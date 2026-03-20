Hero Xtreme 125R vs TVS Raider: फीचर्स के मामले में कौन है असली किंग? यहां जानें अंतर

भारत में 125cc बाइक सेगमेंट तेजी से पॉपुलर हो रहा है. इस सेगमेंट में TVS Raider और Hero Xtreme 125R दो ऐसी बाइक हैं जो युवाओं और ऑफिस जाने वालों दोनों को अट्रैक्ट कर रही हैं. दोनों ही बाइकें दिखने में स्पोर्टी हैं और मॉडर्न फीचर्स के साथ आती हैं, लेकिन इनके बीच कुछ बड़े अंतर भी हैं. अगर आप कम बजट में एक स्टाइलिश और बेहतर बाइक चाहते हैं तो ये खबर आपके काम की है, आइए जानते हैं कि फीचर्स और वैल्यू के मामले में कौन सी बाइक ज्यादा बेहतर है.

कीमत और परफॉर्मेंस

कीमत के मामले में TVS Raider थोड़ी सस्ती है, जिसकी शुरुआती कीमत लगभग 82,000 रुपये है. वहीं Hero Xtreme 125R की शुरुआती कीमत करीब 89,300 रुपये से शुरू होती है. अगर आपका बजट कम है तो Raider आपको बेहतर विकल्प दे सकती है. परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों बाइक्स में लगभग समान इंजन दिया गया है. Raider में 124.8cc इंजन मिलता है जो स्मूथ और आरामदायक राइड देता है. वहीं Xtreme 125R थोड़ा ज्यादा स्पोर्टी महसूस होती है और तेज एक्सीलरेशन देती है. ये बाइक 60 km/h की रफ्तार 6 सेकंड से भी कम समय में पकड़ लेती है, जिससे यह युवाओं को ज्यादा पसंद आती है. माइलेज के मामले में दोनों अच्छी हैं, लेकिन Xtreme 125R लगभग 66 km/l देती है, जबकि Raider 56-70 km/l के बीच माइलेज देती है.

फीचर्स और सेफ्टी में कौन आगे?

फीचर्स की बात करें तो TVS Raider टेक्नोलॉजी के मामले में आगे दिखाई देती है. इसमें राइड मोड्स, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन और TFT डिस्प्ले जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसके अलावा सीट के नीचे स्टोरेज जैसी सुविधा इसे और भी प्रैक्टिकल बनाती है. दूसरी ओर, Hero Xtreme 125R सेफ्टी और परफॉर्मेंस पर ज्यादा ध्यान देती है. इसमें डिजिटल डिस्प्ले, कनेक्टिविटी और टॉप वेरिएंट में क्रूज कंट्रोल भी मिलता है. सबसे खास बात यह है कि इसमें डुअल-चैनल ABS दिया गया है, जो इस सेगमेंट में इसे खास बनाता है.

ब्रेकिंग और वजन

सेफ्टी के मामले में Xtreme 125R ज्यादा मजबूत लगती है क्योंकि इसमें बेहतर ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है. वहीं Raider में सिंगल-चैनल ABS और सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग मिलती है. वजन की बात करें तो Raider हल्की है, जिसका वजन करीब 123-125 किलोग्राम है. इससे इसे शहर में चलाना आसान हो जाता है. वहीं Xtreme 125R थोड़ी भारी है, लेकिन इससे सड़क पर बेहतर पकड़ मिलती है.

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