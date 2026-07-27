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हिंदी न्यूज़ऑटो5 हजार की डाउन पेमेंट पर Classic 350 खरीदें तो कितनी बनेगी EMI?

5 हजार की डाउन पेमेंट पर Classic 350 खरीदें तो कितनी बनेगी EMI?

Classic 350 on EMI: इस बाइक को खरीदने के लिए अगर आप 5 हजार रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं तो आपको 10 फीसदी ब्याज दर से 3 साल के लिए लोन लेना होगा. आइए हिसाब जान लेते हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 27 Jul 2026 06:56 AM (IST)
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अगर आप रोजाना ऑफिस आने-जाने के लिए एक भरोसेमंद और स्टाइलिश बाइक खरीदना चाहते हैं तो Royal Enfield Classic 350 एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है. यह बाइक लंबे समय से भारतीय ग्राहकों की पसंद बनी हुई है. अगर आप फुल पेमेंट न देकर इस बाइक को EMI पर खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बाइक का फाइनेंस प्लान जानना होगा. 

Royal Enfield Classic 350 की एक्स-शोरूम कीमत इसके वेरिएंट के अनुसार अलग-अलग होती है. ऑन-रोड कीमत में आरटीओ शुल्क, इंश्योरेंस और अन्य चार्ज जुड़ने के बाद इसकी कीमत और बढ़ जाती है. इस बाइक के Redditch वेरिएंट की दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत 1.87 लाख रुपये है. सारे चार्जेस मिलाकर बाइक की ऑन-रोड कीमत 2.15 लाख रुपये हो जाती है. 

इस बाइक को खरीदने के लिए अगर आप 5 हजार रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं तो आपको 10 फीसदी ब्याज दर से 3 साल के लिए लोन लेना होगा. इसके लिए आपको हर महीने 7,613 रुपये की EMI देनी होगी. 

बाइक का इंजन और फीचर्स

रोजाना ऑफिस आने-जाने वालों के लिए Classic 350 एक आरामदायक मोटरसाइकिल मानी जाती है. इसमें 349cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-ऑयल कूल्ड J-सीरीज इंजन दिया गया है, जो करीब 20.2 bhp की पावर और 27 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसके साथ 5-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है, जिससे शहर और हाईवे दोनों जगह स्मूद राइडिंग का अनुभव मिलता है. बाइक का इंजन कम कंपन के साथ बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए जाना जाता है, इसलिए लंबी दूरी की यात्रा भी आरामदायक रहती है.

बाइक के फीचर्स और हिसाब

फीचर्स की बात करें तो Royal Enfield Classic 350 में सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, USB चार्जिंग पोर्ट, LED लाइटिंग (चुनिंदा वेरिएंट में), ट्रिपर नेविगेशन, आरामदायक सीट और मजबूत मेटल बॉडी जैसी कई सुविधाएं मिलती हैं. कंपनी ने इसकी सस्पेंशन सेटिंग भी ऐसी रखी है कि खराब सड़कों पर भी झटके कम महसूस होते हैं. यही वजह है कि यह बाइक सिर्फ शौकिया राइडिंग के लिए ही नहीं, बल्कि रोजाना इस्तेमाल के लिए भी पसंद की जाती है.

अगर आप Classic 350 खरीदने की योजना बना रहे हैं तो केवल EMI पर ही ध्यान न दें. हर महीने पेट्रोल, सर्विस, इंश्योरेंस और मेंटेनेंस का खर्च भी आपके बजट का हिस्सा होगा. इसलिए बाइक खरीदने से पहले अपनी सैलरी और कुल खर्च का सही आकलन करना जरूरी है. ऐसे में आपके लिए जरूरी है कि सारी कैलकुलेशन करने के बाद ही इस बाइक को खरीदने पर विचार करें. 

यह भी पढ़ें:- महज 1 लाख देकर Dzire लें, हर महीने इतनी बनेगी EMI 

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 27 Jul 2026 06:56 AM (IST)
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Royal Enfield Royal Enfield Classic 350 Classic 350 On EMI
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