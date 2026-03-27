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हिंदी न्यूज़ऑटोTata Altroz iCNG Review: बढ़ती पेट्रोल कीमतों के बीच कितना खर्च बचाएगी ये कार? खरीदने से पहले पढें रिव्यू

Tata Altroz iCNG Review: बढ़ती पेट्रोल कीमतों के बीच कितना खर्च बचाएगी ये कार? खरीदने से पहले पढें रिव्यू

Tata Altroz iCNG Review: क्या कोई CNG कार सच में पेट्रोल बाइक से भी कम खर्च में चल सकती है? Tata Altroz iCNG का यह रिव्यू आपको हैरान कर सकता है. आइए जानते हैं इसकी असली माइलेज कितनी है.

By : सोमनाथ चटर्जी | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 27 Mar 2026 01:49 PM (IST)
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आज के समय में जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, तब CNG कारें एक समझदारी भरा विकल्प बनकर सामने आ रही हैं. खासकर 10 लाख रुपये से कम बजट में, जहां डीजल विकल्प कम होते जा रहे हैं, वहां Tata Altroz iCNG एक मजबूत दावेदार बनती है. एक महीने के लंबे इस्तेमाल में ये साफ हो गया कि यह कार उन लोगों के लिए बनाई गई है जो रोजाना ज्यादा चलाते हैं और खर्च कम रखना चाहते हैं. Altroz iCNG न सिर्फ किफायती है, बल्कि अपने डिजाइन और फीचर्स के कारण यह एक प्रीमियम फील भी देती है.

डिजाइन और इंटीरियर

Altroz iCNG का डिजाइन पहले से ही आकर्षक था और फेसलिफ्ट के बाद यह और बेहतर हो गया है. फ्लश डोर हैंडल और नया लुक इसे मॉडर्न बनाते हैं, हालांकि शुरुआत में इन्हें इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल लग सकता है. केबिन में बैठते ही आपको एक साफ-सुथरा और प्रीमियम फील मिलता है. नया स्टीयरिंग, बड़ा टचस्क्रीन और बेहतर क्वालिटी का इंटीरियर इसे खास बनाते हैं. इसमें एम्बिएंट लाइटिंग, 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जिंग और क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं. हालांकि वेंटिलेटेड सीट्स की कमी महसूस होती है. पीछे की सीट पर स्पेस ठीक है, लेकिन तीन लोगों के लिए थोड़ा Uncomfortable लग सकता है.

ड्राइविंग और परफॉर्मेंस

Altroz iCNG में 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो CNG मोड में कम पावर देता है, लेकिन शहर के इस्तेमाल के लिए यह पर्याप्त है. कम स्पीड पर इसका परफॉर्मेंस उम्मीद से बेहतर लगता है और रोजाना ड्राइव में आपको पेट्रोल मोड पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती. हालांकि अगर आप Fast ड्राइव करना चाहते हैं, तो ये कार थोड़ी Weak फील हो सकती है. हाईवे पर इसे आराम से चलाना ही बेहतर रहता है. इसका क्लच हल्का है, जिससे ट्रैफिक में चलाना आसान होता है, लेकिन गियर शिफ्ट थोड़ी लंबी लगती है.

इस कार की सबसे बड़ी ताकत

Altroz iCNG की सबसे बड़ी खासियत इसका माइलेज है. टेस्ट के दौरान इसने लगभग 30km/kg का माइलेज दिया, जो इसे बेहद किफायती बनाता है. यह माइलेज कई पेट्रोल बाइक्स के बराबर है, जो अपने आप में बड़ी बात है. पेट्रोल मोड में भी यह 14-15kmpl तक का माइलेज देती है. अगर आप रोज लंबी दूरी तय करते हैं, तो यह कार आपके फ्यूल खर्च को काफी हद तक कम कर सकती है.

क्या Altroz iCNG खरीदने लायक है?

Altroz iCNG की कीमत 7 लाख रुपये से थोड़ी ज्यादा शुरू होती है और टॉप मॉडल 10 लाख रुपये से ऊपर जाता है. इस कीमत में यह कार डिजाइन, फीचर्स और माइलेज का अच्छा बैलेंस देती है. हालांकि इसमें ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प नहीं है, जो कुछ लोगों के लिए कमी हो सकती है. फिर भी, CNG सेगमेंट में यह एक मजबूत और भरोसेमंद विकल्प बनकर सामने आती है.

ये भी पढ़ें: Automatic vs Manual Car: शहर में ड्राइव के लिए कौन है बेहतर? खरीदने से पहले जान लें फर्क

Published at : 27 Mar 2026 01:29 PM (IST)
Tags :
Mileage CNG Car INDIA Tata Altroz ICNG
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