Skoda Kushaq 1.0 Review: क्या नई 8-स्पीड ऑटोमैटिक से SUV हुई बेहतर? यहां जानें सबकुछ

जब लोग कार खरीदते हैं, तो अक्सर इंजन पर ध्यान देते हैं लेकिन गियरबॉक्स को नजरअंदाज कर देते हैं. जबकि असल में गियरबॉक्स ही ड्राइविंग एक्सपीरियंस को काफी बदल देता है. Skoda Kushaq के नए फेसलिफ्ट मॉडल में यही बड़ा बदलाव देखने को मिलता है. अब इसमें 1.0 TSI इंजन के साथ 6-स्पीड की जगह नया 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है. आइए विस्तार से जानते हैं.

दरअसल, ये नया गियरबॉक्स पहले से ज्यादा स्मूथ है और शहर में धीमी गति पर ड्राइविंग को और आसान बनाता है. ट्रैफिक में बार-बार ब्रेक और एक्सीलरेशन के दौरान यह काफी आरामदायक फील होता है. पहले वाले गियरबॉक्स में जो हल्का लैग महसूस होता था, अब वह काफी कम हो गया है. एक्सीलरेटर दबाते ही कार तुरंत रिएक्ट करती है. हाईवे पर भी इसका प्रदर्शन बेहतर है. 8-स्पीड गियरबॉक्स होने की वजह से कार कम RPM पर चलती है. S मोड में गाड़ी और भी Fast Reaction देती है. कुल मिलाकर, यह नया सेटअप 1.0 इंजन के लिए एक बड़ा सुधार साबित हुआ है.

परफॉर्मेंस, माइलेज और हैंडलिंग

Skoda Kushaq हमेशा से अपनी ड्राइविंग क्वालिटी के लिए जानी जाती है और नया मॉडल इस पहचान को और मजबूत करता है. इसमें 115bhp की पावर वाला 1.0 TSI इंजन दिया गया है. तीन सिलेंडर होने के बावजूद यह इंजन स्मूथ फील देता है और शहर में चलाने के लिए बिल्कुल सही है. माइलेज की बात करें तो यह SUV रियल लाइफ में लगभग 12-13 km/l तक का माइलेज दे सकती है, जो एक टर्बो पेट्रोल SUV के हिसाब से ठीक माना जाता है. स्टीयरिंग काफी सटीक है और ड्राइवर को अच्छा फीडबैक देता है. इसका सस्पेंशन भारतीय सड़कों के हिसाब से अच्छा काम करता है और खराब रास्तों पर भी ज्यादा झटका फील नहीं होता.

डिजाइन और फीचर्स

नई Kushaq फेसलिफ्ट में डिजाइन के मामले में अच्छा बदलाव देखने को मिलता है. नई ग्रिल, अपडेटेड हेडलाइट्स और रोशनी वाले Skoda लोगो इसे एक प्रीमियम लुक देते हैं. Shape में यह अपने मुकाबले की कारों से थोड़ी छोटी है, लेकिन इसका डिजाइन इसे अट्रैक्टिव बनाता है. इंटीरियर में भी क्वालिटी पहले की तरह अच्छी है, लेकिन अब इसमें कुछ नए फीचर्स जोड़े गए हैं. इसमें बेहतर डिजिटल डिस्प्ले, साफ और आसान इंफोटेनमेंट सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ और पीछे की सीट पर मसाज फीचर जैसी सुविधाएं मिलती हैं. हालांकि, इसमें कुछ फीचर्स की कमी भी महसूस होती है जैसे 360 डिग्री कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक हैंडब्रेक. रियर कैमरा की क्वालिटी भी थोड़ी बेहतर हो सकती थी.

क्या Skoda Kushaq 1.0 AT खरीदना सही रहेगा?

अगर आप एक ऐसी SUV चाहते हैं जो चलाने में मजेदार हो और साथ ही डेली यूज के लिए भी आरामदायक हो, तो Skoda Kushaq 1.0 8-स्पीड ऑटोमैटिक एक अच्छा विकल्प है. यह खासतौर पर उन लोगों के लिए बेहतर है जो ड्राइविंग का आनंद लेना चाहते हैं. 20 लाख रुपये से कम के बजट में यह SUV एक मजबूत दावेदार है. हालांकि कुछ फीचर्स की कमी है, लेकिन ड्राइविंग एक्सपीरियंस और क्वालिटी इसे अलग बनाते हैं.

ये भी पढ़ें: नए अवतार में जल्द आ रही Maruti Suzuki Fronx, Punch को देगी टक्कर, जानें क्या होगा खास