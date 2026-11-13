कप्तानी से पहले सबसे ज्यादा वनडे खेलने वाले भारतीय, देखें श्रेयस अय्यर लिस्ट में कहां

श्रेयस अय्यर भारत के 29वें वनडे कप्तान बने. भारत और न्यूजीलैंड के बीच शुक्रवार, 13 नवंबर को चौथा वनडे खेला जा रहा है. मुकाबले में अय्यर भारत की कमान संभाल रहे हैं. यह पहला मौका है कि जब श्रेयस अय्यर वनडे में टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे हैं. वह टी20 में भारत के नियमित कप्तान हैं. कप्तानी करने से पहले अय्यर ने टीम इंडिया के लिए 85 वनडे खेल लिए हैं. इससे पहले टीम इंडिया के कई ऐसे खिलाड़ी गुजरे हैं, जिन्होंने पहली बार कप्तानी करने से पहले 100 से ज्यादा मैच खेले. एक खिलाड़ी तो 200 से ज्यादा मैच खेल चुका था कप्तान बनने से पहले.

अनिल कुंबले ने 217 वनडे खेलने के बाद पहली बार भारत की कमान संभाली थी. वहीं रोहित शर्मा 171 वनडे खेलने के बाद फॉर्मेट में टीम इंडिया के कप्तान बने थे. फिलहाल सबसे कम वनडे खेलकर कप्तानी करने वाले खिलाडी वीरेंद्र सहवाग हैं. उन्होंने 70 मैचों के बाद पहली बार कमान संभाली थी. इस तरह के खिलाड़ियों की लिस्ट काफी लंबी है. तो आइए लिस्ट पर ही एक नजर डालते हैं.

कप्तानी से पहले भारत के लिए सबसे ज्यादा वनडे खेलने वाले खिलाड़ी

217 वनडे - अनिल कुंबले

171 वनडे - रोहित शर्मा

142 वनडे - शिखर धवन

138 वनडे - राहुल द्रविड़

129 वनडे - अजय जड़ेजा

119 वनडे - सचिन तेंदुलकर

111 वनडे - सौरव गांगुली

111 वनडे - के श्रीकांत

104 वनडे - विराट कोहली

100 वनडे - गौतम गंभीर

98 वनडे - डी वेंगसरकर

98 वनडे - एम अजहरुद्दीन

90 वनडे - सुरेश रैना

85 वनडे - श्रेयस अय्यर*

81 वनडे - एमएस धोनी

75 वनडे - रवि शास्त्री

71 वनडे - हार्दिक पंड्या

70 वनडे - वीरेंद्र सहवाग

श्रेयस अय्यर क्यों कर रहे कप्तानी, कहां गए शुभमन गिल?

अगर आपके जेहन में भी यह सवाल उठ रहा है कि आखिर श्रेयस अय्यर कप्तानी क्यों कर रहे हैं? वनडे में भारत के नियमित कप्तान शुभमन गिल कहां गए? तो आपको बता दें कि वनडे सीरीज का आखिरी मैच 15 नवंबर को खेला जाएगा. इसके बाद 19 नवंबर से टेस्ट सीरीज की शुरुआत होगी. टेस्ट में भी शुभमन गिल भारत के कप्तान हैं. दोनों सीरीज के बीच कम फासला है. इसी के चलते गिल सहित टेस्ट कुछ खिलाड़ी तीसरे और चौथे वनडे से बाहर हैं, जिससे वह टेस्ट के लिए बेहतर तैयारी कर सकें.

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