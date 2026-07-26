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हिंदी न्यूज़ऑटोकैसा होगा Mahindra Scorpio N का नया अवतार? अगले महीने होगी लॉन्च

कैसा होगा Mahindra Scorpio N का नया अवतार? अगले महीने होगी लॉन्च

Scorpio N Next Gen: नई गाड़ी में 2.0-लीटर mStallion टर्बो पेट्रोल और 2.2-लीटर mHawk डीजल इंजन मिल सकते हैं. दोनों इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स ऑप्शन मिलने की उम्मीद है. 

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 26 Jul 2026 05:01 PM (IST)
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भारतीय एसयूवी बाजार में Mahindra Scorpio-N सबसे पॉपुलर गाड़ियों में से एक है. दमदार डिजाइन, मजबूत परफॉर्मेंस और शानदार रोड प्रेजेंस की वजह से यह लंबे समय से ग्राहकों की पसंद बनी हुई है. अब इस एसयूवी को और ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए महिंद्रा जल्द ही इसका फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी अगले महीने इस नई SUV से पर्दा उठा सकती है. 

नई Mahindra Scorpio-N Facelift के एक्सटीरियर में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, इसमें नया फ्रंट ग्रिल, पहले से ज्यादा आकर्षक LED हेडलाइट्स और DRLs, नए डिजाइन के बंपर और अलॉय व्हील्स दिए जा सकते हैं. इसके अलावा पीछे की तरफ भी LED टेललाइट्स और बंपर में हल्के बदलाव देखने को मिल सकते हैं. कंपनी का उद्देश्य SUV के मजबूत और दमदार लुक को बरकरार रखते हुए उसे अधिक प्रीमियम और मॉडर्न बनाना है.

कार का इंटीरियर और सेफ्टी

इंटीरियर की बात करें तो नई Scorpio-N Facelift पहले से ज्यादा हाईटेक हो सकती है. इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पूरी तरह डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, 360-डिग्री कैमरा, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस मोबाइल चार्जिंग और प्रीमियम साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है. साथ ही केबिन में बेहतर क्वालिटी वाले मटेरियल और नया डैशबोर्ड डिजाइन भी देखने को मिल सकता है, जिससे यात्रियों को ज्यादा प्रीमियम अनुभव मिलेगा.

सेफ्टी के मामले में भी महिंद्रा इस SUV को पहले से ज्यादा मजबूत बनाने की तैयारी में है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें Level-2 ADAS तकनीक जोड़ी जा सकती है, जिसमें एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग जैसे एडवांस फीचर्स मिल सकते हैं. इसके अलावा 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल होल्ड और हिल डिसेंट कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) तथा 360-डिग्री कैमरा जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिलने की संभावना है.

गाड़ी की परफॉर्मेंस और कीमत 

इंजन और परफॉर्मेंस में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है. नई Scorpio-N Facelift में मौजूदा 2.0-लीटर mStallion टर्बो पेट्रोल और 2.2-लीटर mHawk डीजल इंजन ही मिल सकते हैं. दोनों इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा चुनिंदा वेरिएंट में 4X4 ड्राइव सिस्टम भी पहले की तरह उपलब्ध रह सकता है.

कीमत की बात करें तो फेसलिफ्ट मॉडल की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत मौजूदा मॉडल से थोड़ी ज्यादा हो सकती है. अनुमान है कि इसकी शुरुआती कीमत करीब 13.8 लाख रुपये से शुरू होकर टॉप वेरिएंट के लिए 25 लाख रुपये के आसपास तक जा सकती है. हालांकि कंपनी ने अभी तक लॉन्च डेट, कीमत और फीचर्स को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं की है. 

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 26 Jul 2026 05:01 PM (IST)
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Auto News Mahindra Scorpio Price Mahindra Scorpio N Scorpio N Next Gen
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