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हिंदी न्यूज़ऑटोOla Electric का बड़ा दांव, सिर्फ 50 हजार में बेच रही EV टू-व्हीलर, जानें कब तक है ये ऑफर

Ola Electric का बड़ा दांव, सिर्फ 50 हजार में बेच रही EV टू-व्हीलर, जानें कब तक है ये ऑफर

Ola electric offer 2026: ओला इलेक्ट्रिक ने #EndICEAge ऑफर में स्कूटर और बाइक की कीमत घटाकर 49,999 कर दी है. आइए जानें कौन-कौन से मॉडल सस्ते मिल रहे हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 27 Mar 2026 05:01 PM (IST)
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पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच Ola Electric ने ग्राहकों को लुभाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. कंपनी ने अपने #EndICEAge कैंपेन के तहत स्कूटर और मोटरसाइकल की कीमतों में भारी कटौती की है. इस ऑफर के बाद अब कुछ मॉडल्स की शुरुआती कीमत सिर्फ 49,999 रह गई है. ये ऑफर सीमित समय के लिए है और 31 मार्च 2026 तक ही लागू रहेगा. इसका सीधा फायदा उन लोगों को मिलेगा जो कम कीमत में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदना चाहते हैं.

कौन-कौन से मॉडल मिल रहे हैं सस्ते?

इस ऑफर के तहत Ola S1 X 2kWh Gen 3 स्कूटर और Roadster X 2.5kWh मोटरसाइकल की कीमत घटाकर 49,999 कर दी गई है. इसके अलावा कंपनी अपनी पूरी लाइनअप पर 50,000 तक का डिस्काउंट भी दे रही है. अब Ola के इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक, पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के मुकाबले लगभग आधी कीमत में मिल रहे हैं. यह ऑफर बजट खरीदारों के लिए काफी अट्रैक्टिव हो सकता है.

ग्राहकों के लिए क्या खास फायदे मिलेंगे?

Ola Electric सिर्फ कीमत ही कम नहीं कर रही, बल्कि ग्राहकों का भरोसा जीतने के लिए कई नए फायदे भी दे रही है. कंपनी अब सर्विस ट्रस्ट गारंटी दे रही है, यानी अगर आपकी गाड़ी की सर्विस में देरी होती है तो आपको फ्री Ola कैब वाउचर मिलेगा. इसके साथ ही कंपनी बायबैक गारंटी भी दे रही है, जिसमें भविष्य में वाहन बदलने पर 60% तक की वैल्यू वापस मिलने का दावा किया गया है. इसके अलावा 8 साल की एक्सटेंडेड वॉरंटी भी दी जा रही है, जो लंबे समय के लिए राहत देती है.

क्या ये सच में फायदे का सौदा है?

अगर आप रोजाना चलाने के लिए सस्ता और किफायती विकल्प ढूंढ रहे हैं, तो ये ऑफर आपके लिए अच्छा हो सकता है. इलेक्ट्रिक वाहन होने के कारण इसमें पेट्रोल का खर्च नहीं होता, जिससे लंबे समय में काफी बचत होती है. हालांकि, खरीदने से पहले आपको अपनी जरूरत, चार्जिंग सुविधा और इस्तेमाल को जरूर ध्यान में रखना चाहिए. क्योंकि EV का सही फायदा तभी मिलता है जब आप उसे नियमित रूप से इस्तेमाल करें.

Ola का यह कदम क्यों खास है?

बीते कुछ समय में Ola Electric को ग्राहकों के भरोसे से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है. ऐसे में यह नया ऑफर कंपनी की तरफ से ग्राहकों का विश्वास वापस जीतने की कोशिश है. कंपनी का मानना है कि बढ़ती Fuel कीमतों के दौर में इलेक्ट्रिक वाहनों की जरूरत और बढ़ गई है.

ये भी पढ़ें: Automatic vs Manual Car: शहर में ड्राइव के लिए कौन है बेहतर? खरीदने से पहले जान लें फर्क

Published at : 27 Mar 2026 05:01 PM (IST)
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