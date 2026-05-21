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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'पापा मुझे ले जाओ, ये लोग मार देंगे', कुछ ही घंटे बाद मिली पुष्पेंद्री की लाश, 3 महीने पहले हुई थी शादी

'पापा मुझे ले जाओ, ये लोग मार देंगे', कुछ ही घंटे बाद मिली पुष्पेंद्री की लाश, 3 महीने पहले हुई थी शादी

Amroha News: घटना वाले दिन पुष्पेंद्री ने अपने पिता को फोन कर रोते हुए कहा था, 'पापा मुझे यहां से ले जाओ, ये लोग मुझे मार देंगे'. कुछ ही देर बाद सूचना मिली कि पुष्पेंद्री का शव फंदे पर लटका मिला है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 21 May 2026 11:30 AM (IST)
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नोएडा में दीपिका नागर की मौत मामले के बाद अब अमरोहा से ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आ रहा है यहां एक नवविवाहिता की संदिग्ध मौत ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है. अमरोहा के आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव बागड़पुर छोईया में मंगलवार (19 मई) की देर शाम नवविवाहिता की संदिग्ध मौत के बाद तनाव फैल गया.

मृतका की पहचान 19 वर्षीय पुष्पेंद्री के रूप में हुई है. मायके पक्ष के अनुसार, पुष्पेंद्री की शादी इसी साल 13 फरवरी को गजरौला थाना क्षेत्र के गांव खुमावली निवासी ओमपाल के साथ हुई थी. आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा लगभग 10 लाख रुपये दहेज की मांग की जा रही थी. इसके लिए उसे लगातार प्रताड़ित किया जाता था.

मौत के कुछ समय पहले ही पिता को किया था फोन

परिजनों का कहना है कि घटना वाले दिन शाम करीब 6.30 बजे पुष्पेंद्री ने अपने पिता को फोन कर रोते हुए कहा था, 'पापा मुझे यहां से ले जाओ, ये लोग मुझे मार देंगे'. इसके कुछ ही देर बाद परिजनों को सूचना मिली कि पुष्पेंद्री का शव फंदे पर लटका मिला है. मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले पुष्पेंद्री के साथ मारपीट कर उसकी हत्या की गई और फिर इसे आत्महत्या दिखाने के लिए शव को फांसी पर लटका दिया गया.

पुष्पेंद्री की मौत के बाद से फरार ससुराल वाले

घटना के बाद परिजनों ने मौके पर जमकर हंगामा किया और आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग को लेकर शव उठाने से इनकार कर दिया. कई घंटों तक पुलिस और परिजनों के बीच नोकझोंक चलती रही. सूचना पर पुलिस, फील्ड यूनिट और क्षेत्राधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाने का प्रयास किया. काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

बताया जा रहा है कि घटना के बाद से ससुराल पक्ष के लोग फरार हैं. पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. 

गांव में तनाव, परिवार में कोहराम 

घटना के बाद गांव में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है. पुष्पेंद्री तीन भाई-बहनों में दूसरे नंबर पर थी. परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे इलाके में दहेज हत्या को लेकर चर्चा तेज हो गई है. यह मामला एक बार फिर दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा जैसे गंभीर मुद्दों को सामने लाता है, जिस पर सख्त कार्रवाई और सामाजिक जागरूकता दोनों की जरूरत है.

Input By : मोहम्मद हारिस
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Published at : 21 May 2026 11:30 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Amroha News
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