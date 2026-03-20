भारत में इलेक्ट्रिक SUV की मांग तेजी से बढ़ रही है और इसी बीच BYD Sealion 7 एक प्रीमियम और हाई-टेक विकल्प बनकर सामने आई है. यह SUV सीधे Tesla Model Y जैसी कारों को टक्कर देती है. इसका डिजाइन स्टाइलिश है और इसमें ऐसे फीचर्स दिए गए हैं. जो लोग लंबी रेंज, तेज चार्जिंग और लग्जरी एक्सपीरियंस चाहते हैं, उनके लिए यह SUV एक मजबूत विकल्प बनती जा रही है. आइए इस कार की परफॉर्मेंस और टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं.

कीमत और वेरिएंट

BYD Sealion 7 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 49.40 लाख है, जो इसके टॉप वेरिएंट में 54.90 लाख तक जाती है. ये दो मुख्य वेरिएंट- Premium (RWD) और Performance (AWD) में आती है. इसके अलावा एक Anniversary Edition भी पेश किया गया है, जिसमें शुरुआती ग्राहकों को फ्री होम चार्जर और सर्विस जैसे फायदे मिलते हैं. ऑन-रोड कीमत शहर के हिसाब से लगभग 52 लाख से 58 लाख के बीच हो सकती है. इस कीमत पर यह Tesla Model Y, Hyundai Ioniq 5 और Kia EV6 जैसी कारों को सीधी टक्कर देती है.

बैटरी, रेंज और परफॉर्मेंस

इस SUV में 82.56 kWh की Blade Battery दी गई है, जो सेफ्टी और मजबूती के लिए जानी जाती है. Premium वेरिएंट में 567km तक की रेंज मिलती है, जबकि Performance वेरिएंट 542km तक चल सकता है. असल ड्राइविंग में यह रेंज करीब 450-500km के आसपास रहती है, जो डेली यूज के लिए बेहतर है. परफॉर्मेंस की बात करें तो AWD वेरिएंट सिर्फ 4.5 सेकंड में 0-100 km/h की रफ्तार पकड़ लेता है. वहीं RWD वेरिएंट को 6.7 सेकंड लगता है.

चार्जिंग और फीचर्स

BYD Sealion 7 की एक बड़ी खासियत इसकी फास्ट चार्जिंग है. यह कार सिर्फ 24 से 32 मिनट में 10% से 80% तक चार्ज हो सकती है. घर पर AC चार्जर से इसे 8-10 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है. साथ ही इसमें V2L फीचर भी है, जिससे आप अन्य डिवाइस चार्ज कर सकते हैं. फीचर्स की बात करें तो इसमें 15.6 इंच की बड़ी रोटेटिंग स्क्रीन, प्रीमियम साउंड सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, लेदर सीट्स और 360 डिग्री कैमरा जैसे कई एडवांस फीचर्स मिलते हैं. ADAS सेफ्टी फीचर्स इसे और सेफ बनाते हैं.

बता दें कि इस SUV में 7 एयरबैग, मजबूत बॉडी और एडवांस सेफ्टी सिस्टम दिए गए हैं. साथ ही बैटरी पर 8 साल की वारंटी मिलती है. अगर आपका बजट 50-60 लाख है और आप एक लंबी रेंज, Fast और फीचर से भरपूर इलेक्ट्रिक SUV चाहते हैं, तो BYD Sealion 7 एक बेहतरीन विकल्प है.

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