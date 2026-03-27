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हिंदी न्यूज़ऑटोJSW Motors का बड़ा दांव! फ्रेंच कंपनी से की साझेदारी, मिलकर बनाएगी इलेक्ट्रिक गाड़ियां

JSW Motors का बड़ा दांव! फ्रेंच कंपनी से की साझेदारी, मिलकर बनाएगी इलेक्ट्रिक गाड़ियां

JSW Motors और Dassault Systems की साझेदारी भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के भविष्य को मजबूत करेगी. आइए जानें इससे EV के डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में क्या बदलाव देखने को मिलेंगे.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 27 Mar 2026 02:44 PM (IST)
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भारत की ऑटो कंपनी JSW Motors ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाया है. कंपनी ने फ्रांस की टेक्नोलॉजी कंपनी Dassault Systems के साथ साझेदारी की है. इस साझेदारी का मकसद नई एनर्जी व्हीकल्स यानी इलेक्ट्रिक और एडवांस टेक्नोलॉजी वाली गाड़ियों के लिए एक मजबूत डिजिटल सिस्टम बनाना है. आज के समय में गाड़ियां सिर्फ मशीन नहीं रह गई हैं, बल्कि उनमें सॉफ्टवेयर और डिजिटल टेक्नोलॉजी का बड़ा रोल हो गया है. इसी को ध्यान में रखते हुए JSW Motors अब अपने पूरे काम को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की तैयारी कर रही है.

3DEXPERIENCE प्लेटफॉर्म कैसे करेगा मदद?

दरअसल, इस साझेदारी में Dassault का 3DEXPERIENCE प्लेटफॉर्म सबसे अहम भूमिका निभाएगा. यह एक ऐसा डिजिटल सिस्टम है, जहां गाड़ी के डिजाइन से लेकर उसके बनने तक का पूरा काम एक ही जगह पर किया जा सकता है. इससे कंपनी को हर स्टेप पर बेहतर कंट्रोल मिलेगा और काम ज्यादा तेजी और आसानी से पूरा होगा. इस प्लेटफॉर्म की मदद से कंपनी गाड़ियों का डिजिटल मॉडल यानी “वर्चुअल ट्विन” भी बना सकेगी. इससे असली प्रोडक्शन से पहले ही हर चीज को टेस्ट किया जा सकता है, जिससे समय और लागत दोनों की बचत होती है.

‘मेक इन इंडिया’ को कैसे मिलेगा फायदा?

इस साझेदारी का एक बड़ा लक्ष्य भारत में ही गाड़ियों का डिजाइन और डेवलपमेंट बढ़ाना है. इससे ‘मेक इन इंडिया’ को मजबूती मिलेगी और देश की टेक्नोलॉजी क्षमता भी बढ़ेगी. JSW Motors एक ऐसा सिस्टम बना रही है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग के हर स्टेप को ट्रैक किया जा सकेगा. इससे काम में पारदर्शिता आएगी और क्वालिटी भी बेहतर होगी. साथ ही कंपनी भारतीय सप्लायर्स के साथ मिलकर काम कर रही है, जिससे लोकल इंडस्ट्री को भी फायदा मिलेगा.

ऑटो इंडस्ट्री में क्या बदलने वाला है?

भारत की ऑटो इंडस्ट्री इस समय तेजी से बदल रही है, खासकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के आने से. ऐसे में Dassault का यह प्लेटफॉर्म JSW Motors को नई टेक्नोलॉजी अपनाने और जटिल सिस्टम को संभालने में मदद करेगा. इससे कंपनी तेजी से नई गाड़ियां बना सकेगी और बाजार की जरूरत के हिसाब से बदलाव कर पाएगी. आने वाले समय में इस तरह की साझेदारियां ऑटो इंडस्ट्री को और ज्यादा स्मार्ट और डिजिटल बना देंगी.

कंपनी का विजन क्या है?

JSW Motors के अनुसार, उनका टारगेट भारत में ही फ्यूचर मोबिलिटी सिस्टम तैयार करना है. इस साझेदारी के जरिए कंपनी गाड़ी के पूरे लाइफसाइकल को डिजिटल रूप में जोड़ना चाहती है, जिससे डिजाइन से लेकर प्रोडक्शन तक सब कुछ आसान और तेज हो सके. यह कदम कंपनी को आने वाले समय में मजबूत बनाएगा और भारत को भी ऑटो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे ले जाएगा.

ये भी पढ़े: Affordable 7-Seater Cars: कम बजट में बड़ी फैमिली के लिए बेस्ट हैं ये 7-सीटर कारें, जानें फीचर्स और कीमत

Published at : 27 Mar 2026 02:44 PM (IST)
Tags :
EV Electric Vehicles INDIA
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