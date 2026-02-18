हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दमदार इंजन के साथ भारत में लॉन्च हुई Nissan Gravite, कई एडवांस फीचर्स से है लैस, जानें कीमत

Nissan Gravite को भारत में बजट एमपीवी के तौर पर लॉन्च किया गया है. इसमें 1-लीटर इंजन और 6 एयरबैग जैसे फीचर्स हैं. आइए इसके इंजन, फीचर्स, कीमत और मुकाबले की पूरी डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 18 Feb 2026 09:30 AM (IST)
Preferred Sources

भारत में Nissan Gravite 7-सीटर MPV की आधिकारिक बिक्री शुरू हो गई है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.65 लाख रुपये रखी गई है, जो पहले 1,001 यूनिट्स के लिए लागू है. यह MPV CMF-A+ प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जिस पर Renault Triber भी बनी है, लेकिन Gravite में कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं, जिससे इसे अलग पहचान मिलती है. कंपनी ने इसकी बुकिंग्स भी शुरू कर दी हैं और शुरुआती ग्राहकों के लिए खास ऑफर पेश किए हैं.

Nissan Gravite के साथ 3 साल या 1,00,000 किमी की स्टैंडर्ड वारंटी दी जा रही है. इसे बढ़ाकर 10 साल या 5,00,000 किमी तक किया जा सकता है, जो इस सेगमेंट में आकर्षक विकल्प है. पहली 5,000 बुकिंग्स पर 5 साल तक जीरो सर्विस कॉस्ट का लाभ मिलेगा. साथ ही फाइनेंस और अपग्रेड बेनिफिट्स भी दिए जा रहे हैं.

एक्सटीरियर और डिजाइन

Gravite का डिजाइन काफी हद तक Triber जैसा है, लेकिन इसमें अलग DRL सिग्नेचर वाले हेडलैंप, रीडिजाइन्ड बंपर और C-शेप सिल्वर इंसर्ट दिए गए हैं. बोनट और टेलगेट पर GRAVITE लेटरिंग इसे खास बनाती है. हनीकॉम्ब पैटर्न ग्रिल और नए व्हील डिजाइन से इसका लुक और अट्रैक्टिव हो गया है. यह MPV फॉरेस्ट ग्रीन, ओनिक्स ब्लैक, ब्लेड सिल्वर, स्नो व्हाइट और मेटैलिक ग्रे जैसे रंगों में उपलब्ध है.

इंटीरियर और 45+ सेफ्टी फीचर्स

Nissan Gravite में 5+2 सीटिंग लेआउट मिलता है. केबिन में नया कलर थीम और प्रीमियम फिनिश दी गई है. इसमें 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसके अलावा पुश-बटन स्टार्ट, क्रूज कंट्रोल, ऑटो LED हेडलैंप, रेन-सेंसिंग वाइपर्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वेंट्स और वायरलेस चार्जर जैसी सुविधाएं दी गई हैं. सुरक्षा के लिए 6 एयरबैग्स, पार्किंग सेंसर, रिवर्स कैमरा और TPMS जैसे 45 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स शामिल हैं. लॉन्च एडिशन में JBL साउंड सिस्टम, ड्यूल-चैनल डैशकैम और एंबिएंट लाइटिंग दी गई है, जिसकी केवल 1001 यूनिट्स उपलब्ध होंगी.

इंजन, गियरबॉक्स और माइलेज

Nissan Gravite में 1.0 लीटर 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 72hp की पावर और 96Nm टॉर्क देता है. इसमें 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है. कंपनी के अनुसार मैनुअल वेरिएंट 19.3 किमी/लीटर और ऑटोमैटिक वेरिएंट 19.6 किमी/लीटर का माइलेज देता है. जल्द ही इसमें डीलर-फिट ड्यूल-सिलेंडर CNG किट भी उपलब्ध होगी, जो केवल मैनुअल वर्जन में मिलेगी.

Published at : 18 Feb 2026 09:30 AM (IST)
Nissan Gravite MPV Nissan Gravite Launch Nissan Gravite Price Nissan Gravite Engine
