों को भी ध्यान में रखकर लिया गया है. वहीं डोनाल्ड ट्रंप अपने लग्जरी और महंगी कारों के लिए मशहूर हैं. उनके पास ऐसी कारें हैं जो स्टाइल, शक्ति और परफॉर्मेंस में खास हैं. वहीं दोनों नेताओं के काफिले और निजी कारों की सुरक्षा, तकनीक और कीमत अलग-अलग है. ऐसे में आइए जानते हैं कि पीएम मोदी या राष्ट्रपति ट्रंप किसकी कार सबसे ज्यादा सुरक्षित है और इनकी कीमत कितनी है.  

पीएम मोदी का काफिला और ईंधन बचत की पहल क्या है?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देश में ईंधन की बचत और फिजूलखर्ची रोकने के लिए एक बड़ी पहल की है. इसके तहत उन्होंने अपने आधिकारिक काफिले का आकार 50 प्रतिशत तक कम करने का आदेश दिया. साथ ही सुरक्षा में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को शामिल करने पर भी जोर दिया है. 

पीएम मोदी की सबसे सुरक्षित कार कौन सी है?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की सबसे सुरक्षित कार Mercedes-Maybach S650 Guard मानी जाती है, जो VR10 सर्टिफिकेशन वाली है और 15 किलो आरडीएक्स धमाके ,आर्मर-पियर्सिंग गोलियों से भी पूरी तरह सुरक्षित है. इसमें सैटेलाइट फोन, ऑक्सीजन सिलेंडर और सील्ड फ्यूल टैंक जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं हैं. इसके अलावा उनके काफिले में Range Rover Sentinel भी है, जो राइफल, ग्रेनेड और IED धमाकों से सुरक्षा देता है और फटने वाले टायर के बावजूद 80 किमी/घंटा की रफ्तार से 50 किमी तक चल सकता है. प्रधानमंत्री अक्सर Toyota Land Cruiser का इस्तेमाल रैलियों और निजी दौरों में करते हैं, यह 4.5-लीटर V8 इंजन वाली शक्तिशाली SUV है. वहीं उनकी पहली आधिकारिक कार BMW 760 Li High Security थी, जो 2002 में हिंदुस्तान एम्बेसडर की जगह आई थी. 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सबसे सुरक्षित कार कौन-सी?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी सुरक्षा और लग्जरी कारों के लिए दुनियाभर में मशहूर हैं. उनकी सबसे सुरक्षित कार Cadillac One The Beast है, जिसे दुनिया की सबसे सुरक्षित बुलेटप्रूफ लिमोजीन माना जाता है. इसका वजन लगभग 9,000 किलोग्राम है और यह बम, गोलियों और केमिकल हमलों से सुरक्षित है. इसमें 12 सेंटीमीटर मोटे बुलेटप्रूफ दरवाजे, केवलर-रीइन्फोर्स्ड टायर, नाइट विजन कैमरा, टियर गैस गन, इमरजेंसी ऑक्सीजन और ब्लड बैग है, और इसे पूरी तरह से यूएस सीक्रेट सर्विस नियंत्रित करती है.

इसके अलावा ट्रंप के पास Rolls Royce Phantom, Silver Cloud, Lamborghini Diablo VT Roadster, Ferrari F430 F1 Coupe, Mercedes-Benz SLR McLaren, Tesla Roadster, Mercedes Maybach 57S, Chevrolet Camaro SS Indy 500 Pace Car, और SUV सेगमेंट में Cadillac Escalade और Cadillac Allante जैसी महंगी और हाई-परफॉर्मेंस कारें भी हैं. 

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पीएम मोदी या राष्ट्रपति ट्रंप किसकी कार सबसे ज्यादा सुरक्षित?

पीएम मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों की कारें सुरक्षा के मायने में बेहद खास हैं, लेकिन इनके डिजाइन और  सुविधाएं अलग-अलग है. प्रधानमंत्री मोदी के काफिले में VR10 सर्टिफाइड और बैलिस्टिक प्रोटेक्शन वाली कारें हैं, जो धमाके और गोलियों से सुरक्षा देती हैं और आधुनिक तकनीक साथ में ईंधन बचत को ध्यान में रखकर बनाई गई है. वहीं ट्रंप की Cadillac One The Beast कार में भारी बुलेटप्रूफ प्लेट, बम और केमिकल हमलों से सुरक्षा, नाइट विजन और कई आपातकालीन सुविधाएं मौजूद हैं.  ऐसे में सुरक्षा के मामले में तकनीकी और वजन के हिसाब से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कार ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है, जबकि पीएम मोदी की कारें हल्की, आधुनिक और ईंधन-बचत वाली हैं. 

क्या है इनकी कीमत?

पीएम मोदी के काफिले में Mercedes-Maybach S650 Guard लगभग 12 से 15 करोड़ की है, इसके अलावा Range Rover Sentinel 5 से 6 करोड़ और Toyota Land Cruiser 2 करोड़  से ज्यादा की है. वहीं ट्रंप की सबसे सुरक्षित कार Cadillac One The Beast लगभग 15 से 18 करोड़ की है, इसके अलावा उनके पास Rolls Royce Phantom और Silver Cloud 10 से 15 करोड़ की है. 
 
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Published at : 15 May 2026 08:28 AM (IST)
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